Как приготовить борщ с фасолью и грибами без мяса
Рецепт постного борща с сушеными грибами, фасолью и овощами
Борщ известен во всем мире. Одним из основных ингредиентов этого блюда является свекла, которая придает борщу интенсивный красный цвет. Другие компоненты – картофель, морковь, капуста, лук и мясо.
Смотрите видео, как осовременить борщ и вареники:
Мы расскажем, как приготовить постный борщ с сушеными грибами, фасолью и зелеными овощами.
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Постный борщ с грибами
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 1 свекла
- 3 картофелины
- 100 г зеленой стручковой фасоли
- 150 г белой фасоли
- 100 г зеленого горошка
- 2 луковицы
- Щепотка молотого мускатного ореха
- 1 корень сельдерея
- 1 морковь
- 150 г брокколи
- 1/2 стакана белых сушеных грибов
- Лавровый лист – по вкусу
- Душистый перец – по вкусу
- Соль – по вкусу
- Вода
Способ приготовления:
- Замочить на ночь фасоль.
- Разогреть духовку до 160 °С и запечь лук в течение 30 минут.
- Сушеные грибы замочить на 30 минут.
- Довести воду до кипения и варить фасоль 50 минут.
- В отдельной кастрюле отварить свеклу в течение 40 минут, нарезать соломкой.
- На пару приготовить корень сельдерея, спаржевую фасоль, брокколи, горошек, морковь. Нарезать овощи.
- Вскипятить воду с грибами, бросить в нее картошку, нарезанную кубиками. Положить в эту кастрюлю остальные овощи и фасоль.
- Добавить мускатный орех, лавровый лист, перец, чеснок, а затем порезанный запеченный лук.
- Подавать борщ вместе со сметаной.
Полезные советы по приготовлению борща
- Чтобы борщ получился более ароматным, можно в конце добавить в него изюм или чернослив;
- Борщ едят вместе с черным хлебом или чесночными пампушками;
- Готовый борщ можно посыпать свежей зеленью.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить борщ в мультиварке. "Сегодня" также рассказывали, как сварить борщ с грибами.
Все подробности в спецтеме Осеннее меню
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Источник: Сегодня