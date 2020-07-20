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Как приготовить чили кон карне на гриле: пошаговый рецепт от Григория Германа

Сегодня, 14:30

Чили кон карне можно готовить как на мангале, так и на плите

Чили кон карне – это мексиканское блюдо из говяжьего фарша, овощей и фасоли. Григорий Герман, ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", показал, как приготовить чили кон карне на гриле. Пошаговый рецепт с видео смотрите ниже.

Фасоль с фаршем на гриле

Чили кон карне
Чили кон карне
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 400 г красной консервированной фасоли
  • 500 г фарша из говядины
  • 300 г помидоров
  • 2 стебля сельдерея
  • 2 моркови
  • 2 луковицы
  • 1 болгарский перец
  • 1 острый перец
  • 3 зубчика чеснока
  • 2 ст.л. бальзамического уксуса
  • Зелень
  • Специи
  • Какао-порошок без сахара
  • Соль
  • Растительное масло

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Способ приготовления:

  1. Поставьте чугунную сковороду на гриль, влейте растительное масло.
  2. Порубите кубиками овощи: лук, морковь, сельдерей. Добавьте в сковороду и обжарьте до мягкости.
  3. Обжарьте фарш, разбивая комочки.
  4. Нарежьте кубиками помидоры, сладкий и острый перец. Измельчите чеснок. Добавьте все к фаршу.
  5. Затем всыпьте специи: корицу, кумин, соль, черный перец. Добавьте какао-порошок.
  6. В конце добавьте фасоль без жидкости, тушите до готовности.

Полезный совет

Вместо какао можно добавить дольку горького шоколада.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить мясную запеканку из фарша в духовке.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты для пикников

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Источник: Сегодня
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