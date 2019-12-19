Как приготовить буженину на Новый год и Рождество

Рецепты сочной буженины из свинины

Буженина в духовке Фото: Depositphotos

Запеченная свинина в духовке – традиционное рождественское блюдо во многих странах мира. Домашняя буженина из свинины обойдется значительно дешевле магазинной, а получится вкуснее, нежнее и ароматнее.

Смотрите видео, как приготовить пряную свинину с грибами:

Буженина с клюквенным соусом

Буженина с клюквой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

Свинина духовая (окорок/шея) – от 1 кг

Чеснок – 4-5 зубчиков

Горчица – 50 г

Картофель молодой мелкий – 1 кг

Розмарин – 3 веточки

Чеснок – 3 зубчика

Масло растительное

Соль

Для соуса:

Клюква замороженная – 200 г

Сахар – 90 г

Вода – 50 мл

Способ приготовления:

Свинину нашпиговать чесноком, обмазать горчицей и завернуть в 2-3 слоя фольги. Картофель выложить рядом в ванночку из фольги, посыпать сверху мелко нарезанным чесноком, листиками розмарина и полить маслом. Запекать свинину и картофель до готовности (от 1 часа) при температуре 180-200 °С. Важно не передержать свинину, а чтобы она осталась чуть розовой внутри, но ни в коем случае не сырой. Клюкву и сахар сложить в сотейник, довести до кипения и варить 15 минут на медленном огне. Разрезать свинину на кусочки, положить рядом картофель и полить соусом.

Буженина в трех маринадах

Буженина в духовке с чесноком Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

1,5 кг свинины без кости

500 мл кефира

5 зубчиков чеснока

1-2 перца чили

4 ст. л. растительного масла

Для основного маринада:

1 ветка розмарина

4 ветки тимьяна

2 см имбиря

2 ч.л. соли

10 шт. перца горошком

Способ приготовления:

Возьмите большую кастрюлю. В нее должно поместиться мясо с запасом. Добавьте 2,5 л воды и доведите до кипения. Имбирь разрежьте на 4-5 кусочков. Как только вода закипит, снимите кастрюлю с огня. Добавьте все ингредиенты для основного маринада и погрузите туда мясо. Оставьте остывать минимум на 2 часа, затем слейте маринад и залейте свинину кефиром. Мясо в кефире должно постоять минимум 6 часов. Подготовьте пасту, измельчив чеснок и перец (из перца нужно удалить семена). Добавьте в пасту растительное масло. Достаньте мясо из кефира и обсушите салфетками. Натрите мясо со всех сторон пастой из чеснока и перца. Разогрейте духовку до 180 °С и постелите на стол фольгу минимум в два слоя. Мясо плотно заверните в фольгу и поместите на противень. Отправьте в духовку на 1,5 часа при температуре 180 °С. В конце запекания верх фольги можно открыть и подрумянить мясо на гриле в течение 10-15 минут.

Буженина из свинины в фольге

Буженина из свинины в духовке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1.5 часа + время на маринование

Ингредиенты:

1 кг мякоти свинины

1 л воды

2 ст. л. крупной соли

5 зубчиков чеснока

2-3 шт. лаврового листа

1 ч. л. перца горошком

1 ч. л. семян укропа и кориандра

По 1 ч. л. чабера и орегано или сушеного базилика

1 шт. горького стручкового перца

1 ч. л. томатной пасты

1 ст. л. растительного масла

1 ч. л. паприки

Способ приготовления:

В посуду для маринования положить соль, раздавленный чеснок, лавровый лист, перец горошком, стручковый перец, семена укропа и/или кориандра, чабер, орегано. Влить воду, перемешать, пока соль не растворится. Мясо помыть и положить в маринад, поставить в холодильник мариноваться на сутки. Смешать томатную пасту, растительное масло и паприку. Этой смесью смазать свинину, завернуть в фольгу и запекать при 180-200 ºС около 1-1,5 часа. При проколе из готового мяса будет выделяться прозрачный сок. За 10 минут до готовности раскрыть фольгу, чтобы мясо подрумянилось. Время от времени поливать образовавшимся соком.

Напомним, ранее мы делились рецептом буженины с розмарином. "Сегодня" также писали, как сделать классическую буженину из свиной шеи.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.