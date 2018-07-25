Как приготовить дип из баклажанов по рецепту Джейми Оливера
Густой соус-закуска из запеченных баклажанов с чесноком, острым перцем и зеленью
Дип – этой густой американский соус, в который макают кусочки овощей, рыбы, мяса и птицы. Его название произошло от слова "dip", означающего – "макать", "окунать". Один из самых популярных дипов – соус гуакомоле из авокадо, который подают с кукурузными чипсами начос.
Сегодня мы поделимся рецептом летнего дипа из баклажанов, чеснока, петрушки и специй.
Дип из баклажанов от Джейми Оливера
Ингредиенты:
- 1 баклажан
- 1 зубчик чеснока
- 1/2 зеленого перца чили
- 1/2 пучка петрушки
- 1 ст.л. оливкового масла
- 1/2 лимона
- 1/2 ч.л. копченой паприки
Рецепт приготовления:
- Разогрейте духовку до 180 C.
- Баклажан помойте и проткните несколько раз ножом. Запекайте 45 минут, затем дайте полностью остыть.
- Очистите и раздавите чеснок, мелко нарежьте острый перец, зелень порубите.
- Выскоблите мякоть баклажана и переложите в кухонный комбайн. Добавьте чеснок, перец чили, масло, свежевыжатый лимонный сок и петрушку. Приправьте солью и перцем.
- Взбейте до получения однородной массы. Попробуйте, и при необходимости добавьте больше специй, оливкового масла или лимонного сока.
- Выложите дип в тарелку и посыпьте молотой паприкой. Подавайте с крекерами, кукурузными чипсами или питой.
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Источник: "Сегодня"