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Как приготовить домашние пельмени с индейкой

Для начинки желательно брать мякоть с бедер индейки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:05
Пельмени с индейкой
Пельмени с индейкой
Фото: Depositphotos

Тонкое тесто и сочная начинка – залог вкусных пельменей. Мы расскажем, как сделать нежные пельмени с индейкой, яблоками и луком. С последним важно не перестараться, иначе поменяется цвет фарша и появится горечь во вкусе.

Смотрите видео, как приготовить качественные пельмени и вареники:

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Пельмени с индейкой

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 187 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Тесто пельменное – 300 г
  • Мясо индейки – 400 г
  • Сало свиное – до 100 г
  • Лук – 50 г
  • Яблоко – 1 шт. (по желанию)
  • Специи – по вкусу
  • Соль – 2 щепотки

Способ приготовления:

  1. Из кусочков филе индейки, сала, лука и, по желанию, яблока приготовьте фарш, прокрутив эти ингредиенты в мясорубку.
  2. Добавьте соль и специи. Перемешайте.
  3. Пельменное тесто нужно тонко раскатать и вырезать специальным приспособлением или подходящим стаканчиком кружочки. Обрезки теста можно использовать снова, подсоединяя их к свежим порциям теста.
  4. На каждый кружок из теста уложите по центру порцию фарша, например, около 1,5 ч.л.
  5. Защипните края теста, сначала придав форму полумесяца, а затем – скрепите его концы между собой. Укладывайте пельмени в один слой на деревянную доску, присыпанную мукой.
  6. Пельмени можно отварить сразу или заморозить.

Как подавать пельмени

Обычно пельмени подают с хреном, горчицей, перцем и уксусом. К ним отлично подойдет сметана, сливочное масло, томатный соус, морковь с чесноком или любая друга приправа, которая вам по душе. Также можно подать пельмени в бульоне, со свежей зеленью и сметаной.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить китайские пельмени с лососем и креветками. "Сегодня" также рассказывали о самых дорогих пельменях в мире.

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Источник: Сегодня
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