Как приготовить домашнее яблочное пюре

Рецепт вкусного пюре из яблок с пряностями

Яблочное пюре со специями Фото: Depositphotos

Это яблочное пюре представляет собой нежный десерт с кисловато-сладким вкусом. В нем чувствуются нотки корицы, лимонной цедры и ванили.

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Пюре идеально сочетается с утренними оладьями, сырниками или блинами, и к тому же выгодно отличается от яблочного повидла или джема, так как содержит совсем немного сахара.

Яблочное пюре со специями

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

1 кг яблок

225 мл свежевыжатого яблочного сока

140 г сахара

Щепотка соли

Молотая корица

Молотый кардамон

Тертая цедра лимона – по вкусу

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Способ приготовления:

Яблоки очистить от кожуры и нарезать ломтиками. Отправить в кастрюлю с толстым дном и влить свежевыжатый яблочный сок. Довести до кипения и тушить на среднем огне 20-30 минут под крышкой, чтобы яблоки разварились. Снять кастрюлю с огня и измельчить яблоки в однородное пюре. Добавить специи, тертую цедру и сахар. Варить полученную массу еще 30-40 минут на среднем огне, периодически помешивая. Пюре должно увариться и загустеть. Остудить яблочное пюре и перелить его в стерильную банку. Закрыть крышкой и хранить в холодильнике.

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