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Как приготовить домашнее яблочное пюре

Рецепт вкусного пюре из яблок с пряностями

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:15
Яблочное пюре со специями
Яблочное пюре со специями
Фото: Depositphotos

Это яблочное пюре представляет собой нежный десерт с кисловато-сладким вкусом. В нем чувствуются нотки корицы, лимонной цедры и ванили. 

Смотрите видео, как приготовить яблочный сидр:

Пюре идеально сочетается с утренними оладьями, сырниками или блинами, и к тому же выгодно отличается от яблочного повидла или джема, так как содержит совсем немного сахара.

Яблочное пюре со специями

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

  • 1 кг яблок
  • 225 мл свежевыжатого яблочного сока
  • 140 г сахара 
  • Щепотка соли
  • Молотая корица
  • Молотый кардамон
  • Тертая цедра лимона – по вкусу 

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Способ приготовления:

  1. Яблоки очистить от кожуры и нарезать ломтиками.
  2. Отправить в кастрюлю с толстым дном и влить свежевыжатый яблочный сок. 
  3. Довести до кипения и тушить на среднем огне 20-30 минут под крышкой, чтобы яблоки разварились.
  4. Снять кастрюлю с огня и измельчить яблоки в однородное пюре.
  5. Добавить специи, тертую цедру и сахар.
  6. Варить полученную массу еще 30-40 минут на среднем огне, периодически помешивая. Пюре должно увариться и загустеть.
  7. Остудить яблочное пюре и перелить его в стерильную банку. Закрыть крышкой и хранить в холодильнике.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить десертные соусы к выпечке.

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Источник: Сегодня
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