Как приготовить брокколи в духовке: рецепты вкусных и полезных блюд

Готовим сытные горячие блюда из брокколи в духовке

Из брокколи можно приготовить множество вкусных блюд. Для некоторых подходит замороженная капуста, но для запекания в духовке мы рекомендуем взять свежую, с упругими стеблями и соцветиями. Пожелтевшие участки и вялые листики – верный признак того, что брокколи начинает портиться.

Мы также советуем держать запеченную брокколи в холодильнике не больше одного или двух дней. Несмотря на то, что капуста не испортится, ее вкус при более длительном хранении значительно ухудшится.

Брокколи в духовке за 15 минут

Запеканка из брокколи Фото: Depositphotos

Время приготовления:

15 минут

Ингредиенты:

1 кочан брокколи

1 ст. л. оливкового масла

1/4 ч.л. соли

1/4 ч.л. хлопьев красного перца

1/4 ч.л. черного молотого перца

1 кусок сыра пармезана

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Способ приготовления:

Помойте брокколи и разделите ее на соцветия с помощью острого ножа. Перемешайте брокколи с оливковым маслом, хлопьями красного перца, солью и черным молотым перцем на противне. Отправьте в духовку и запекайте 15 минут при температуре 220 С. Этот метод лучше всего работает со свежими овощами – замороженную брокколи желательно готовить на пару. Когда брокколи запечется, посыпьте соцветия горсткой тертого пармезана. Если вы не являетесь поклонником это сыра, брокколи можно заправить лимонным соком, соевым соусом или хумусом.

Куриные котлеты с брокколи и сыром в духовке

Куриные котлеты с брокколи Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

400 г куриного фарша

200 г брокколи

50 г твердого сыра

100 г сметаны

1 яйцо

4 ст. л. панировочных сухарей или хлебных крошек

1-2 зубчика чеснока

2 ст. л. растительного масла

Соль, черный молотый перец – по вкусу

Смотрите видео, как приготовить сырный суп с брокколи:

Способ приготовления:

Брокколи помыть и разделать на соцветия. Бросить в кипящую подсоленную воду и варить пять-семь минут от момента повторного закипания. Откинуть на дуршлаг, немного остудить и нарезать на более мелкие кусочки. Твердый сыр натереть на мелкой терке. Чеснок почистить, раздавить и смешать с фаршем, сыром, яйцом, столовой ложкой сметаны, сухарями и брокколи. Посолить, поперчить и поставить в холодильник на 15 минут. Достать смесь из холодильника и сформировать котлеты. Выложить их на противень, смазанный маслом. Готовить 20 минут при 180 ºС. Смазать котлеты оставшейся сметаной и запекать еще 10 минут. Подавать вместе с рисом, макаронами или картофельным пюре.

Картофельная запеканка с рыбой и брокколи

Картофельная запеканка с рыбой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

500 г филе белой рыбы

500 г картофеля

500 г брокколи

200 г сметаны

2 яйца

2 ч.л горчицы

30 мл сока лимона

Соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

Способ приготовления:

Картофель очистить и порезать тонкими кружками. Отварить в подсоленной воде 5-7 минут. Вынуть шумовкой. В той же воде отварить соцветия свежей или замороженной брокколи, 5 минут. Откинуть на дуршлаг и обдать холодной водой. Рыбное филе порезать небольшими кусками, полить лимонным соком и посыпать солью и перцем. Форму для запекания смазать маслом и выложить картофель в два слоя. Венчиком смешать сметану, яйца, горчицу. Хорошо посолить и поперчить. В форму поверх картофеля выложить рыбное филе и отваренную брокколи в виде чередующихся полос. Полить запеканку сметанным соусом и запекать в предварительно разогретой до 180 ºС духовке около 15 минут. По желанию украсить зеленью и подавать.

Макаронная запеканка с брокколи и сыром

Паста с овощами и сыром Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

3 стакана молока

1 стакан замороженного горошка

400 г цветной капусты

30 г чеддера

350 г пасты фузилли

225 г брокколи

225 г сливочного сыра или творога

2 ст.л. сливочного масла

1/2 ч.л. горчичного порошка

1/2 ч.л. мускатного ореха

Щепотка кайенского перца

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 200 ºС. Смажьте маслом одну большую керамическую форму или несколько маленьких. Разберите на соцветия брокколи и цветную капусту. В кастрюлю с кипящей водой выложите пасту, варите три минуты, добавьте замороженный горошек, брокколи, цветную капусту, варите минуту. Откиньте на дуршлаг. В процессоре перемешайте 225 г тертого чеддера, мягкий сыр, масло, горчицу, мускатный орех, соль по вкусу. Влейте молоко, измельчите массу до состояния пюре. В пасту с брокколи и цветной капустой добавьте сырную массу, перемешайте. Выложите полученную массу в форму, посыпьте оставшимся сыром. Отправьте в духовку. Большая запеканка будет готовится около 35 минут, а маленькие – 15-20 минут.

Картофель с брокколи и сыром в духовке

Картошка с брокколи запеченная Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

4 шт. картофеля

1 ч.л. оливкового масла

3 1/2 ст.л. сливочного масла

1/2 стакана обезжиренного йогурта

1/2 ч.л. соли

1/2 ч.л. молотого перца

3/4 ч.л. нарезанного зеленого лука

3/4 ч.л. чесночного порошка

1/2 ч.л. лукового порошка

1/2 ч.л. паприки

1/2 чашки брокколи

2 чашки тертого сыра

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 200 °C. Выложите картофель в форму для запекания и отправьте в духовку на час. После охладите и нарежьте на половинки. Разберите брокколи на соцветия и отварите на пару. Удалите мякоть картофеля и переложите ее в миску. Смажьте картофель оливковым маслом и выложите на противень, застеленный бумагой для запекания. В картофельную мякоть добавьте сливочное масло и взбейте с помощью блендера. Затем добавьте йогурт, соль, перец, лук, чесночный и луковый порошки, паприку, брокколи и сыр. Перемешайте и нафаршируйте массой картофельные ломтики. Запекайте 20-25 минут. Подавайте к столу.

Напомним, ранее мы делились рецептом салата из пасты с брокколи, а также писали, как сделать постные котлеты с брокколи.

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