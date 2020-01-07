Как приготовить богатую кутью на Рождество

Рецепт кутьи со сливками и коньяком

Богатая кутья на Рождество Фото: Depositphotos

На Рождество заканчивается 40-дневный пост, и хозяйки готовят праздничный ужин с обилием мясных блюд. Варят холодец, делают крученики, начиняют колбасы, запекают птицу и мясо, засаливают окорока.

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Как и на Святой вечер, в центре стола ставят кутью, но теперь в нее можно добавлять масло, молоко и сливки. В старину считалось, что чем богаче (то есть вкуснее и сытнее) кутья, тем лучше будет урожай и больше достаток в семье.

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Богатая кутья со сливками и коньяком

Время приготовления:

3 часа

Калорийность:

232 ккал

Ингредиенты:

Крупа пшеничная – 200 г

Сливки – 125 г

Мак – 125 г

Орехи очищенные – 50 г

Изюм – 50 г

Коньяк – 1-2 ст.л.

Ваниль

Сахар

Мед

Способ приготовления:

Изюм промойте и замочите в коньяке. Перебранную и промытую крупу сварите до мягкости в течение двух часов, отцедите, охладите. Мак залейте кипятком и прогрейте до мягкости. Процедите через густое сито, обсушите, пропустите через мясорубку. Соедините мак с пшеницей. Добавьте измельченные орехи, изюм вместе с коньяком, сливки, ванилин, сахар и мед по вкусу. Перемешайте.

Полезный совет

Сливки можно заменить молоком, а также заправить еще горячую пшеницу кусочком сливочного масла.

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Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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