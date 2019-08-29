Как приготовить домашнее яблочное пюре
Рецепт вкусного пюре из яблок с пряностями
Это яблочное пюре представляет собой нежный десерт с кисловато-сладким вкусом. В нем чувствуются нотки корицы, лимонной цедры и ванили.
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Пюре идеально сочетается с утренними оладьями, сырниками или блинами, и к тому же выгодно отличается от яблочного повидла или джема, так как содержит совсем немного сахара.
Яблочное пюре со специями
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- 1 кг яблок
- 225 мл свежевыжатого яблочного сока
- 140 г сахара
- Щепотка соли
- Молотая корица
- Молотый кардамон
- Тертая цедра лимона – по вкусу
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Способ приготовления:
- Яблоки очистить от кожуры и нарезать ломтиками.
- Отправить в кастрюлю с толстым дном и влить свежевыжатый яблочный сок.
- Довести до кипения и тушить на среднем огне 20-30 минут под крышкой, чтобы яблоки разварились.
- Снять кастрюлю с огня и измельчить яблоки в однородное пюре.
- Добавить специи, тертую цедру и сахар.
- Варить полученную массу еще 30-40 минут на среднем огне, периодически помешивая. Пюре должно увариться и загустеть.
- Остудить яблочное пюре и перелить его в стерильную банку. Закрыть крышкой и хранить в холодильнике.
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Источник: Сегодня