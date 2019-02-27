Как приготовить блины с мясом и зеленью
Рецепт тонких блинчиков на молоке с мясной начинкой
Масленица в 2019 году пройдет с 4 по 10 марта. Церковный устав уже запрещает есть мясо перед Великим постом, но если вы не относитесь к правилам строго, приготовьте на праздник вкусные тонкие блины с мясной начинкой.
Блины с мясом
Ингредиенты:
- Молоко – 300 мл
- Мука – 120 г
- Растительное масло – 4-6 ст. л.
- Яйца – 2 шт
- Мякоть свинины – 300 г
- Луковица – 1 шт
- Растительное масло для жарки - 2-3 ст. л.
- Укроп – 1 пучок
- Соль, перец - по вкусу
Рецепт приготовления:
- В миске взбить венчиком яйца, влить молоко. Добавить муку, масло и соль. Хорошо перемешать и дать тесту постоять 20 минут.
- Испечь блинчики на сковороде с двух сторон, переложить на тарелку.
- Мясо нарезать средними кусочками, лук очистить и разрезать на четыре части.
- Пропустить через мясорубку мясо и лук.
- Обжарить фарш на растительном масле в течение 7-10 минут или до готовности.
- Готовую начинку выложить в миску и добавить соль, молотый перец и мелко нашинкованный укроп.
- Выложить начинку на блинчики и завернуть рулетиками. Подавать блины вместе со сметаной.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить блины с мясом и рисом. Кроме этого, сайт "Сегодня" делился рецептом блинов с картофельно-мясной начинкой.
Смотрите видео, как приготовить блины с икрой по рецепту Алексея Суханова:
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Источник: Сегодня