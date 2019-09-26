Как приготовить блинный торт с мясом
Рецепт закусочного торта из блинов с курицей и говядиной
Блинный торт – отличная закуска, которую можно есть как в теплом, так и в холодной виде. Закусочный торт с фаршем и сыром – один из самых вкусных и сытных вариантов.
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Какие блины лучше всего использовать для приготовления блинных тортов? Подойдут любые разновидности, важно лишь, чтобы блины не были слишком толстыми, иначе пирог плохо пропитается и будет неэстетично выглядеть. Мы советуем замесить тесто на кефире с добавлением минеральной воды.
Блинный торт с мясным фаршем
Время приготовления:
- 1.5 часа
Калорийность:
- 183 ккал на 100 г
Ингредиенты:
Тесто для блинов:
- Молоко – 200 мл
- Кефир – 200 мл
- Минеральная газированная вода – 200 мл
- Яйца – 2 шт.
- Соль – 1 щепотка
- Сахарный песок – 1/2 ст. л.
- Сода – 1/2 ч. л.
- Мука – 4-6 ст. л. с горкой
- Растительное масло
- Масло сливочное – для смазывания
Для начинки:
- Говядина отварная – 250-300 г
- Курица отварная – 250-300 г
- Сметана – 3-4 ст. л.
- Репчатый лук – 1-2 шт.
- Соль, перец – по вкусу
- Пряные травы – по вкусу
- Тертый сыр – 200 г
- Зеленый лук – 1 перо
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Способ приготовления:
- В миску налить кефир, влить молоко и добавить воду.
- Добавить яйца и перемешать. Всыпать соду. Добавить соль и сахар, размешать.
- Всыпать муку. Муки нужно столько, чтобы тесто стало напоминать по консистенции жидкую сметану.
- Разогреть масло в сковороде, налить тесто. Обжарить блинчики с двух сторон до золотистого цвета. Готовые блины складывать горкой и промазывать сливочным маслом.
- Репчатый лук мелко нарезать и обжарить в растительном масле.
- Мясо пропустить через мясорубку в миску. Сюда же добавить пропущенное в мясорубке куриное мясо. Положить обжаренный репчатый лук.
- Добавить сметану. Массу посолить, поперчить и посыпать пряными травами по вкусу, аккуратно все перемешать до однородного состояния.
- Взять блин, положить на тарелку и смазать начинкой. Посыпать сыром. Повторить слои, сверху должен быть блин.
- Переложить пирог в духовку, разогретую до 200 º С и запекать 10-15 минут.
- Готовый пирог нарезать и подать к столу. Есть пирог можно как в горячем, так и в холодном виде.
Идеи начинок для несладких блинных тортов
Для закусочных тортов подойдут все традиционные начинки: соленая сельдь с луком, слабосоленая семга, сырокопченая рыба, ветчина, печеночный паштет, икра, тушеные в сметане грибы. Можно промазать блины картофельным пюре, начинкой из вареных яиц с зеленым луком.
Подойдут и различные бутербродные "намазки" – плавленые и творожные сыры, брынза с укропом и чесноком, баклажанная икра. Наконец, можно использовать практически любые густые салаты, в том числе с майонезом.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить сладкий блинный торт. "Сегодня" также делились рецептом томатных блинчиков с мясом.
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