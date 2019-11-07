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Как приготовить борщ с фасолью и грибами без мяса

Рецепт постного борща с сушеными грибами, фасолью и овощами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:30
Борщ с грибами без мяса
Борщ с грибами без мяса
Фото: freepik.com

Борщ известен во всем мире. Одним из основных ингредиентов этого блюда является свекла, которая придает борщу интенсивный красный цвет. Другие компоненты – картофель, морковь, капуста, лук и мясо.

Смотрите видео, как осовременить борщ и вареники:

Мы расскажем, как приготовить постный борщ с сушеными грибами, фасолью и зелеными овощами.

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Постный борщ с грибами

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 1 свекла
  • 3 картофелины
  • 100 г зеленой стручковой фасоли
  • 150 г белой фасоли
  • 100 г зеленого горошка
  • 2 луковицы
  • Щепотка молотого мускатного ореха
  • 1 корень сельдерея
  • 1 морковь
  • 150 г брокколи
  • 1/2 стакана белых сушеных грибов
  • Лавровый лист – по вкусу
  • Душистый перец – по вкусу
  • Соль – по вкусу
  • Вода

Способ приготовления:

  1. Замочить на ночь фасоль.
  2. Разогреть духовку до 160 °С и запечь лук в течение 30 минут.
  3. Сушеные грибы замочить на 30 минут.
  4. Довести воду до кипения и варить фасоль 50 минут.
  5. В отдельной кастрюле отварить свеклу в течение 40 минут, нарезать соломкой.
  6. На пару приготовить корень сельдерея, спаржевую фасоль, брокколи, горошек, морковь. Нарезать овощи.
  7. Вскипятить воду с грибами, бросить в нее картошку, нарезанную кубиками. Положить в эту кастрюлю остальные овощи и фасоль.
  8. Добавить мускатный орех, лавровый лист, перец, чеснок, а затем порезанный запеченный лук.
  9. Подавать борщ вместе со сметаной.

Полезные советы по приготовлению борща

  • Чтобы борщ получился более ароматным, можно в конце добавить в него изюм или чернослив;
  • Борщ едят вместе с черным хлебом или чесночными пампушками;
  • Готовый борщ можно посыпать свежей зеленью.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить борщ в мультиварке. "Сегодня" также рассказывали, как сварить борщ с грибами.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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