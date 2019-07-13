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Как приготовить чизкейк без выпечки с ягодами: пошаговый рецепт

Легкий домашний чизкейк с сезонными ягодами и желе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:15
Чизкейк с творогом и желе
Чизкейк с творогом и желе
Фото: freepik.com

Этот вкусный чизкейк без выпечки готовится с ягодным ассорти и желе. Вам нужно будет сделать основу из печенья и слегка подсушить ее в духовке. Затем приготовить творожное желе, вылить его в форму и дать застыть.

Смотрите видео, как приготовить сметанник без выпечки:

После чего следует равномерно разложить сверху подготовленные ягоды и залить их желе из пакетика. И, наконец, дать чизкейку хорошо охладиться.

Творожный чизкейк с ягодным желе

Время приготовления: больше 3-х часов

Для основы:

  • 200 г печенья
  • 75 растопленного масла

Для творожного слоя:

  • 300 г творога
  • 100 мл молока
  • 100 г сахара
  • 15 г желатина
  • 200 г 33% сливок

Для желейного слоя:

  • 1 пакетик ягодного желе
  • Свежие ягоды 

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Способ приготовления:

  1. Печенье измельчить в крошку и утрамбовать на дно разъемной формы диаметром 20 см. Выпекать 10 минут при 180 С.
  2. Творог протереть через сито. 
  3. Замочить желатин в холодной воде, оставить на 10 минут для набухания.
  4. В сотейнике соединить сахар и молоко, нагревать до полного растворения сахара. Добавить к молочной массе желатин, перемешать. 
  5. Полученную молочную массу пропустить через сито, добавить ко взбитому творогу, перемешать до однородности.
  6. Отдельно взбить сливки до мягких пиков, аккуратно добавить в творожную массу. Полученную творожную массу выложить на подготовленную основу. Убрать в холодильник до застывания.
  7. Подготовленные ягоды выложить на творожный слой. 
  8. Залить негорячим желе, приготовленным согласно инструкции на упаковке. Убрать в холодильник до застывания.

Напомним, ранее мы делились рецептом малинового чизкейка с лимоном. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить шоколадный чизкейк без выпечки.

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Источник: Сегодня
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