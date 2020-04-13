Как приготовить целую птицу: три рецепта запеченной курицы в духовке

Готовим курицу в духовке целиком

Запеченная курица – идеальное блюдо как для обычного семейного ужина, так и праздничного застолья. Оно простое в приготовлении, очень аппетитное и эффектно смотрится безо всяких украшений.

Меняя начинки и маринады, можно экспериментировать с рецептами до бесконечности, каждый раз получая новый вкус.

Фаршированная курица с рисом и сухофруктами

Фаршированная курица в духовке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

1 тушка курицы

150 г риса

50 г кураги

50 г изюма

1 апельсин

4 стебля тимьяина

2 ст.л. меда

2 ст.л. сливочного масла

Перец чили – по вкусу

Соль – по вкусу

Перец молотый – по вкусу

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Способ приготовления:

Духовку разогреть до 200 ºС. Приготовить начинку. Отварить рис до полуготовности. Курагу нарезать мелкими кубиками, изюм промыть и обсушить. С тимьяна снять листочки. Апельсин почистить, разделить на дольки, снять пленки, 3/4 апельсина нарезать мелкими кубиками, из оставшегося выжать сок. Смешать рис, сухофрукты и апельсин. Курицу помыть и обсушить. Нафаршировать тушку начинкой. Скрепить брюшко курицы зубочистками или зашить кулинарной нитью, ножки связать нитью. Приготовить соус. Для этого растопить сливочное масло, смешать его с подогретым медом и апельсиновым соком. Перемешать. Хорошо смазать курицу соусом с помощью силиконовой кисточки и отправить в духовку. Через каждые 10 минут открывать духовку и смазывать тушку образующимися соками. Запекать курицу нужно около часа. Если птица станет подгорать – прикрыть фольгой. Готовую птицу немного охладить, разрезать кухонными ножницами вдоль груди, выложить рис, курицу разделить на порционные куски. Подавать горячей вместе с салатом из свежих овощей.

Смотрите видео, как сделать стрипсы из курицы:

Запеченная курица с яблоками в духовке

Запеченная курица с яблоками Фото: freepik.com

Время приготовления:

2.5 часа

Ингредиенты:

1 тушка курица

3-4 кислых яблока

2 зубчика чеснока

Соль и перец – по вкусу

Для маринада:

1 ст. л. меда

2 ст. л. соевого соуса

1 ч. л. горчицы

1 ст. л. растительного масла

Способ приготовления:

Смешать в мисочке все ингредиенты для маринада. Курицу помыть и обсушить. Натереть тушку солью и перцем внутри и снаружи, внутри натереть пропущенным через пресс чесноком. Затем смазать внутри и снаружи маринадом, сложить в миску, полить оставшимся маринадом и поставить в холодильник на час. Разогреть духовку до 180 º С. Яблоки помыть и удалить сердцевину. Нарезать дольками и начинить курицу, закрепить зубочистками и связать ножки кулинарной нитью. Оставшиеся яблоки выложить на дно смазанной маслом формы. Сверху положить курицу и отправить запекаться примерно на час, до румяной корочки.

Курица в рукаве с картошкой

Курица с картошкой запеченная Фото: freepik.com

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

1 тушка курицы

1,5 кг картофеля

6 зубчиков чеснока

1 репчатый лук

1 ст.л.

Соль, перец черный молотый

Прованские травы

5 ст.л. растительного масла

Способ приготовления:

Лук почистить и нарезать полукольцами. Очищенный картофель нарезать ломтиками, брусочками или кружочками. К луку и картофелю добавить сметану, посолить, перемешать, добавить любимые приправы. Затем к картофелю добавить 3 зубчика чеснока, пропущенных через пресс. Курицу помыть, слегка обсушить и натереть солью и перцем. Добавить измельченный чеснок и растительное масло. Курицу положить в рукав для запекания, вокруг курицы разложить картофель. Запекать при температуре 200 ºС в течение часа. Чтобы курица получилась румяной, разрежьте пакет за 10-15 минут до конца приготовления.

Напомним, ранее мы писали, как запечь курицу с цитрусовыми. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом куриных отбивных с виноградом.

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