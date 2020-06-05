Как приготовить черный смузи с активированным углем
Такой напиток не только удивит своим внешним видом, но и принесет пользу здоровью
Черная еда – один из главных фуд-трендов последних лет. Активированный уголь добавляют в мороженое, бургеры и пасту.
Мы поделимся рецептом полезного смузи с углем, семенами чиа, черникой и бананом. Он готовится на миндальном молоке с добавлением кале, арахисового масла и сиропа агавы. Такой напиток можно подавать на завтрак или в качестве перекуса после тренировки.
Детокс-смузи с активированным углем
Время приготовления:
- 5 минут + время на замачивание чиа
Калорийность:
- 37 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 ч.л. семян чиа
- 2 чашки охлажденного миндального молока
- 1 чашка замороженной черники
- 1 стакан капусты кале
- 1 спелый банан
- 1 столовая ложка арахисового масла
- 1 столовая ложка сиропа агавы
- 1/4 чайной ложки активированного угля
Читайте также:Как сделать клубничный смузи на завтрак
Способ приготовления:
- Смешайте семена чиа с четвертью стакана воды, накройте и поставьте в холодильник на четыре часа или на ночь.
- Добавьте замоченные семена чиа вместе со всеми остальными ингредиентами в блендер и взбейте до однородной массы.
- Перелейте смузи в стаканы и пейте через трубочку.
Полезный совет
Вместо миндального молока можно взять соевое.
Смотрите видео о пользе и вреде смузи:
Напомним, ранее мы писали, как приготовить смузи-боул с бананами, ягодами и мюсли.
Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное