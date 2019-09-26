Как приготовить блинный торт с мясом

Рецепт закусочного торта из блинов с курицей и говядиной

Блинный торт с мясом Фото: Depositphotos

Блинный торт – отличная закуска, которую можно есть как в теплом, так и в холодной виде. Закусочный торт с фаршем и сыром – один из самых вкусных и сытных вариантов.

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Какие блины лучше всего использовать для приготовления блинных тортов? Подойдут любые разновидности, важно лишь, чтобы блины не были слишком толстыми, иначе пирог плохо пропитается и будет неэстетично выглядеть. Мы советуем замесить тесто на кефире с добавлением минеральной воды.

Блинный торт с мясным фаршем

Время приготовления:

1.5 часа

Калорийность:

183 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Тесто для блинов:

Молоко – 200 мл

Кефир – 200 мл

Минеральная газированная вода – 200 мл

Яйца – 2 шт.

Соль – 1 щепотка

Сахарный песок – 1/2 ст. л.

Сода – 1/2 ч. л.

Мука – 4-6 ст. л. с горкой

Растительное масло

Масло сливочное – для смазывания

Для начинки:

Говядина отварная – 250-300 г

Курица отварная – 250-300 г

Сметана – 3-4 ст. л.

Репчатый лук – 1-2 шт.

Соль, перец – по вкусу

Пряные травы – по вкусу

Тертый сыр – 200 г

Зеленый лук – 1 перо

Способ приготовления:

В миску налить кефир, влить молоко и добавить воду. Добавить яйца и перемешать. Всыпать соду. Добавить соль и сахар, размешать. Всыпать муку. Муки нужно столько, чтобы тесто стало напоминать по консистенции жидкую сметану. Разогреть масло в сковороде, налить тесто. Обжарить блинчики с двух сторон до золотистого цвета. Готовые блины складывать горкой и промазывать сливочным маслом. Репчатый лук мелко нарезать и обжарить в растительном масле. Мясо пропустить через мясорубку в миску. Сюда же добавить пропущенное в мясорубке куриное мясо. Положить обжаренный репчатый лук. Добавить сметану. Массу посолить, поперчить и посыпать пряными травами по вкусу, аккуратно все перемешать до однородного состояния. Взять блин, положить на тарелку и смазать начинкой. Посыпать сыром. Повторить слои, сверху должен быть блин. Переложить пирог в духовку, разогретую до 200 º С и запекать 10-15 минут. Готовый пирог нарезать и подать к столу. Есть пирог можно как в горячем, так и в холодном виде.

Идеи начинок для несладких блинных тортов

Для закусочных тортов подойдут все традиционные начинки: соленая сельдь с луком, слабосоленая семга, сырокопченая рыба, ветчина, печеночный паштет, икра, тушеные в сметане грибы. Можно промазать блины картофельным пюре, начинкой из вареных яиц с зеленым луком.

Подойдут и различные бутербродные "намазки" – плавленые и творожные сыры, брынза с укропом и чесноком, баклажанная икра. Наконец, можно использовать практически любые густые салаты, в том числе с майонезом.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить сладкий блинный торт. "Сегодня" также делились рецептом томатных блинчиков с мясом.

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