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Как приготовить чахохбили из курицы с помидорами

Рецепт чахохбили из курицы по-грузински

Ирина Павлина
Сегодня, 11:10

Название "чахохбили" происходит от грузинского слова "хохоби" – фазан. Это национальная птица Грузии, из него изначально и делали чахохбили. Но сейчас более распространены рецепты с курицей.

Некоторые готовят это блюдо из перепелок, баранины, говядины, индюшатины и даже страуса. Существует рецепт рыбного чахохбили с семгой.

Чахохбили из курицы

Чахохбили из курицы
Чахохбили из курицы
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Калорийность:

  • 120 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 тушка курицы
  • 4 шт. репчатого лука
  • 2 ст. л. томатной пасты
  • 4 помидора
  • 2 сладких перца
  • 4 зубчика чеснока
  • 1 ч. л. аджики
  • 1/2 ч. л. уцхо-сунели
  • 1 пучок кинзы
  • 1 пучок петрушки
  • 1 сушеный острый перец
  • Растительное масло – для жарки
  • Соль, перец – по вкусу
  • Специи – по вкусу

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Способ приготовления:

  1. Курицу помыть, обсушить и разрубить на небольшие кусочки.
  2. Положить в кастрюлю, добавить несколько столовых ложек растительного масла, немного посолить, накрыть крышкой и тушить на медленном огне 20 минут.
  3. Лук нарезать полукольцами и обжарить до золотистого цвета, затем добавить его в кастрюлю к курице и продолжать тушить.
  4. Помидоры крупно нарезать. На той же сковородке, где жарился лук, обжарить их с томатной пастой в течение нескольких минут. Затем добавить в кастрюлю к курице.
  5. Перец нарезать ломтиками, обжарить несколько минут и добавить к курице.
  6. В кастрюлю к курице влить воду, чтобы она слегка покрывала ингредиенты. Добавить аджику.
  7. Зелень мелко порубить. Добавить половину кинзы и петрушки и острый перец к курице. Тушить еще 25-30 минут.
  8. Чеснок мелко нарезать и добавить его и оставшуюся часть зелени к курице. В конце добавить соль, перец и специи по вкусу.
  9. Тщательно перемешать чахохбили из курицы и тушить еще 10 минут.

Как подавать чахохбили

Подавать чахохбили принято в глиняной посуде. А запивать его нужно белым виноградным вином, разлитым в кувшины. Едят чахохбили вместе с лавашем.

Смотрите видео, как делать хинкали и ткемали:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить грузинские хачапури.

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Источник: Сегодня
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