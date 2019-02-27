Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как приготовить блины с мясом и зеленью

Рецепт тонких блинчиков на молоке с мясной начинкой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:40
Блины с мясной начинкой
Блины с мясной начинкой
Фото: Depositphotos

Масленица в 2019 году пройдет с 4 по 10 марта. Церковный устав уже запрещает есть мясо перед Великим постом, но если вы не относитесь к правилам строго, приготовьте на праздник вкусные тонкие блины с мясной начинкой

Блины с мясом

Ингредиенты:

  • Молоко – 300 мл
  • Мука – 120 г
  • Растительное масло – 4-6 ст. л.
  • Яйца – 2 шт
  • Мякоть свинины – 300 г
  • Луковица – 1 шт
  • Растительное масло для жарки - 2-3 ст. л.
  • Укроп – 1 пучок
  • Соль, перец - по вкусу

Читайте также
Масленица 2019: рецепт тонких блинов на минеральной воде

Рецепт приготовления:

  1. В миске взбить венчиком яйца, влить молоко. Добавить муку, масло и соль. Хорошо перемешать и дать тесту постоять 20 минут.
  2. Испечь блинчики на сковороде с двух сторон, переложить на тарелку.
  3. Мясо нарезать средними кусочками, лук очистить и разрезать на четыре части.
  4. Пропустить через мясорубку мясо и лук.
  5. Обжарить фарш на растительном масле в течение 7-10 минут или до готовности.
  6. Готовую начинку выложить в миску и добавить соль, молотый перец и мелко нашинкованный укроп.
  7. Выложить начинку на блинчики и завернуть рулетиками. Подавать блины вместе со сметаной.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить блины с мясом и рисом. Кроме этого, сайт "Сегодня" делился рецептом блинов с картофельно-мясной начинкой.

Смотрите видео, как приготовить блины с икрой по рецепту Алексея Суханова:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Еда на Масленицу: что приготовить, кроме блинов Ленивый мясной пирог из лаваша в мультиварке Гречневый суп с грибами и говядиной: простой рецепт для обеда Ужин в итальянском стиле: мясные шарики в томатном соусе
блины рецепт фарш
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Автор
Автор "Белых роз" рассказал о жизни в нищете
Евровидение-2019: MARUV сделала громкое заявление
Евровидение-2019: MARUV сделала громкое заявление
15 звезд Голливуда, которые носят парики и тщательно скрывают это
15 звезд Голливуда, которые носят парики и тщательно скрывают это
С кем дружит Свинья: 5 знаков Зодиака, которым крупно повезет
С кем дружит Свинья: 5 знаков Зодиака, которым крупно повезет

Популярные статьи

Сегодня, 12:11Wellness

В Украине ожидается серьезная магнитная буря в ближайшие часы

Сегодня, 08:24Техно

Смартфон-бетон: как выглядит мобильник с зарядом на 50 дней

Вчера, 16:05Fun

Поздравления с 8 Марта в прозе: самые красивые тексты и открытки

Вчера, 13:53Fun

26 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 11:47Шоу-бизнес

В Европе отреагировали на ситуацию с MARUV на "Евровидении"

Вчера, 11:35Техно

На краю Солнечной системы нашли новую планету

Вчера, 09:35Техно

Карты памяти преодолели недостижимый объем в 1 ТБ

Вчера, 09:00Психология

Гороскоп на март 2019 для знака Весы: наибольшую радость вы получите от домашнего уюта

Вчера, 08:18Fun

Женщина похудела на центнер после ухода мужа: фото

25 февраляТехно

Новая Nokia показала фантастические возможности пентакамеры

25 февраляПсихология

Гороскоп на март 2019 для знака Лев: вас ждет финансово благополучный месяц

25 февраляАфиша

"Оскар 2019": названы все лауреаты престижной кинопремии

25 февраляFun

Забывчивый муж из-за фастфуда потерял жену

25 февраляШоу-бизнес

Как прошла 91-я церемония вручения премии "Оскар 2019"

25 февраляТехно

Пользователей Windows 7 летом будут ждать неприятности

25 февраляТехно

На Марсе обнаружены древние реки: фото

Новости партнеров

Алина Гросу рассказала о предстоящей свадьбе
Алина Гросу рассказала о предстоящей свадьбе
Эвелина Бледанс показала на отдыхе роскошную фигуру
Эвелина Бледанс показала на отдыхе роскошную фигуру
Королева российского шансона лишилась бизнеса
Королева российского шансона лишилась бизнеса
Даже голодным нельзя есть в сыром виде эти 5 продуктов
Даже голодным нельзя есть в сыром виде эти 5 продуктов
Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира
Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира
Ани Лорак после новости о разводе снялась с дочерью в фотосессии
Ани Лорак после новости о разводе снялась с дочерью в фотосессии
Сырники как в садике: проверенный рецепт из вашего детства
Сырники как в садике: проверенный рецепт из вашего детства
Алле Пугачевой провели экстренную операцию
Алле Пугачевой провели экстренную операцию