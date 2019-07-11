Как приготовить брауни с малиной: пошаговый рецепт

Рецепт шоколадных пирожных с ягодами

Брауни с малиной: как приготовить Фото: Depositphotos

Брауни – это вкусные американские пирожные, которые готовятся из черного шоколада. Они хороши тем, что тесто для них можно быстро приготовить в одной посуде. После выпечки пирожные разрезают на порционные квадратики.

Смотрите видео, как выбрать шоколад для брауни:

В брауни часто добавляют наполнители: кусочки шоколада, орехи, ириски, а также разные фрукты и ягоды. Мы расскажем, как приготовить эти шоколадные пирожные с малиной.

Брауни: рецепт с малиной

Ингредиенты:

100 г черного шоколада

85 г сливочного масла

100 г сахара

2 яйца

50 г муки

1/2 ч.л. разрыхлителя

1 ст.л. рома

щепотка соли

1.5 ст.л. темного какао

1/2 стакана малины (емкостью 300 мл)

Сахарная пудра

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Способ приготовления:

Растопить кусочки шоколада вместе с нарезанным сливочным маслом. Всыпать сахар, перемешать венчиком. Добавить яйца, перемешать. Всыпать муку, просеянную с разрыхлителем, солью и какао. Затем влить ложку рома, еще раз перемешать. Выложить тесто в смазанную маслом и присыпанную мукой квадратную форму со стороной 20 см. Разложить на поверхности ягоды, слегка вдавливая их в тесто. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 25 минут. Остудить до комнатной температуры, затем поставить на несколько часов в холодильник. По желанию посыпать брауни сахарной пудрой.

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