Как приготовить блины на молоке: рецепты теста и сладких начинок

Рецепты вкусных блинов на завтрак для взрослых и детей

Блины на молоке с десертной начинкой Фото: Depositphotos

Тонкие блины на молоке можно подавать с любыми начинками, как десертными, так и солеными. Мы предлагаем сделать сладкие блинчики с творогом и курагой, бананом и шоколадом, а также с яблоками и корицей.

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Чтобы блинчики получались тонкими, когда наливаете тесто на сковородку, наклоняйте ее в разные стороны – тесто будет растекаться равномерным слоем. Только делайте это быстро, чтобы тесто не успело прожариться с одной стороны больше, чем с другой.

Тонкие блины на молоке с творогом и курагой

Блины с творожной начинкой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

40 минут

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 300 г

Сахар – 1-2 ст.л.

Яйцо – 3 шт.

Молоко – 1 л

Растительное масло – 40-50 г

Для начинки:

Творог – 500 г

Курага – 150 г

Сметана - 3-4 ст..л.

Сахар – по вкусу

Способ приготовления:

Молоко взбить c яйцом и сахаром, всыпать просеянную муку, перемешать. Добавить масло, взбить, перемешать тесто. Разогреть сковородку, добавить немного растительного масла. Жарить блины по 1 минуте с каждой стороны. Выложить их на тарелку. Творог размять с мелко нарезанной курагой, добавить сметану и сахар, тщательно смешать. В центр каждого блина положить начинку и завернуть треугольником.

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Блины на молоке с черным шоколадом и бананом

Блины с бананами и шоколадом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

40 минут

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 250 г

Сахар – 1-2 ст.л.

Яйцо – 3 шт.

Молоко – 900 г

Растительное масло – 30-40 г

Для начинки:

Черный шоколад – 250 г

Вода – 250 мл

Бананы – 2-3 шт.

Способ приготовления:

Ингредиенты для теста смешать, как в предыдущем рецепте блинов. Жарить блинчики до готовности с двух сторон, по 1 минуте. Шоколад положить в сотейник, добавить воду, поставить на средний огонь и держим примерно 3-4 минуты, медленно помешивая, пока не образуется глянцевая масса. Полить блинчик шоколадом либо залить его вовнутрь и завернуть вместе с нарезанными бананами.

Рецепт блинов на молоке с яблоками и корицей

Блины с яблочной начинкой и корицей Фото: Depositphotos

Время приготовления:

40 минут

Мука пшеничная – 250 г

Сахар – 1-2 ст.л.

Яйцо – 3 шт.

Молоко – 900 г

Растительное масло – 30-40 г

Для начинки:

Яблоко – 700 г

Корица – 2-3 г

Сахар – по вкусу

Растительное масло – 30-40 г

Способ приготовления:

Яблоки очистить от кожуры, нарезать дольками, поджарить на сковороде с сахаром и корицей 3-4 минуты. Смешать ингредиенты, как в первом рецепте, жарить только с одной стороны. Перевернуть на другую сторону выложить сверху начинку. Завернуть края блинчика, снять с огня и подавать.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить пышные оладьи на кефире и на дрожжах. "Сегодня" также делились рецептом диетических овсяных блинов.

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