Как приготовить чизкейк без выпечки с ягодами: пошаговый рецепт

Легкий домашний чизкейк с сезонными ягодами и желе

Чизкейк с творогом и желе Фото: freepik.com

Этот вкусный чизкейк без выпечки готовится с ягодным ассорти и желе. Вам нужно будет сделать основу из печенья и слегка подсушить ее в духовке. Затем приготовить творожное желе, вылить его в форму и дать застыть.

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После чего следует равномерно разложить сверху подготовленные ягоды и залить их желе из пакетика. И, наконец, дать чизкейку хорошо охладиться.

Творожный чизкейк с ягодным желе

Время приготовления: больше 3-х часов

Для основы:

200 г печенья

75 растопленного масла

Для творожного слоя:

300 г творога

100 мл молока

100 г сахара

15 г желатина

200 г 33% сливок

Для желейного слоя:

1 пакетик ягодного желе

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Способ приготовления:

Печенье измельчить в крошку и утрамбовать на дно разъемной формы диаметром 20 см. Выпекать 10 минут при 180 С. Творог протереть через сито. Замочить желатин в холодной воде, оставить на 10 минут для набухания. В сотейнике соединить сахар и молоко, нагревать до полного растворения сахара. Добавить к молочной массе желатин, перемешать. Полученную молочную массу пропустить через сито, добавить ко взбитому творогу, перемешать до однородности. Отдельно взбить сливки до мягких пиков, аккуратно добавить в творожную массу. Полученную творожную массу выложить на подготовленную основу. Убрать в холодильник до застывания. Подготовленные ягоды выложить на творожный слой. Залить негорячим желе, приготовленным согласно инструкции на упаковке. Убрать в холодильник до застывания.

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