Как приготовить блины с грибной начинкой

Рецепт блинов с жареными грибами

Блины с жареными грибами Фото: Depositphotos

Существует огромное количество рецептов блинов, а для начинки используют разнообразные комбинации продуктов. Их подают как на основное блюдо, так и на десерт.

Смотрите видео, как приготовить разноцветные блины:

Мы советуем приготовить закусочные блины на молоке с начинкой из жареных грибов, чеснока и зелени. Это прекрасное угощение на скорую руку.

Блины с жареными грибами

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

218 ккал на 100 г

Ингредиенты:

2 яйца

4 столовые ложки сахара

4 стакана молока

2 стакана муки

4 столовые ложки подсолнечного масла

Щепотка соды

Соль – по вкусу

Начинка:

300 г шампиньонов

1 луковица

2 зубчика чеснока

50 г сливочного масла

Соль, перец, базилик

Веточка петрушки – для украшения

Способ приготовления:

Взбить яйца. Добавить сахар, затем щепотку соли. Подогреть 2 стакана молока и влить в тесто. Энергично помешивать, чтобы яйца не свернулись. Просеять муку. По кругу посолить содой. Затем влить оставшиеся 2 стакана теплого молока. Быстро замесить однородное тесто. Если тесто вышло слишком густое, добавить воды. Добавить подсолнечное масло в тесто. Это делается для того, чтобы не смазывать каждый раз сковороду. Разливать тесто тонким слоем на раскаленную сковородку, запекать с двух сторон. Лук и чеснок почистить и мелко нарезать. Грибы промыть и нарезать дольками. Растопить в сковороде сливочное масло и обжарить лук и чеснок до золотистого цвета. Добавить грибы, посолить, поперчить. Потушить на медленном огне, пока уйдет лишняя жидкость. Добавить базилик. Выложить начинку на блины, свернуть их. Украсить зеленью.

Как заворачивать блины с грибами

Блины с грибами можно заворачивать в трубочку, складывать в конверт или треугольник, делать блинные мешочки и "гнезда".

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить блины, не испачкав гору посуды.

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