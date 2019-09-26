Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как приготовить блинный торт с мясом

Рецепт закусочного торта из блинов с курицей и говядиной

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:35
Блинный торт с мясом
Блинный торт с мясом
Фото: Depositphotos

Блинный торт – отличная закуска, которую можно есть как в теплом, так и в холодной виде. Закусочный торт с фаршем и сыром – один из самых вкусных и сытных вариантов.

Смотрите видео, как приготовить шпинатные блины с икрой:

Какие блины лучше всего использовать для приготовления блинных тортов? Подойдут любые разновидности, важно лишь, чтобы блины не были слишком толстыми, иначе пирог плохо пропитается и будет неэстетично выглядеть. Мы советуем замесить тесто на кефире с добавлением минеральной воды.

Блинный торт с мясным фаршем

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Калорийность:

  • 183 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Тесто для блинов:

  • Молоко – 200 мл
  • Кефир – 200 мл
  • Минеральная газированная вода – 200 мл
  • Яйца – 2 шт.
  • Соль – 1 щепотка
  • Сахарный песок – 1/2 ст. л.
  • Сода – 1/2 ч. л.
  • Мука – 4-6 ст. л. с горкой
  • Растительное масло
  • Масло сливочное – для смазывания

Для начинки:

  • Говядина отварная – 250-300 г
  • Курица отварная – 250-300 г
  • Сметана – 3-4 ст. л.
  • Репчатый лук – 1-2 шт.
  • Соль, перец – по вкусу
  • Пряные травы – по вкусу
  • Тертый сыр – 200 г
  • Зеленый лук – 1 перо

Читайте также:
Рецепт слоек с мясным фаршем, плавленым сыром и зеленью

Способ приготовления:

  1. В миску налить кефир, влить молоко и добавить воду.
  2. Добавить яйца и перемешать. Всыпать соду. Добавить соль и сахар, размешать.
  3. Всыпать муку. Муки нужно столько, чтобы тесто стало напоминать по консистенции жидкую сметану.
  4. Разогреть масло в сковороде, налить тесто. Обжарить блинчики с двух сторон до золотистого цвета. Готовые блины складывать горкой и промазывать сливочным маслом.
  5. Репчатый лук мелко нарезать и обжарить в растительном масле.
  6. Мясо пропустить через мясорубку в миску. Сюда же добавить пропущенное в мясорубке куриное мясо. Положить обжаренный репчатый лук.
  7. Добавить сметану. Массу посолить, поперчить и посыпать пряными травами по вкусу, аккуратно все перемешать до однородного состояния.
  8. Взять блин, положить на тарелку и смазать начинкой. Посыпать сыром. Повторить слои, сверху должен быть блин.
  9. Переложить пирог в духовку, разогретую до 200 º С и запекать 10-15 минут.
  10. Готовый пирог нарезать и подать к столу. Есть пирог можно как в горячем, так и в холодном виде.

Идеи начинок для несладких блинных тортов

Для закусочных тортов подойдут все традиционные начинки: соленая сельдь с луком, слабосоленая семга, сырокопченая рыба, ветчина, печеночный паштет, икра, тушеные в сметане грибы. Можно промазать блины картофельным пюре, начинкой из вареных яиц с зеленым луком.

Подойдут и различные бутербродные "намазки" – плавленые и творожные сыры, брынза с укропом и чесноком, баклажанная икра. Наконец, можно использовать практически любые густые салаты, в том числе с майонезом.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить сладкий блинный торт. "Сегодня" также делились рецептом томатных блинчиков с мясом.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Сырники с тыквой в духовке: рецепт полезного завтрака Как приготовить тыкву по-корейски в домашних условиях Рецепт полезных яичных маффинов с брокколи Как сварить суп из белых грибов с перловкой
блины торт рецепт фарш закуска
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Самая таинственная змея Европы поселилась в Беларуси
Самая таинственная змея Европы поселилась в Беларуси
Топ-10 пород собак для ленивых хозяев
Топ-10 пород собак для ленивых хозяев
5 имен мужчин, из которых получаются мамины сынки
5 имен мужчин, из которых получаются мамины сынки
5 имен мужчин, которые чаще всего изменяют
5 имен мужчин, которые чаще всего изменяют

Популярные статьи

Вчера, 19:23Fun

Воздвижение Креста Господня 2019: что нельзя делать в этот праздник

Вчера, 14:33Шоу-бизнес

Ольга Сумская об изменах мужа: "Это испытание"

Вчера, 13:02Travel

Что происходит в Чернобыле: появилась впечатляющая статистика

Вчера, 11:02Шоу-бизнес

"В палате оформляли завещание": последние новости о болезни Анастасии Заворотнюк

Вчера, 09:03Шоу-бизнес

Палата на подземном этаже: последние новости о лечении Заворотнюк

Вчера, 08:02Шоу-бизнес

ТОП-5 звездных красавиц, которые умерли от рака

24 сентябряПсихология

Щепетильный вопрос: что женщинам категорично нельзя делать для мужчин

24 сентябряШоу-бизнес

"Невыносимо": дочь Анастасии Заворотнюк сделала первое публичное заявление

24 сентябряFun

Мужчина попросил денег на пиво и получил миллион долларов

24 сентябряШоу-бизнес

Откровения звезды: Деми Мур с согласия матери изнасиловал знакомый

24 сентябряШоу-бизнес

Год не живут вместе: Яна Соломко развелась с мужем

24 сентябряШоу-бизнес

"Не стоило детей рожать": Волочкова прокомментировала болезнь Заворотнюк

24 сентябряFun

Девушка оскандалилась из-за слишком глубокого декольте на свадьбе: фото

24 сентябряШоу-бизнес

Рак мозга у Анастасии Заворотнюк: что известно сегодня

23 сентябряШоу-бизнес

Врачи сделали заключение: срочные новости о состоянии Анастасии Заворотнюк

23 сентябряШоу-бизнес

Бывший муж Анастасии Заворотнюк приехал в Москву: известна причина

Новости партнеров

Судья
Судья "Танців з зірками" показала фото в бикини
Можно ли пить вчерашний чай?
Можно ли пить вчерашний чай?
Ученые: дамы с пышными бедрами имеют 2 очень важных преимущества
Ученые: дамы с пышными бедрами имеют 2 очень важных преимущества
Что делать, если укусила пчела: народные средства
Что делать, если укусила пчела: народные средства
Щасливі стосунки з чоловіком: 5 головних секретів
Щасливі стосунки з чоловіком: 5 головних секретів
Могилевская заинтриговала признанием: «Я стану взрослой мамой»
Могилевская заинтриговала признанием: «Я стану взрослой мамой»
Чому чоловікам подобаються старші жінки
Чому чоловікам подобаються старші жінки
Крайний срок: когда можно выпить кофе, чтобы нормально уснуть
Крайний срок: когда можно выпить кофе, чтобы нормально уснуть