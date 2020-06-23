Как приготовить домашний хлебный квас
Рецепт кваса с ржаным хлебом на дрожжах
Домашний квас всегда полезнее того, что продается в магазине. Рецепты кваса бывают самые разные – на солоде, на дрожжах, с травами, и даже с фруктами и ягодами.
Мы расскажем, как приготовить квас с ржаным хлебом и дрожжами. Благодаря добавлению мяты он отлично освежает летом.
Домашний ржаной квас
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Калорийность:
- 35 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 500 г ржаного хлеба
- 40 г дрожжей
- 1 стакан сахара
- 4 л воды
- 1 ст. л. изюма
- 10 листиков свежей мяты
- 5 листиков черной смородины
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Способ приготовления:
- Ржаной хлеб нарежьте ломтиками и подсушите в духовке до темно-коричневого цвета.
- Получившиеся сухари залейте кипятком и дайте настояться в тепле в течение 3-4 дней.
- После этого сусло процедите через несколько слоев марли, добавьте в него сахар, разведенные в стакане сусла дрожжи, а также листья мяты и смородины, и накройте посуду чистой тканью.
- Когда сусло перебродит (на это потребуются примерно сутки), процедите его еще раз и разлейте в бутылки, в каждую из которых положите несколько изюминок.
- Бутылки укупорьте и поставьте в холодильник. Квас будет готов через трое суток.
На заметку
Из указанного количества ингредиентов получится 5 л напитка.
Смотрите видео, как испечь ржаной хлеб дома:
Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle писали, как приготовить быстрый малиновый квас. Кроме этого, мы делились рецептом окрошки на белом квасе.
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