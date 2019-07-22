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Как приготовить домашний ликер из персиков: лучшие рецепты

Персиковый ликер можно легко сделать в домашних условиях

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:50
Ликер из персиков
Ликер из персиков
Фото: Depositphotos

Домашний персиковый ликер – это вкусный алкогольный напиток, который можно использовать для приготовления различных коктейлей. Чтобы ликер удался, для него следует выбирать только спелые и сочные персики

Смотрите видео, как приготовить шоколадный ликер:

Алкогольная основа может быть разной – водка, спирт, виски или бренди, но обязательно хорошего качества. Нелишним будет добавить пряности: тертую цедру, ваниль, корицу или мускатный орех.

Персиковый ликер на водке с цедрой

Ликер из персиков с цедрой
Ликер из персиков с цедрой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1.5 месяца

Ингредиенты:

  • 1 стакан сахара
  • 1 стакан воды
  • 800 г (около 4 шт.) ароматных спелых персиков 
  • 1 ч. ложка мелко натертой лимонной цедры
  • 1 ч. ложка мелко натертой цедры апельсина
  • 1,5 стакана водки + 1 стакан коньяке

Способ приготовления:

  1. Смешайте в кастрюле сахар и воду. Доведите до кипения, чтобы сахар растворился. Остудите.
  2. Персики разрежьте пополам и нарежьте как можно более тонкими пластинами. Уложите персики вместе с косточками в банку емкостью 2 л.
  3. Затем добавьте тертую цедру лимона и апельсина, залейте все водкой, а затем влейте сахарный сироп. Перемешайте, закройте крышкой и встряхните.
  4. Поставьте ликер на 2-4 недели в темное прохладное место. Несколько раз в неделю встряхивайте банку. 
  5. Процедите ликер через сито, а персики хорошо отожмите через марлю. 
  6. Снова налейте ликер в банку и дать ему настояться в течение нескольких недель, чтобы осел весь осадок. Затем процедите и разлейте в бутылки.

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Простой ликер из персиков

Персиковый ликер классический
Персиковый ликер классический
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 месяц

Ингредиенты:

  • 1 кг персиков
  • 1 л водки или спира 40-45%
  • 350 г сахара
  • 100 мл воды

Способ приготовления:

  1. Персики помойте, окуните на 30 секунд в кипяток и снимите шкурки. Затем разрежьте фрукты на половинки и достаньте косточки.
  2. Персиковую мякоть измельчите блендером до однородного состояния.
  3. В персиковое пюре добавьте 100 мл кипятка, хорошо перемешайте.  
  4. Через 2-3 слоя марли выжмите сок из пюре. Оставшуюся мякоть выбросите.
  5. В сок добавьте водку, сахар и тщательно перемешайте. 
  6. Перелейте в емкость, в которой ликер будет настаиваться. Поставьте в темное место с комнатной температурой на две недели. Раз в сутки встряхивайте банку.
  7. Через две недели ликер необходимо профильтровать через вату или сложенную в несколько раз марлю. Разлейте по бутылкам и храните в темном прохладном месте.

Ликер из персиков с косточками

Персиковый ликер с косточками
Персиковый ликер с косточками
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 4 недели

Ингредиенты:

  • 4-5 персиков
  • 500 мл водки или коньяка
  • 250 мл воды
  • 200 г сахара

Способ приготовления:

  1. Персики помойте и очистите от кожицы.
  2. Мякоть нарежьте кусочками по 3-5 см. Косточки разбейте молотком. Ядрышки залейте кипятком, дайте настояться в течение 4-5 минут, затем снимите коричневую кожицу.
  3. Мякоть и ядрышки сложите в банку, залить водкой или коньяком так, чтобы алкоголь покрывал фрукты. Плотно закройте крышкой.
  4. Настаивайте две-три недели в темном месте при комнатной температуре.
  5. Слейте персиковый настой, мякоть отожмите через несколько слоев марли. 
  6. Смешайте в кастрюле сахар и воду, доведите до кипения и варите 3-5 минут на слабом огне, снимая пену. Сироп готов, когда пена больше не появляется.
  7. Смешайте охлажденный до комнатной температуры сироп с настоем.
  8. Плотно закройте, поставьте на неделю в темное прохладное место.
  9. Готовый ликер из персиков слейте с осадка через трубочку, профильтруйте через вату и разлейте в бутылки для хранения. 

Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали, как приготовить вино из черной смородины. Мы также делились рецептом быстрой вишневой наливки.

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Источник: Сегодня
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