Как приготовить блины с мясом и зеленью

Рецепт тонких блинчиков на молоке с мясной начинкой

Блины с мясной начинкой Фото: Depositphotos

Масленица в 2019 году пройдет с 4 по 10 марта. Церковный устав уже запрещает есть мясо перед Великим постом, но если вы не относитесь к правилам строго, приготовьте на праздник вкусные тонкие блины с мясной начинкой.

Блины с мясом

Ингредиенты:

Молоко – 300 мл

Мука – 120 г

Растительное масло – 4-6 ст. л.

Яйца – 2 шт

Мякоть свинины – 300 г

Луковица – 1 шт

Растительное масло для жарки - 2-3 ст. л.

Укроп – 1 пучок

Соль, перец - по вкусу

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Рецепт приготовления:

В миске взбить венчиком яйца, влить молоко. Добавить муку, масло и соль. Хорошо перемешать и дать тесту постоять 20 минут. Испечь блинчики на сковороде с двух сторон, переложить на тарелку. Мясо нарезать средними кусочками, лук очистить и разрезать на четыре части. Пропустить через мясорубку мясо и лук. Обжарить фарш на растительном масле в течение 7-10 минут или до готовности. Готовую начинку выложить в миску и добавить соль, молотый перец и мелко нашинкованный укроп. Выложить начинку на блинчики и завернуть рулетиками. Подавать блины вместе со сметаной.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить блины с мясом и рисом. Кроме этого, сайт "Сегодня" делился рецептом блинов с картофельно-мясной начинкой.

Смотрите видео, как приготовить блины с икрой по рецепту Алексея Суханова:

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