Как приготовить брокколи в духовке: рецепты вкусных и полезных блюд
Готовим сытные горячие блюда из брокколи в духовке
Из брокколи можно приготовить множество вкусных блюд. Для некоторых подходит замороженная капуста, но для запекания в духовке мы рекомендуем взять свежую, с упругими стеблями и соцветиями. Пожелтевшие участки и вялые листики – верный признак того, что брокколи начинает портиться.
Мы также советуем держать запеченную брокколи в холодильнике не больше одного или двух дней. Несмотря на то, что капуста не испортится, ее вкус при более длительном хранении значительно ухудшится.
Время приготовления:
- 15 минут
Ингредиенты:
- 1 кочан брокколи
- 1 ст. л. оливкового масла
- 1/4 ч.л. соли
- 1/4 ч.л. хлопьев красного перца
- 1/4 ч.л. черного молотого перца
- 1 кусок сыра пармезана
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Способ приготовления:
- Помойте брокколи и разделите ее на соцветия с помощью острого ножа.
- Перемешайте брокколи с оливковым маслом, хлопьями красного перца, солью и черным молотым перцем на противне.
- Отправьте в духовку и запекайте 15 минут при температуре 220 С. Этот метод лучше всего работает со свежими овощами – замороженную брокколи желательно готовить на пару.
- Когда брокколи запечется, посыпьте соцветия горсткой тертого пармезана. Если вы не являетесь поклонником это сыра, брокколи можно заправить лимонным соком, соевым соусом или хумусом.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 400 г куриного фарша
- 200 г брокколи
- 50 г твердого сыра
- 100 г сметаны
- 1 яйцо
- 4 ст. л. панировочных сухарей или хлебных крошек
- 1-2 зубчика чеснока
- 2 ст. л. растительного масла
- Соль, черный молотый перец – по вкусу
Смотрите видео, как приготовить сырный суп с брокколи:
Способ приготовления:
- Брокколи помыть и разделать на соцветия. Бросить в кипящую подсоленную воду и варить пять-семь минут от момента повторного закипания. Откинуть на дуршлаг, немного остудить и нарезать на более мелкие кусочки.
- Твердый сыр натереть на мелкой терке.
- Чеснок почистить, раздавить и смешать с фаршем, сыром, яйцом, столовой ложкой сметаны, сухарями и брокколи. Посолить, поперчить и поставить в холодильник на 15 минут.
- Достать смесь из холодильника и сформировать котлеты. Выложить их на противень, смазанный маслом. Готовить 20 минут при 180 ºС.
- Смазать котлеты оставшейся сметаной и запекать еще 10 минут. Подавать вместе с рисом, макаронами или картофельным пюре.
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- 500 г филе белой рыбы
- 500 г картофеля
- 500 г брокколи
- 200 г сметаны
- 2 яйца
- 2 ч.л горчицы
- 30 мл сока лимона
- Соль – по вкусу
- Перец черный молотый – по вкусу
Способ приготовления:
- Картофель очистить и порезать тонкими кружками. Отварить в подсоленной воде 5-7 минут. Вынуть шумовкой.
- В той же воде отварить соцветия свежей или замороженной брокколи, 5 минут. Откинуть на дуршлаг и обдать холодной водой.
- Рыбное филе порезать небольшими кусками, полить лимонным соком и посыпать солью и перцем.
- Форму для запекания смазать маслом и выложить картофель в два слоя.
- Венчиком смешать сметану, яйца, горчицу. Хорошо посолить и поперчить.
- В форму поверх картофеля выложить рыбное филе и отваренную брокколи в виде чередующихся полос.
- Полить запеканку сметанным соусом и запекать в предварительно разогретой до 180 ºС духовке около 15 минут.
- По желанию украсить зеленью и подавать.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 3 стакана молока
- 1 стакан замороженного горошка
- 400 г цветной капусты
- 30 г чеддера
- 350 г пасты фузилли
- 225 г брокколи
- 225 г сливочного сыра или творога
- 2 ст.л. сливочного масла
- 1/2 ч.л. горчичного порошка
- 1/2 ч.л. мускатного ореха
- Щепотка кайенского перца
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 200 ºС. Смажьте маслом одну большую керамическую форму или несколько маленьких.
- Разберите на соцветия брокколи и цветную капусту.
- В кастрюлю с кипящей водой выложите пасту, варите три минуты, добавьте замороженный горошек, брокколи, цветную капусту, варите минуту. Откиньте на дуршлаг.
- В процессоре перемешайте 225 г тертого чеддера, мягкий сыр, масло, горчицу, мускатный орех, соль по вкусу. Влейте молоко, измельчите массу до состояния пюре.
- В пасту с брокколи и цветной капустой добавьте сырную массу, перемешайте. Выложите полученную массу в форму, посыпьте оставшимся сыром. Отправьте в духовку. Большая запеканка будет готовится около 35 минут, а маленькие – 15-20 минут.
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- 4 шт. картофеля
- 1 ч.л. оливкового масла
- 3 1/2 ст.л. сливочного масла
- 1/2 стакана обезжиренного йогурта
- 1/2 ч.л. соли
- 1/2 ч.л. молотого перца
- 3/4 ч.л. нарезанного зеленого лука
- 3/4 ч.л. чесночного порошка
- 1/2 ч.л. лукового порошка
- 1/2 ч.л. паприки
- 1/2 чашки брокколи
- 2 чашки тертого сыра
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 200 °C.
- Выложите картофель в форму для запекания и отправьте в духовку на час. После охладите и нарежьте на половинки.
- Разберите брокколи на соцветия и отварите на пару.
- Удалите мякоть картофеля и переложите ее в миску.
- Смажьте картофель оливковым маслом и выложите на противень, застеленный бумагой для запекания.
- В картофельную мякоть добавьте сливочное масло и взбейте с помощью блендера.
- Затем добавьте йогурт, соль, перец, лук, чесночный и луковый порошки, паприку, брокколи и сыр. Перемешайте и нафаршируйте массой картофельные ломтики.
- Запекайте 20-25 минут. Подавайте к столу.
Напомним, ранее мы делились рецептом салата из пасты с брокколи, а также писали, как сделать постные котлеты с брокколи.
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