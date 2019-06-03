Как приготовить цветную капусту в кляре
Рецепт аппетитной закуски из цветной капусты
Хотите вкусно приготовить цветную капусту? Мы предлагаем разобрать ее на соцветия и обжарить в кляре на сковороде. Это очень просто и быстро. Такую закуску можно подавать горячей или холодной вместе с любимыми соусами.
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Цветная капуста в кляре: простой рецепт
Ингредиенты:
- Цветная капуста – 1 кг
- Растительное масло – 200 мл
- Молоко – 1 стакан
- Яйца – 4 шт.
- Мука – 1 стакан
- Соль – по вкусу
Рецепт приготовления:
- Капусту помыть и снять верхние листья.
- Кочан немного проварить в подсоленной воде, откинуть на дуршлаг, охладить и разделить на соцветия. Как вариант, можно сразу разобрать капусту на соцветия и бланшировать их в течение 3-5 минут.
- Из молока, яиц, соли и муки приготовить жидкое тесто.
- Соцветия капусты обмакнуть в кляр и сразу же обжарить в хорошо разогретом масле.
- Переложить на тарелку, застеленную бумажными полотенцами, чтобы впитался лишний жир.
Цветная капуста в кляре с сыром и пряными травами
Ингредиенты:
- Цветная капуста, разобранная на соцветия – 1 кочан
- Яйца – 2 шт.
- Молоко – 1 ст.л.
- Соль – 1/4 ч.л.
- Мука – 1 1/2 стакана
- Тертый сыр пармезан – 2 ст.л.
- Чесночный порошок – 1/4 ч.л.
- Тимьян – 1/2 ч.л.
- Орегано – 1 ч.л.
- Паприка – 1/8 ч.л.
- Кайенский перец – щепотка
- Черный перец – 1/4 ч.л.
- Растительное масло – для обжаривания
Рецепт приготовления:
- Разогреть фритюрницу или глубокую сковороду с растительным маслом.
- Взбить яйца в неглубокой миске, добавить молоко и соль.
- В отдельной неглубокой миске смешать муку, сыр, чесночный порошок, тимьян, орегано, паприку, кайенский и черный перец.
- Окунуть соцветия в яичную смесь и обвалять в муке.
- Обжарить партиями в течение 4-6 минут или до золотисто-коричневого цвета.
- Переложить на бумажные полотенца и слегка посыпать солью.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить суп из цветной капусты с сыром. "Сегодня" также делились рецептом супа из цветной капусты в индийском стиле.
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Источник: Сегодня