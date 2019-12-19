Как приготовить буженину на Новый год и Рождество
Рецепты сочной буженины из свинины
Запеченная свинина в духовке – традиционное рождественское блюдо во многих странах мира. Домашняя буженина из свинины обойдется значительно дешевле магазинной, а получится вкуснее, нежнее и ароматнее.
Смотрите видео, как приготовить пряную свинину с грибами:
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Буженина с клюквенным соусом
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- Свинина духовая (окорок/шея) – от 1 кг
- Чеснок – 4-5 зубчиков
- Горчица – 50 г
- Картофель молодой мелкий – 1 кг
- Розмарин – 3 веточки
- Чеснок – 3 зубчика
- Масло растительное
- Соль
Для соуса:
- Клюква замороженная – 200 г
- Сахар – 90 г
- Вода – 50 мл
Способ приготовления:
- Свинину нашпиговать чесноком, обмазать горчицей и завернуть в 2-3 слоя фольги.
- Картофель выложить рядом в ванночку из фольги, посыпать сверху мелко нарезанным чесноком, листиками розмарина и полить маслом.
- Запекать свинину и картофель до готовности (от 1 часа) при температуре 180-200 °С.
- Важно не передержать свинину, а чтобы она осталась чуть розовой внутри, но ни в коем случае не сырой.
- Клюкву и сахар сложить в сотейник, довести до кипения и варить 15 минут на медленном огне.
- Разрезать свинину на кусочки, положить рядом картофель и полить соусом.
Буженина в трех маринадах
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 1,5 кг свинины без кости
- 500 мл кефира
- 5 зубчиков чеснока
- 1-2 перца чили
- 4 ст. л. растительного масла
Для основного маринада:
- 1 ветка розмарина
- 4 ветки тимьяна
- 2 см имбиря
- 2 ч.л. соли
- 10 шт. перца горошком
Способ приготовления:
- Возьмите большую кастрюлю. В нее должно поместиться мясо с запасом. Добавьте 2,5 л воды и доведите до кипения.
- Имбирь разрежьте на 4-5 кусочков. Как только вода закипит, снимите кастрюлю с огня. Добавьте все ингредиенты для основного маринада и погрузите туда мясо.
- Оставьте остывать минимум на 2 часа, затем слейте маринад и залейте свинину кефиром. Мясо в кефире должно постоять минимум 6 часов.
- Подготовьте пасту, измельчив чеснок и перец (из перца нужно удалить семена). Добавьте в пасту растительное масло.
- Достаньте мясо из кефира и обсушите салфетками. Натрите мясо со всех сторон пастой из чеснока и перца.
- Разогрейте духовку до 180 °С и постелите на стол фольгу минимум в два слоя. Мясо плотно заверните в фольгу и поместите на противень.
- Отправьте в духовку на 1,5 часа при температуре 180 °С. В конце запекания верх фольги можно открыть и подрумянить мясо на гриле в течение 10-15 минут.
Буженина из свинины в фольге
Время приготовления:
- 1.5 часа + время на маринование
Ингредиенты:
- 1 кг мякоти свинины
- 1 л воды
- 2 ст. л. крупной соли
- 5 зубчиков чеснока
- 2-3 шт. лаврового листа
- 1 ч. л. перца горошком
- 1 ч. л. семян укропа и кориандра
- По 1 ч. л. чабера и орегано или сушеного базилика
- 1 шт. горького стручкового перца
- 1 ч. л. томатной пасты
- 1 ст. л. растительного масла
- 1 ч. л. паприки
Способ приготовления:
- В посуду для маринования положить соль, раздавленный чеснок, лавровый лист, перец горошком, стручковый перец, семена укропа и/или кориандра, чабер, орегано. Влить воду, перемешать, пока соль не растворится.
- Мясо помыть и положить в маринад, поставить в холодильник мариноваться на сутки.
- Смешать томатную пасту, растительное масло и паприку. Этой смесью смазать свинину, завернуть в фольгу и запекать при 180-200 ºС около 1-1,5 часа. При проколе из готового мяса будет выделяться прозрачный сок.
- За 10 минут до готовности раскрыть фольгу, чтобы мясо подрумянилось. Время от времени поливать образовавшимся соком.
Напомним, ранее мы делились рецептом буженины с розмарином. "Сегодня" также писали, как сделать классическую буженину из свиной шеи.
Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд
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