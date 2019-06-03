Как приготовить цветную капусту в кляре

Рецепт аппетитной закуски из цветной капусты

Цветная капуста в кляре на сковороде Фото: Depositphotos

Хотите вкусно приготовить цветную капусту? Мы предлагаем разобрать ее на соцветия и обжарить в кляре на сковороде. Это очень просто и быстро. Такую закуску можно подавать горячей или холодной вместе с любимыми соусами.

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Цветная капуста в кляре: простой рецепт

Ингредиенты:

Цветная капуста – 1 кг

Растительное масло – 200 мл

Молоко – 1 стакан

Яйца – 4 шт.

Мука – 1 стакан

Соль – по вкусу

Рецепт приготовления:

Капусту помыть и снять верхние листья. Кочан немного проварить в подсоленной воде, откинуть на дуршлаг, охладить и разделить на соцветия. Как вариант, можно сразу разобрать капусту на соцветия и бланшировать их в течение 3-5 минут. Из молока, яиц, соли и муки приготовить жидкое тесто. Соцветия капусты обмакнуть в кляр и сразу же обжарить в хорошо разогретом масле. Переложить на тарелку, застеленную бумажными полотенцами, чтобы впитался лишний жир.

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Цветная капуста в кляре с сыром и пряными травами Ингредиенты: Цветная капуста, разобранная на соцветия – 1 кочан

Яйца – 2 шт.

Молоко – 1 ст.л.

Соль – 1/4 ч.л.

Мука – 1 1/2 стакана

Тертый сыр пармезан – 2 ст.л.

Чесночный порошок – 1/4 ч.л.

Тимьян – 1/2 ч.л.

Орегано – 1 ч.л.

Паприка – 1/8 ч.л.

Кайенский перец – щепотка

Черный перец – 1/4 ч.л.

Растительное масло – для обжаривания Рецепт приготовления: Разогреть фритюрницу или глубокую сковороду с растительным маслом. Взбить яйца в неглубокой миске, добавить молоко и соль. В отдельной неглубокой миске смешать муку, сыр, чесночный порошок, тимьян, орегано, паприку, кайенский и черный перец. Окунуть соцветия в яичную смесь и обвалять в муке. Обжарить партиями в течение 4-6 минут или до золотисто-коричневого цвета. Переложить на бумажные полотенца и слегка посыпать солью.

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