Как приготовить домашние пельмени с индейкой
Для начинки желательно брать мякоть с бедер индейки
Тонкое тесто и сочная начинка – залог вкусных пельменей. Мы расскажем, как сделать нежные пельмени с индейкой, яблоками и луком. С последним важно не перестараться, иначе поменяется цвет фарша и появится горечь во вкусе.
Смотрите видео, как приготовить качественные пельмени и вареники:
Пельмени с индейкой
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 187 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Тесто пельменное – 300 г
- Мясо индейки – 400 г
- Сало свиное – до 100 г
- Лук – 50 г
- Яблоко – 1 шт. (по желанию)
- Специи – по вкусу
- Соль – 2 щепотки
Способ приготовления:
- Из кусочков филе индейки, сала, лука и, по желанию, яблока приготовьте фарш, прокрутив эти ингредиенты в мясорубку.
- Добавьте соль и специи. Перемешайте.
- Пельменное тесто нужно тонко раскатать и вырезать специальным приспособлением или подходящим стаканчиком кружочки. Обрезки теста можно использовать снова, подсоединяя их к свежим порциям теста.
- На каждый кружок из теста уложите по центру порцию фарша, например, около 1,5 ч.л.
- Защипните края теста, сначала придав форму полумесяца, а затем – скрепите его концы между собой. Укладывайте пельмени в один слой на деревянную доску, присыпанную мукой.
- Пельмени можно отварить сразу или заморозить.
Как подавать пельмени
Обычно пельмени подают с хреном, горчицей, перцем и уксусом. К ним отлично подойдет сметана, сливочное масло, томатный соус, морковь с чесноком или любая друга приправа, которая вам по душе. Также можно подать пельмени в бульоне, со свежей зеленью и сметаной.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить китайские пельмени с лососем и креветками. "Сегодня" также рассказывали о самых дорогих пельменях в мире.
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