Как приготовить борщ с фасолью и грибами без мяса

Рецепт постного борща с сушеными грибами, фасолью и овощами

Борщ с грибами без мяса Фото: freepik.com

Борщ известен во всем мире. Одним из основных ингредиентов этого блюда является свекла, которая придает борщу интенсивный красный цвет. Другие компоненты – картофель, морковь, капуста, лук и мясо.

Смотрите видео, как осовременить борщ и вареники:

Мы расскажем, как приготовить постный борщ с сушеными грибами, фасолью и зелеными овощами.

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Постный борщ с грибами

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

1 свекла

3 картофелины

100 г зеленой стручковой фасоли

150 г белой фасоли

100 г зеленого горошка

2 луковицы

Щепотка молотого мускатного ореха

1 корень сельдерея

1 морковь

150 г брокколи

1/2 стакана белых сушеных грибов

Лавровый лист – по вкусу

Душистый перец – по вкусу

Соль – по вкусу

Вода

Способ приготовления:

Замочить на ночь фасоль. Разогреть духовку до 160 °С и запечь лук в течение 30 минут. Сушеные грибы замочить на 30 минут. Довести воду до кипения и варить фасоль 50 минут. В отдельной кастрюле отварить свеклу в течение 40 минут, нарезать соломкой. На пару приготовить корень сельдерея, спаржевую фасоль, брокколи, горошек, морковь. Нарезать овощи. Вскипятить воду с грибами, бросить в нее картошку, нарезанную кубиками. Положить в эту кастрюлю остальные овощи и фасоль. Добавить мускатный орех, лавровый лист, перец, чеснок, а затем порезанный запеченный лук. Подавать борщ вместе со сметаной.

Полезные советы по приготовлению борща

Чтобы борщ получился более ароматным, можно в конце добавить в него изюм или чернослив;

Борщ едят вместе с черным хлебом или чесночными пампушками;

Готовый борщ можно посыпать свежей зеленью.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить борщ в мультиварке. "Сегодня" также рассказывали, как сварить борщ с грибами.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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