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Как приготовить блины с грибной начинкой

Рецепт блинов с жареными грибами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Блины с жареными грибами
Блины с жареными грибами
Фото: Depositphotos

Существует огромное количество рецептов блинов, а для начинки используют разнообразные комбинации продуктов. Их подают как на основное блюдо, так и на десерт.

Смотрите видео, как приготовить разноцветные блины:

Мы советуем приготовить закусочные блины на молоке с начинкой из жареных грибов, чеснока и зелени. Это прекрасное угощение на скорую руку.

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Блины с жареными грибами

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 218 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 2 яйца
  • 4 столовые ложки сахара
  • 4 стакана молока
  • 2 стакана муки
  • 4 столовые ложки подсолнечного масла
  • Щепотка соды
  • Соль – по вкусу

Начинка:

  • 300 г шампиньонов
  • 1 луковица
  • 2 зубчика чеснока
  • 50 г сливочного масла
  • Соль, перец, базилик
  • Веточка петрушки – для украшения

Способ приготовления:

  1. Взбить яйца. Добавить сахар, затем щепотку соли. Подогреть 2 стакана молока и влить в тесто. Энергично помешивать, чтобы яйца не свернулись.
  2. Просеять муку. По кругу посолить содой. Затем влить оставшиеся 2 стакана теплого молока. Быстро замесить однородное тесто. Если тесто вышло слишком густое, добавить воды.
  3. Добавить подсолнечное масло в тесто. Это делается для того, чтобы не смазывать каждый раз сковороду. Разливать тесто тонким слоем на раскаленную сковородку, запекать с двух сторон.
  4. Лук и чеснок почистить и мелко нарезать. Грибы промыть и нарезать дольками. Растопить в сковороде сливочное масло и обжарить лук и чеснок до золотистого цвета.
  5. Добавить грибы, посолить, поперчить. Потушить на медленном огне, пока уйдет лишняя жидкость. Добавить базилик.
  6. Выложить начинку на блины, свернуть их. Украсить зеленью.

Как заворачивать блины с грибами

Блины с грибами можно заворачивать в трубочку, складывать в конверт или треугольник, делать блинные мешочки и "гнезда".

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить блины, не испачкав гору посуды.

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Источник: Сегодня
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