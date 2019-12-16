Как приготовить домашние пельмени с индейкой

Для начинки желательно брать мякоть с бедер индейки

Пельмени с индейкой Фото: Depositphotos

Тонкое тесто и сочная начинка – залог вкусных пельменей. Мы расскажем, как сделать нежные пельмени с индейкой, яблоками и луком. С последним важно не перестараться, иначе поменяется цвет фарша и появится горечь во вкусе.

Смотрите видео, как приготовить качественные пельмени и вареники:

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Пельмени с индейкой

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

187 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Тесто пельменное – 300 г

Мясо индейки – 400 г

Сало свиное – до 100 г

Лук – 50 г

Яблоко – 1 шт. (по желанию)

Специи – по вкусу

Соль – 2 щепотки

Способ приготовления:

Из кусочков филе индейки, сала, лука и, по желанию, яблока приготовьте фарш, прокрутив эти ингредиенты в мясорубку. Добавьте соль и специи. Перемешайте. Пельменное тесто нужно тонко раскатать и вырезать специальным приспособлением или подходящим стаканчиком кружочки. Обрезки теста можно использовать снова, подсоединяя их к свежим порциям теста. На каждый кружок из теста уложите по центру порцию фарша, например, около 1,5 ч.л. Защипните края теста, сначала придав форму полумесяца, а затем – скрепите его концы между собой. Укладывайте пельмени в один слой на деревянную доску, присыпанную мукой. Пельмени можно отварить сразу или заморозить.

Как подавать пельмени

Обычно пельмени подают с хреном, горчицей, перцем и уксусом. К ним отлично подойдет сметана, сливочное масло, томатный соус, морковь с чесноком или любая друга приправа, которая вам по душе. Также можно подать пельмени в бульоне, со свежей зеленью и сметаной.

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