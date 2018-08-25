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Как приготовить бисквитный торт с фруктами и желе

Готовим легкий и вкусный десерт

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:00
Бисквитный торт с фруктами и желе Фото: pixabay.com
Бисквитный торт с фруктами и желе Фото: pixabay.com

Нежный, воздушный бисквит идеально сочетается с ягодами и фруктами. Так что можно обойтись и без крема!

Бисквит с фруктами и желе

Ингредиенты:

  • 6 яиц
  • 1 стакан сахара
  • 1 стакан муки
  • 100 мл кефира
  • сладкие фрукты и ягоды – по вкусу
  • 1 пакетик желе для торта
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Рецепт приготовления:

  1. Отделить яичные желтки от белков.
  2. Желтки взбить вместе с сахаром в пышный светлый крем.
  3. Добавить муку и кефир, перемешать. 
  4. Яичные белки взбить в пышную пену. Аккуратно добавить в тесто, перемешивая движениями снизу вверх.
  5. Вылить тесто в застеленную пергаментном форму, разровнять лопаткой. Выпекать в разогретой до 180 С духовке около 40 минут.
  6. На остывший бисквит выложить нарезанные фрукты и ягоды. 
  7. Желе приготовить согласно инструкции на упаковке. Слегка остудить и полить фрукты. 
  8. Поставить в холодильник и дать застыть. 

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом знаменитого торта "Прага". Мы также рассказывали, как приготовить идеальное песочное тесто.

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Источник: "Сегодня"
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