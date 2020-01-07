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Как приготовить богатую кутью на Рождество

Рецепт кутьи со сливками и коньяком

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 06:40
Богатая кутья на Рождество
Богатая кутья на Рождество
Фото: Depositphotos

На Рождество заканчивается 40-дневный пост, и хозяйки готовят праздничный ужин с обилием мясных блюд. Варят холодец, делают крученики, начиняют колбасы, запекают птицу и мясо, засаливают окорока.

Смотрите видео, как празднуют Рождество в Европе:

Как и на Святой вечер, в центре стола ставят кутью, но теперь в нее можно добавлять масло, молоко и сливки. В старину считалось, что чем богаче (то есть вкуснее и сытнее) кутья, тем лучше будет урожай и больше достаток в семье.

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Богатая кутья со сливками и коньяком

Время приготовления:

  • 3 часа

Калорийность:

  • 232 ккал

Ингредиенты:

  • Крупа пшеничная – 200 г
  • Сливки – 125 г
  • Мак – 125 г
  • Орехи очищенные – 50 г
  • Изюм – 50 г
  • Коньяк – 1-2 ст.л.
  • Ваниль
  • Сахар
  • Мед

Способ приготовления:

  1. Изюм промойте и замочите в коньяке.
  2. Перебранную и промытую крупу сварите до мягкости в течение двух часов, отцедите, охладите.
  3. Мак залейте кипятком и прогрейте до мягкости. Процедите через густое сито, обсушите, пропустите через мясорубку.
  4. Соедините мак с пшеницей. Добавьте измельченные орехи, изюм вместе с коньяком, сливки, ванилин, сахар и мед по вкусу. Перемешайте.

Полезный совет

Сливки можно заменить молоком, а также заправить еще горячую пшеницу кусочком сливочного масла.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить яблочный рулет на Рождество с орехами и корицей.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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Источник: Сегодня
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