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Как приготовить цветную капусту в кляре

Рецепт аппетитной закуски из цветной капусты

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:15
Цветная капуста в кляре на сковороде
Цветная капуста в кляре на сковороде
Фото: Depositphotos

Хотите вкусно приготовить цветную капусту? Мы предлагаем разобрать ее на соцветия и обжарить в кляре на сковороде. Это очень просто и быстро. Такую закуску можно подавать горячей или холодной вместе с любимыми соусами.

Смотрите видео, как приготовить сырные наггетсы:

Цветная капуста в кляре: простой рецепт

Ингредиенты:

  • Цветная капуста – 1 кг
  • Растительное масло – 200 мл
  • Молоко – 1 стакан
  • Яйца – 4 шт.
  • Мука – 1 стакан
  • Соль – по вкусу 

Рецепт приготовления:

  1. Капусту помыть и снять верхние листья.
  2. Кочан немного проварить в подсоленной воде, откинуть на дуршлаг, охладить и разделить на соцветия. Как вариант, можно сразу разобрать капусту на соцветия и бланшировать их в течение 3-5 минут.
  3. Из молока, яиц, соли и муки приготовить жидкое тесто. 
  4. Соцветия капусты обмакнуть в кляр и сразу же обжарить в хорошо разогретом масле.
  5. Переложить на тарелку, застеленную бумажными полотенцами, чтобы впитался лишний жир.
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Цветная капуста в кляре с сыром и пряными травами

Ингредиенты:

  • Цветная капуста, разобранная на соцветия – 1 кочан 
  • Яйца – 2 шт. 
  • Молоко – 1 ст.л. 
  • Соль – 1/4 ч.л. 
  • Мука – 1 1/2 стакана 
  • Тертый сыр пармезан – 2 ст.л. 
  • Чесночный порошок – 1/4 ч.л. 
  • Тимьян – 1/2 ч.л. 
  • Орегано – 1 ч.л. 
  • Паприка – 1/8 ч.л. 
  • Кайенский перец – щепотка 
  • Черный перец – 1/4 ч.л. 
  • Растительное масло – для обжаривания

Рецепт приготовления:

  1. Разогреть фритюрницу или глубокую сковороду с растительным маслом.  
  2. Взбить яйца в неглубокой миске, добавить молоко и соль. 
  3. В отдельной неглубокой миске смешать муку, сыр, чесночный порошок, тимьян, орегано, паприку, кайенский и черный перец. 
  4. Окунуть соцветия в яичную смесь и обвалять в муке. 
  5. Обжарить партиями в течение 4-6 минут или до золотисто-коричневого цвета. 
  6. Переложить на бумажные полотенца и слегка посыпать солью.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить суп из цветной капусты с сыром. "Сегодня" также делились рецептом супа из цветной капусты в индийском стиле.

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Источник: Сегодня
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