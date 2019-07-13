Как приготовить чизкейк без выпечки с ягодами: пошаговый рецепт
Легкий домашний чизкейк с сезонными ягодами и желе
Этот вкусный чизкейк без выпечки готовится с ягодным ассорти и желе. Вам нужно будет сделать основу из печенья и слегка подсушить ее в духовке. Затем приготовить творожное желе, вылить его в форму и дать застыть.
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После чего следует равномерно разложить сверху подготовленные ягоды и залить их желе из пакетика. И, наконец, дать чизкейку хорошо охладиться.
Творожный чизкейк с ягодным желе
Время приготовления: больше 3-х часов
Для основы:
- 200 г печенья
- 75 растопленного масла
Для творожного слоя:
- 300 г творога
- 100 мл молока
- 100 г сахара
- 15 г желатина
- 200 г 33% сливок
Для желейного слоя:
- 1 пакетик ягодного желе
- Свежие ягоды
Способ приготовления:
- Печенье измельчить в крошку и утрамбовать на дно разъемной формы диаметром 20 см. Выпекать 10 минут при 180 С.
- Творог протереть через сито.
- Замочить желатин в холодной воде, оставить на 10 минут для набухания.
- В сотейнике соединить сахар и молоко, нагревать до полного растворения сахара. Добавить к молочной массе желатин, перемешать.
- Полученную молочную массу пропустить через сито, добавить ко взбитому творогу, перемешать до однородности.
- Отдельно взбить сливки до мягких пиков, аккуратно добавить в творожную массу. Полученную творожную массу выложить на подготовленную основу. Убрать в холодильник до застывания.
- Подготовленные ягоды выложить на творожный слой.
- Залить негорячим желе, приготовленным согласно инструкции на упаковке. Убрать в холодильник до застывания.
Напомним, ранее мы делились рецептом малинового чизкейка с лимоном. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить шоколадный чизкейк без выпечки.
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