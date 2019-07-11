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Как приготовить брауни с малиной: пошаговый рецепт

Рецепт шоколадных пирожных с ягодами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:08
Брауни с малиной: как приготовить
Брауни с малиной: как приготовить
Фото: Depositphotos

Брауни – это вкусные американские пирожные, которые готовятся из черного шоколада. Они хороши тем, что тесто для них можно быстро приготовить в одной посуде. После выпечки пирожные разрезают на порционные квадратики.

Смотрите видео, как выбрать шоколад для брауни:

В брауни часто добавляют наполнители: кусочки шоколада, орехи, ириски, а также разные фрукты и ягоды. Мы расскажем, как приготовить эти шоколадные пирожные с малиной.

Брауни: рецепт с малиной

Ингредиенты:

  • 100 г черного шоколада
  • 85 г сливочного масла
  • 100 г сахара
  • 2 яйца
  • 50 г муки
  • 1/2 ч.л. разрыхлителя
  • 1 ст.л. рома
  • щепотка соли
  • 1.5 ст.л. темного какао
  • 1/2 стакана малины (емкостью 300 мл)
  • Сахарная пудра

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Способ приготовления:

  1. Растопить кусочки шоколада вместе с нарезанным сливочным маслом. 
  2. Всыпать сахар, перемешать венчиком. Добавить яйца, перемешать. 
  3. Всыпать муку, просеянную с разрыхлителем, солью и какао. Затем влить ложку рома, еще раз перемешать.
  4. Выложить тесто в смазанную маслом и присыпанную мукой квадратную форму со стороной 20 см. 
  5. Разложить на поверхности ягоды, слегка вдавливая их в тесто. 
  6. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 25 минут. Остудить до комнатной температуры, затем поставить на несколько часов в холодильник. 
  7. По желанию посыпать брауни сахарной пудрой.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить блонди с малиной. "Сегодня" также делились рецептом желейного торта с малиной.

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Источник: Сегодня
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