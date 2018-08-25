Как приготовить бисквитный торт с фруктами и желе
Готовим легкий и вкусный десерт
Нежный, воздушный бисквит идеально сочетается с ягодами и фруктами. Так что можно обойтись и без крема!
Бисквит с фруктами и желе
Ингредиенты:
- 6 яиц
- 1 стакан сахара
- 1 стакан муки
- 100 мл кефира
- сладкие фрукты и ягоды – по вкусу
- 1 пакетик желе для торта
Рецепт приготовления:
- Отделить яичные желтки от белков.
- Желтки взбить вместе с сахаром в пышный светлый крем.
- Добавить муку и кефир, перемешать.
- Яичные белки взбить в пышную пену. Аккуратно добавить в тесто, перемешивая движениями снизу вверх.
- Вылить тесто в застеленную пергаментном форму, разровнять лопаткой. Выпекать в разогретой до 180 С духовке около 40 минут.
- На остывший бисквит выложить нарезанные фрукты и ягоды.
- Желе приготовить согласно инструкции на упаковке. Слегка остудить и полить фрукты.
- Поставить в холодильник и дать застыть.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом знаменитого торта "Прага". Мы также рассказывали, как приготовить идеальное песочное тесто.
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Источник: "Сегодня"