Как приготовить чахохбили из курицы с помидорами

Рецепт чахохбили из курицы по-грузински

Название "чахохбили" происходит от грузинского слова "хохоби" – фазан. Это национальная птица Грузии, из него изначально и делали чахохбили. Но сейчас более распространены рецепты с курицей.

Некоторые готовят это блюдо из перепелок, баранины, говядины, индюшатины и даже страуса. Существует рецепт рыбного чахохбили с семгой.

Чахохбили из курицы

Чахохбили из курицы Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1.5 часа

Калорийность:

120 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 тушка курицы

4 шт. репчатого лука

2 ст. л. томатной пасты

4 помидора

2 сладких перца

4 зубчика чеснока

1 ч. л. аджики

1/2 ч. л. уцхо-сунели

1 пучок кинзы

1 пучок петрушки

1 сушеный острый перец

Растительное масло – для жарки

Соль, перец – по вкусу

Специи – по вкусу

Способ приготовления:

Курицу помыть, обсушить и разрубить на небольшие кусочки. Положить в кастрюлю, добавить несколько столовых ложек растительного масла, немного посолить, накрыть крышкой и тушить на медленном огне 20 минут. Лук нарезать полукольцами и обжарить до золотистого цвета, затем добавить его в кастрюлю к курице и продолжать тушить. Помидоры крупно нарезать. На той же сковородке, где жарился лук, обжарить их с томатной пастой в течение нескольких минут. Затем добавить в кастрюлю к курице. Перец нарезать ломтиками, обжарить несколько минут и добавить к курице. В кастрюлю к курице влить воду, чтобы она слегка покрывала ингредиенты. Добавить аджику. Зелень мелко порубить. Добавить половину кинзы и петрушки и острый перец к курице. Тушить еще 25-30 минут. Чеснок мелко нарезать и добавить его и оставшуюся часть зелени к курице. В конце добавить соль, перец и специи по вкусу. Тщательно перемешать чахохбили из курицы и тушить еще 10 минут.

Как подавать чахохбили

Подавать чахохбили принято в глиняной посуде. А запивать его нужно белым виноградным вином, разлитым в кувшины. Едят чахохбили вместе с лавашем.

Смотрите видео, как делать хинкали и ткемали:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить грузинские хачапури.

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