Как приготовить чили кон карне на гриле: пошаговый рецепт от Григория Германа

Чили кон карне можно готовить как на мангале, так и на плите

Чили кон карне – это мексиканское блюдо из говяжьего фарша, овощей и фасоли. Григорий Герман, ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", показал, как приготовить чили кон карне на гриле. Пошаговый рецепт с видео смотрите ниже.

Фасоль с фаршем на гриле

Чили кон карне Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

400 г красной консервированной фасоли

500 г фарша из говядины

300 г помидоров

2 стебля сельдерея

2 моркови

2 луковицы

1 болгарский перец

1 острый перец

3 зубчика чеснока

2 ст.л. бальзамического уксуса

Зелень

Специи

Какао-порошок без сахара

Соль

Растительное масло

Способ приготовления:

Поставьте чугунную сковороду на гриль, влейте растительное масло. Порубите кубиками овощи: лук, морковь, сельдерей. Добавьте в сковороду и обжарьте до мягкости. Обжарьте фарш, разбивая комочки. Нарежьте кубиками помидоры, сладкий и острый перец. Измельчите чеснок. Добавьте все к фаршу. Затем всыпьте специи: корицу, кумин, соль, черный перец. Добавьте какао-порошок. В конце добавьте фасоль без жидкости, тушите до готовности.

Полезный совет

Вместо какао можно добавить дольку горького шоколада.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить мясную запеканку из фарша в духовке.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты для пикников

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