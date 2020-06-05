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Как приготовить черный смузи с активированным углем

Сегодня, 16:12

Такой напиток не только удивит своим внешним видом, но и принесет пользу здоровью

Черная еда – один из главных фуд-трендов последних лет. Активированный уголь добавляют в мороженое, бургеры и пасту.

Мы поделимся рецептом полезного смузи с углем, семенами чиа, черникой и бананом. Он готовится на миндальном молоке с добавлением кале, арахисового масла и сиропа агавы. Такой напиток можно подавать на завтрак или в качестве перекуса после тренировки.

Детокс-смузи с активированным углем

Смузи с углем
Смузи с углем
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 5 минут + время на замачивание чиа

Калорийность:

  • 37 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 ч.л. семян чиа
  • 2 чашки охлажденного миндального молока
  • 1 чашка замороженной черники
  • 1 стакан капусты кале
  • 1 спелый банан
  • 1 столовая ложка арахисового масла
  • 1 столовая ложка сиропа агавы
  • 1/4 чайной ложки активированного угля

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Способ приготовления:

  1. Смешайте семена чиа с четвертью стакана воды, накройте и поставьте в холодильник на четыре часа или на ночь.
  2. Добавьте замоченные семена чиа вместе со всеми остальными ингредиентами в блендер и взбейте до однородной массы.
  3. Перелейте смузи в стаканы и пейте через трубочку.

Полезный совет

Вместо миндального молока можно взять соевое.

Смотрите видео о пользе и вреде смузи:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить смузи-боул с бананами, ягодами и мюсли.

Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов

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Источник: Сегодня
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