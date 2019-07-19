Как приготовить блины на молоке: рецепты теста и сладких начинок
Рецепты вкусных блинов на завтрак для взрослых и детей
Тонкие блины на молоке можно подавать с любыми начинками, как десертными, так и солеными. Мы предлагаем сделать сладкие блинчики с творогом и курагой, бананом и шоколадом, а также с яблоками и корицей.
Смотрите видео, как приготовить дрожжевые блины с медом:
Чтобы блинчики получались тонкими, когда наливаете тесто на сковородку, наклоняйте ее в разные стороны – тесто будет растекаться равномерным слоем. Только делайте это быстро, чтобы тесто не успело прожариться с одной стороны больше, чем с другой.
Тонкие блины на молоке с творогом и курагой
Время приготовления:
- 40 минут
Ингредиенты:
- Мука пшеничная – 300 г
- Сахар – 1-2 ст.л.
- Яйцо – 3 шт.
- Молоко – 1 л
- Растительное масло – 40-50 г
Для начинки:
- Творог – 500 г
- Курага – 150 г
- Сметана - 3-4 ст..л.
- Сахар – по вкусу
Способ приготовления:
- Молоко взбить c яйцом и сахаром, всыпать просеянную муку, перемешать. Добавить масло, взбить, перемешать тесто. Разогреть сковородку, добавить немного растительного масла.
- Жарить блины по 1 минуте с каждой стороны. Выложить их на тарелку.
- Творог размять с мелко нарезанной курагой, добавить сметану и сахар, тщательно смешать.
- В центр каждого блина положить начинку и завернуть треугольником.
Читайте такжеТри рецепта тонких блинов на молоке
Блины на молоке с черным шоколадом и бананом
Время приготовления:
- 40 минут
Ингредиенты:
- Мука пшеничная – 250 г
- Сахар – 1-2 ст.л.
- Яйцо – 3 шт.
- Молоко – 900 г
- Растительное масло – 30-40 г
Для начинки:
- Черный шоколад – 250 г
- Вода – 250 мл
- Бананы – 2-3 шт.
Способ приготовления:
- Ингредиенты для теста смешать, как в предыдущем рецепте блинов.
- Жарить блинчики до готовности с двух сторон, по 1 минуте.
- Шоколад положить в сотейник, добавить воду, поставить на средний огонь и держим примерно 3-4 минуты, медленно помешивая, пока не образуется глянцевая масса.
- Полить блинчик шоколадом либо залить его вовнутрь и завернуть вместе с нарезанными бананами.
Рецепт блинов на молоке с яблоками и корицей
Время приготовления:
- 40 минут
- Мука пшеничная – 250 г
- Сахар – 1-2 ст.л.
- Яйцо – 3 шт.
- Молоко – 900 г
- Растительное масло – 30-40 г
Для начинки:
- Яблоко – 700 г
- Корица – 2-3 г
- Сахар – по вкусу
- Растительное масло – 30-40 г
Способ приготовления:
- Яблоки очистить от кожуры, нарезать дольками, поджарить на сковороде с сахаром и корицей 3-4 минуты.
- Смешать ингредиенты, как в первом рецепте, жарить только с одной стороны.
- Перевернуть на другую сторону выложить сверху начинку.
- Завернуть края блинчика, снять с огня и подавать.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить пышные оладьи на кефире и на дрожжах. "Сегодня" также делились рецептом диетических овсяных блинов.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram