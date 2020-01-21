Как приготовить блины с грибной начинкой
Рецепт блинов с жареными грибами
Существует огромное количество рецептов блинов, а для начинки используют разнообразные комбинации продуктов. Их подают как на основное блюдо, так и на десерт.
Смотрите видео, как приготовить разноцветные блины:
Мы советуем приготовить закусочные блины на молоке с начинкой из жареных грибов, чеснока и зелени. Это прекрасное угощение на скорую руку.
Блины с жареными грибами
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 218 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 2 яйца
- 4 столовые ложки сахара
- 4 стакана молока
- 2 стакана муки
- 4 столовые ложки подсолнечного масла
- Щепотка соды
- Соль – по вкусу
Начинка:
- 300 г шампиньонов
- 1 луковица
- 2 зубчика чеснока
- 50 г сливочного масла
- Соль, перец, базилик
- Веточка петрушки – для украшения
Способ приготовления:
- Взбить яйца. Добавить сахар, затем щепотку соли. Подогреть 2 стакана молока и влить в тесто. Энергично помешивать, чтобы яйца не свернулись.
- Просеять муку. По кругу посолить содой. Затем влить оставшиеся 2 стакана теплого молока. Быстро замесить однородное тесто. Если тесто вышло слишком густое, добавить воды.
- Добавить подсолнечное масло в тесто. Это делается для того, чтобы не смазывать каждый раз сковороду. Разливать тесто тонким слоем на раскаленную сковородку, запекать с двух сторон.
- Лук и чеснок почистить и мелко нарезать. Грибы промыть и нарезать дольками. Растопить в сковороде сливочное масло и обжарить лук и чеснок до золотистого цвета.
- Добавить грибы, посолить, поперчить. Потушить на медленном огне, пока уйдет лишняя жидкость. Добавить базилик.
- Выложить начинку на блины, свернуть их. Украсить зеленью.
Как заворачивать блины с грибами
Блины с грибами можно заворачивать в трубочку, складывать в конверт или треугольник, делать блинные мешочки и "гнезда".
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить блины, не испачкав гору посуды.
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