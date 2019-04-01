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Как приготовить диетический кулич на Пасху: ТОП-3 рецептов

Рецепты пасхальный куличей для правильного питания

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Пасхальные куличи диетические
Пасхальные куличи диетические
Фото: Depositphotos

Кулич – главное блюдо на пасхальном столе. Но если вы придерживаетесь диеты или не употребляете глютен, найти рецепт подходящей выпечки бывает сложно. Мы поделимся лучшими рецептами полезных куличей на Пасху.

Безглютеновый кулич

Кулич на Пасху безглютеновый
Кулич на Пасху безглютеновый
Фото: Depositphotos

Ингредиенты на 5 маленьких куличей:

  • 3 яйца
  • 150-200 г творога
  • 8 ст.л. рисовой муки
  • 4 ст.л. кукурузной муки
  • 200 мл молока
  • 1 пакетик разрыхлителя
  • 1/2 стакана сухофруктов (клюква, вишня, изюм)

Рецепт приготовления:

  1. Смешайте все ингредиенты, кроме яичных белков.
  2. Взбейте белки в отдельной емкости до крепких пиков. Аккуратно добавьте в тесто. 
  3. Выложите тесто в подготовленные формы. Тесто должно увеличиться в объеме в 2 раза. 
  4. Выпекайте в разогретой до 180 С духовке примерно 30 минут. Точное время зависит от размера форм. Готовность проверьте зубочисткой.

Диетический кулич с творогом

Кулич на Пасху творожный
Кулич на Пасху творожный
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 500 г творога
  • 4 яйца
  • 2 ст.л.кукурузного крахмала
  • 150 г цельнозерновой муки
  • 10 г разрыхлителя
  • 150 мл молока
  • Ванилин
  • Сухофрукты и цукаты
  • Подсластитель (кокосовый сахар или фитпарад)

Рецепт приготовления:

  1. Смешайте все ингредиенты, кроме белков. Белки взбейте отдельно и добавьте к полученной массе.
  2. Перелейте тесто в форму для кулича и выпекайте в разогретой духовке около час. Готовность проверьте зубочисткой. 
  3. Остудите, достаньте из формы и украсьте глазурью.

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Диетический кулич на кефире

Кулич на Пасху на кефире
Кулич на Пасху на кефире
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 50 г кукурузной муки
  • 150 г цельнозерновой муки
  • 60 г сливочного масла
  • 2 яйца
  • 350 мл кефира
  • Ванилин
  • Разрыхлитель
  • Сухофрукты и цукаты
  • Тертая цедра 1 апельсина 
  • Подсластитель – по вкусу

Рецепт приготовления:

  1. Перемешайте все ингредиенты. 
  2. Разлейте тесто по формам и выпекайте около 50 минут при 180 С. Проверьте готовность деревянной шпажкой.
  3. Украсьте на свой вкус.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как сохранить куличи мягкими и вкусными. Кроме этого, мы делились рецептами глазури для пасхальных куличей

Смотрите видео, как приготовить пасхальный кекс по рецепту Григория Германа:

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Источник: Сегодня
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