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Как приготовить целую птицу: три рецепта запеченной курицы в духовке

Готовим курицу в духовке целиком

Ирина Павлина
Сегодня, 17:02

Запеченная курица – идеальное блюдо как для обычного семейного ужина, так и праздничного застолья. Оно простое в приготовлении, очень аппетитное и эффектно смотрится безо всяких украшений.

Меняя начинки и маринады, можно экспериментировать с рецептами до бесконечности, каждый раз получая новый вкус.

Фаршированная курица с рисом и сухофруктами

Фаршированная курица в духовке
Фаршированная курица в духовке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

  • 1 тушка курицы
  • 150 г риса
  • 50 г кураги
  • 50 г изюма
  • 1 апельсин
  • 4 стебля тимьяина
  • 2 ст.л. меда
  • 2 ст.л. сливочного масла
  • Перец чили – по вкусу
  • Соль – по вкусу
  • Перец молотый – по вкусу

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Способ приготовления:

  1. Духовку разогреть до 200 ºС.
  2. Приготовить начинку. Отварить рис до полуготовности. Курагу нарезать мелкими кубиками, изюм промыть и обсушить. С тимьяна снять листочки. Апельсин почистить, разделить на дольки, снять пленки, 3/4 апельсина нарезать мелкими кубиками, из оставшегося выжать сок. Смешать рис, сухофрукты и апельсин.
  3. Курицу помыть и обсушить. Нафаршировать тушку начинкой. Скрепить брюшко курицы зубочистками или зашить кулинарной нитью, ножки связать нитью.
  4. Приготовить соус. Для этого растопить сливочное масло, смешать его с подогретым медом и апельсиновым соком. Перемешать.
  5. Хорошо смазать курицу соусом с помощью силиконовой кисточки и отправить в духовку.
  6. Через каждые 10 минут открывать духовку и смазывать тушку образующимися соками. Запекать курицу нужно около часа. Если птица станет подгорать – прикрыть фольгой.
  7. Готовую птицу немного охладить, разрезать кухонными ножницами вдоль груди, выложить рис, курицу разделить на порционные куски. Подавать горячей вместе с салатом из свежих овощей.

Смотрите видео, как сделать стрипсы из курицы:

Запеченная курица с яблоками в духовке

Запеченная курица с яблоками
Запеченная курица с яблоками
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 2.5 часа

Ингредиенты:

  • 1 тушка курица
  • 3-4 кислых яблока
  • 2 зубчика чеснока
  • Соль и перец – по вкусу

Для маринада:

  • 1 ст. л. меда
  • 2 ст. л. соевого соуса
  • 1 ч. л. горчицы
  • 1 ст. л. растительного масла

Способ приготовления:

  1. Смешать в мисочке все ингредиенты для маринада.
  2. Курицу помыть и обсушить. Натереть тушку солью и перцем внутри и снаружи, внутри натереть пропущенным через пресс чесноком.
  3. Затем смазать внутри и снаружи маринадом, сложить в миску, полить оставшимся маринадом и поставить в холодильник на час.
  4. Разогреть духовку до 180 º С.
  5. Яблоки помыть и удалить сердцевину. Нарезать дольками и начинить курицу, закрепить зубочистками и связать ножки кулинарной нитью.
  6. Оставшиеся яблоки выложить на дно смазанной маслом формы. Сверху положить курицу и отправить запекаться примерно на час, до румяной корочки.

Курица в рукаве с картошкой

Курица с картошкой запеченная
Курица с картошкой запеченная
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • 1 тушка курицы
  • 1,5 кг картофеля
  • 6 зубчиков чеснока
  • 1 репчатый лук
  • 1 ст.л.
  • Соль, перец черный молотый
  • Прованские травы
  • 5 ст.л. растительного масла

Способ приготовления:

  1. Лук почистить и нарезать полукольцами.
  2. Очищенный картофель нарезать ломтиками, брусочками или кружочками.
  3. К луку и картофелю добавить сметану, посолить, перемешать, добавить любимые приправы.
  4. Затем к картофелю добавить 3 зубчика чеснока, пропущенных через пресс.
  5. Курицу помыть, слегка обсушить и натереть солью и перцем. Добавить измельченный чеснок и растительное масло.
  6. Курицу положить в рукав для запекания, вокруг курицы разложить картофель.
  7. Запекать при температуре 200 ºС в течение часа. Чтобы курица получилась румяной, разрежьте пакет за 10-15 минут до конца приготовления.

Напомним, ранее мы писали, как запечь курицу с цитрусовыми. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом куриных отбивных с виноградом.

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Источник: Сегодня
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