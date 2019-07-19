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Как приготовить блины на молоке: рецепты теста и сладких начинок

Рецепты вкусных блинов на завтрак для взрослых и детей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:30
Блины на молоке с десертной начинкой
Блины на молоке с десертной начинкой
Фото: Depositphotos

Тонкие блины на молоке можно подавать с любыми начинками, как десертными, так и солеными. Мы предлагаем сделать сладкие блинчики с творогом и курагой, бананом и шоколадом, а также с яблоками и корицей.

Смотрите видео, как приготовить дрожжевые блины с медом:

Чтобы блинчики получались тонкими, когда наливаете тесто на сковородку, наклоняйте ее в разные стороны – тесто будет растекаться равномерным слоем. Только  делайте это быстро, чтобы тесто не успело прожариться с одной стороны больше, чем с другой.

Тонкие блины на молоке с творогом и курагой

Блины с творожной начинкой
Блины с творожной начинкой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 40 минут

Ингредиенты:

  • Мука пшеничная – 300 г
  • Сахар – 1-2 ст.л.
  • Яйцо – 3 шт.
  • Молоко – 1 л
  • Растительное масло – 40-50 г

Для начинки:

  • Творог – 500 г
  • Курага – 150 г
  • Сметана - 3-4 ст..л.
  • Сахар – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Молоко взбить c яйцом и сахаром, всыпать просеянную муку, перемешать. Добавить масло, взбить, перемешать тесто. Разогреть сковородку, добавить немного растительного масла. 
  2. Жарить блины по 1 минуте с каждой стороны. Выложить их на тарелку.
  3. Творог размять с мелко нарезанной курагой, добавить сметану и сахар, тщательно смешать. 
  4. В центр каждого блина положить начинку и завернуть треугольником.

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Блины на молоке с черным шоколадом и бананом

Блины с бананами и шоколадом
Блины с бананами и шоколадом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 40 минут

Ингредиенты:

  • Мука пшеничная – 250 г
  • Сахар – 1-2 ст.л.
  • Яйцо – 3 шт.
  • Молоко – 900 г
  • Растительное масло – 30-40 г

Для начинки:

  • Черный шоколад – 250 г
  • Вода – 250 мл
  • Бананы – 2-3 шт.

Способ приготовления:

  1. Ингредиенты для теста смешать, как в предыдущем рецепте блинов.
  2. Жарить блинчики до готовности с двух сторон, по 1 минуте. 
  3. Шоколад положить в сотейник, добавить воду, поставить на средний огонь и держим примерно 3-4 минуты, медленно помешивая, пока не образуется глянцевая масса. 
  4. Полить блинчик шоколадом либо залить его вовнутрь и завернуть вместе с нарезанными бананами.

Рецепт блинов на молоке с яблоками и корицей

Блины с яблочной начинкой и корицей
Блины с яблочной начинкой и корицей
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 40 минут
  • Мука пшеничная – 250 г
  • Сахар – 1-2 ст.л.
  • Яйцо – 3 шт.
  • Молоко – 900 г
  • Растительное масло – 30-40 г

Для начинки:

  • Яблоко – 700 г
  • Корица – 2-3 г
  • Сахар – по вкусу
  • Растительное масло – 30-40 г

Способ приготовления:

  1. Яблоки очистить от кожуры, нарезать дольками, поджарить на сковороде с сахаром и корицей 3-4 минуты. 
  2. Смешать ингредиенты, как в первом рецепте, жарить только с одной стороны. 
  3. Перевернуть на другую сторону выложить сверху начинку. 
  4. Завернуть края блинчика, снять с огня и подавать.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить пышные оладьи на кефире и на дрожжах. "Сегодня" также делились рецептом диетических овсяных блинов.

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Источник: Сегодня
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