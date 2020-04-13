Как приготовить целую птицу: три рецепта запеченной курицы в духовке
Готовим курицу в духовке целиком
Запеченная курица – идеальное блюдо как для обычного семейного ужина, так и праздничного застолья. Оно простое в приготовлении, очень аппетитное и эффектно смотрится безо всяких украшений.
Меняя начинки и маринады, можно экспериментировать с рецептами до бесконечности, каждый раз получая новый вкус.
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- 1 тушка курицы
- 150 г риса
- 50 г кураги
- 50 г изюма
- 1 апельсин
- 4 стебля тимьяина
- 2 ст.л. меда
- 2 ст.л. сливочного масла
- Перец чили – по вкусу
- Соль – по вкусу
- Перец молотый – по вкусу
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Способ приготовления:
- Духовку разогреть до 200 ºС.
- Приготовить начинку. Отварить рис до полуготовности. Курагу нарезать мелкими кубиками, изюм промыть и обсушить. С тимьяна снять листочки. Апельсин почистить, разделить на дольки, снять пленки, 3/4 апельсина нарезать мелкими кубиками, из оставшегося выжать сок. Смешать рис, сухофрукты и апельсин.
- Курицу помыть и обсушить. Нафаршировать тушку начинкой. Скрепить брюшко курицы зубочистками или зашить кулинарной нитью, ножки связать нитью.
- Приготовить соус. Для этого растопить сливочное масло, смешать его с подогретым медом и апельсиновым соком. Перемешать.
- Хорошо смазать курицу соусом с помощью силиконовой кисточки и отправить в духовку.
- Через каждые 10 минут открывать духовку и смазывать тушку образующимися соками. Запекать курицу нужно около часа. Если птица станет подгорать – прикрыть фольгой.
- Готовую птицу немного охладить, разрезать кухонными ножницами вдоль груди, выложить рис, курицу разделить на порционные куски. Подавать горячей вместе с салатом из свежих овощей.
Смотрите видео, как сделать стрипсы из курицы:
Время приготовления:
- 2.5 часа
Ингредиенты:
- 1 тушка курица
- 3-4 кислых яблока
- 2 зубчика чеснока
- Соль и перец – по вкусу
Для маринада:
- 1 ст. л. меда
- 2 ст. л. соевого соуса
- 1 ч. л. горчицы
- 1 ст. л. растительного масла
Способ приготовления:
- Смешать в мисочке все ингредиенты для маринада.
- Курицу помыть и обсушить. Натереть тушку солью и перцем внутри и снаружи, внутри натереть пропущенным через пресс чесноком.
- Затем смазать внутри и снаружи маринадом, сложить в миску, полить оставшимся маринадом и поставить в холодильник на час.
- Разогреть духовку до 180 º С.
- Яблоки помыть и удалить сердцевину. Нарезать дольками и начинить курицу, закрепить зубочистками и связать ножки кулинарной нитью.
- Оставшиеся яблоки выложить на дно смазанной маслом формы. Сверху положить курицу и отправить запекаться примерно на час, до румяной корочки.
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- 1 тушка курицы
- 1,5 кг картофеля
- 6 зубчиков чеснока
- 1 репчатый лук
- 1 ст.л.
- Соль, перец черный молотый
- Прованские травы
- 5 ст.л. растительного масла
Способ приготовления:
- Лук почистить и нарезать полукольцами.
- Очищенный картофель нарезать ломтиками, брусочками или кружочками.
- К луку и картофелю добавить сметану, посолить, перемешать, добавить любимые приправы.
- Затем к картофелю добавить 3 зубчика чеснока, пропущенных через пресс.
- Курицу помыть, слегка обсушить и натереть солью и перцем. Добавить измельченный чеснок и растительное масло.
- Курицу положить в рукав для запекания, вокруг курицы разложить картофель.
- Запекать при температуре 200 ºС в течение часа. Чтобы курица получилась румяной, разрежьте пакет за 10-15 минут до конца приготовления.
Напомним, ранее мы писали, как запечь курицу с цитрусовыми. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом куриных отбивных с виноградом.
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Источник: Сегодня