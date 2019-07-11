Как приготовить брауни с малиной: пошаговый рецепт
Рецепт шоколадных пирожных с ягодами
Брауни – это вкусные американские пирожные, которые готовятся из черного шоколада. Они хороши тем, что тесто для них можно быстро приготовить в одной посуде. После выпечки пирожные разрезают на порционные квадратики.
Смотрите видео, как выбрать шоколад для брауни:
В брауни часто добавляют наполнители: кусочки шоколада, орехи, ириски, а также разные фрукты и ягоды. Мы расскажем, как приготовить эти шоколадные пирожные с малиной.
Брауни: рецепт с малиной
Ингредиенты:
- 100 г черного шоколада
- 85 г сливочного масла
- 100 г сахара
- 2 яйца
- 50 г муки
- 1/2 ч.л. разрыхлителя
- 1 ст.л. рома
- щепотка соли
- 1.5 ст.л. темного какао
- 1/2 стакана малины (емкостью 300 мл)
- Сахарная пудра
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Способ приготовления:
- Растопить кусочки шоколада вместе с нарезанным сливочным маслом.
- Всыпать сахар, перемешать венчиком. Добавить яйца, перемешать.
- Всыпать муку, просеянную с разрыхлителем, солью и какао. Затем влить ложку рома, еще раз перемешать.
- Выложить тесто в смазанную маслом и присыпанную мукой квадратную форму со стороной 20 см.
- Разложить на поверхности ягоды, слегка вдавливая их в тесто.
- Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 25 минут. Остудить до комнатной температуры, затем поставить на несколько часов в холодильник.
- По желанию посыпать брауни сахарной пудрой.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить блонди с малиной. "Сегодня" также делились рецептом желейного торта с малиной.
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Источник: Сегодня