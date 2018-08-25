Как приготовить бисквитный торт с фруктами и желе

Готовим легкий и вкусный десерт

Бисквитный торт с фруктами и желе Фото: pixabay.com

Нежный, воздушный бисквит идеально сочетается с ягодами и фруктами. Так что можно обойтись и без крема!

Бисквит с фруктами и желе

Ингредиенты:

6 яиц

1 стакан сахара

1 стакан муки

100 мл кефира

сладкие фрукты и ягоды – по вкусу

1 пакетик желе для торта

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Рецепт приготовления:

Отделить яичные желтки от белков. Желтки взбить вместе с сахаром в пышный светлый крем. Добавить муку и кефир, перемешать. Яичные белки взбить в пышную пену. Аккуратно добавить в тесто, перемешивая движениями снизу вверх. Вылить тесто в застеленную пергаментном форму, разровнять лопаткой. Выпекать в разогретой до 180 С духовке около 40 минут. На остывший бисквит выложить нарезанные фрукты и ягоды. Желе приготовить согласно инструкции на упаковке. Слегка остудить и полить фрукты. Поставить в холодильник и дать застыть.

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