Как приготовить домашний хлебный квас

Рецепт кваса с ржаным хлебом на дрожжах

Домашний квас всегда полезнее того, что продается в магазине. Рецепты кваса бывают самые разные – на солоде, на дрожжах, с травами, и даже с фруктами и ягодами.

Мы расскажем, как приготовить квас с ржаным хлебом и дрожжами. Благодаря добавлению мяты он отлично освежает летом.

Домашний ржаной квас

Квас на дрожжах для окрошки Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Калорийность:

35 ккал на 100 г

Ингредиенты:

500 г ржаного хлеба

40 г дрожжей

1 стакан сахара

4 л воды

1 ст. л. изюма

10 листиков свежей мяты

5 листиков черной смородины

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Способ приготовления:

Ржаной хлеб нарежьте ломтиками и подсушите в духовке до темно-коричневого цвета. Получившиеся сухари залейте кипятком и дайте настояться в тепле в течение 3-4 дней. После этого сусло процедите через несколько слоев марли, добавьте в него сахар, разведенные в стакане сусла дрожжи, а также листья мяты и смородины, и накройте посуду чистой тканью. Когда сусло перебродит (на это потребуются примерно сутки), процедите его еще раз и разлейте в бутылки, в каждую из которых положите несколько изюминок. Бутылки укупорьте и поставьте в холодильник. Квас будет готов через трое суток.

На заметку

Из указанного количества ингредиентов получится 5 л напитка.

Смотрите видео, как испечь ржаной хлеб дома:

Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle писали, как приготовить быстрый малиновый квас. Кроме этого, мы делились рецептом окрошки на белом квасе.

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