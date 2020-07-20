Как приготовить чили кон карне на гриле: пошаговый рецепт от Григория Германа
Чили кон карне можно готовить как на мангале, так и на плите
Чили кон карне – это мексиканское блюдо из говяжьего фарша, овощей и фасоли. Григорий Герман, ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", показал, как приготовить чили кон карне на гриле. Пошаговый рецепт с видео смотрите ниже.
Фасоль с фаршем на гриле
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 400 г красной консервированной фасоли
- 500 г фарша из говядины
- 300 г помидоров
- 2 стебля сельдерея
- 2 моркови
- 2 луковицы
- 1 болгарский перец
- 1 острый перец
- 3 зубчика чеснока
- 2 ст.л. бальзамического уксуса
- Зелень
- Специи
- Какао-порошок без сахара
- Соль
- Растительное масло
Способ приготовления:
- Поставьте чугунную сковороду на гриль, влейте растительное масло.
- Порубите кубиками овощи: лук, морковь, сельдерей. Добавьте в сковороду и обжарьте до мягкости.
- Обжарьте фарш, разбивая комочки.
- Нарежьте кубиками помидоры, сладкий и острый перец. Измельчите чеснок. Добавьте все к фаршу.
- Затем всыпьте специи: корицу, кумин, соль, черный перец. Добавьте какао-порошок.
- В конце добавьте фасоль без жидкости, тушите до готовности.
Полезный совет
Вместо какао можно добавить дольку горького шоколада.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить мясную запеканку из фарша в духовке.
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