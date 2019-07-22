Как приготовить домашний ликер из персиков: лучшие рецепты
Персиковый ликер можно легко сделать в домашних условиях
Домашний персиковый ликер – это вкусный алкогольный напиток, который можно использовать для приготовления различных коктейлей. Чтобы ликер удался, для него следует выбирать только спелые и сочные персики.
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Алкогольная основа может быть разной – водка, спирт, виски или бренди, но обязательно хорошего качества. Нелишним будет добавить пряности: тертую цедру, ваниль, корицу или мускатный орех.
Персиковый ликер на водке с цедрой
Время приготовления:
- 1.5 месяца
Ингредиенты:
- 1 стакан сахара
- 1 стакан воды
- 800 г (около 4 шт.) ароматных спелых персиков
- 1 ч. ложка мелко натертой лимонной цедры
- 1 ч. ложка мелко натертой цедры апельсина
- 1,5 стакана водки + 1 стакан коньяке
Способ приготовления:
- Смешайте в кастрюле сахар и воду. Доведите до кипения, чтобы сахар растворился. Остудите.
- Персики разрежьте пополам и нарежьте как можно более тонкими пластинами. Уложите персики вместе с косточками в банку емкостью 2 л.
- Затем добавьте тертую цедру лимона и апельсина, залейте все водкой, а затем влейте сахарный сироп. Перемешайте, закройте крышкой и встряхните.
- Поставьте ликер на 2-4 недели в темное прохладное место. Несколько раз в неделю встряхивайте банку.
- Процедите ликер через сито, а персики хорошо отожмите через марлю.
- Снова налейте ликер в банку и дать ему настояться в течение нескольких недель, чтобы осел весь осадок. Затем процедите и разлейте в бутылки.
Простой ликер из персиков
Время приготовления:
- 1 месяц
Ингредиенты:
- 1 кг персиков
- 1 л водки или спира 40-45%
- 350 г сахара
- 100 мл воды
Способ приготовления:
- Персики помойте, окуните на 30 секунд в кипяток и снимите шкурки. Затем разрежьте фрукты на половинки и достаньте косточки.
- Персиковую мякоть измельчите блендером до однородного состояния.
- В персиковое пюре добавьте 100 мл кипятка, хорошо перемешайте.
- Через 2-3 слоя марли выжмите сок из пюре. Оставшуюся мякоть выбросите.
- В сок добавьте водку, сахар и тщательно перемешайте.
- Перелейте в емкость, в которой ликер будет настаиваться. Поставьте в темное место с комнатной температурой на две недели. Раз в сутки встряхивайте банку.
- Через две недели ликер необходимо профильтровать через вату или сложенную в несколько раз марлю. Разлейте по бутылкам и храните в темном прохладном месте.
Ликер из персиков с косточками
Время приготовления:
- 4 недели
Ингредиенты:
- 4-5 персиков
- 500 мл водки или коньяка
- 250 мл воды
- 200 г сахара
Способ приготовления:
- Персики помойте и очистите от кожицы.
- Мякоть нарежьте кусочками по 3-5 см. Косточки разбейте молотком. Ядрышки залейте кипятком, дайте настояться в течение 4-5 минут, затем снимите коричневую кожицу.
- Мякоть и ядрышки сложите в банку, залить водкой или коньяком так, чтобы алкоголь покрывал фрукты. Плотно закройте крышкой.
- Настаивайте две-три недели в темном месте при комнатной температуре.
- Слейте персиковый настой, мякоть отожмите через несколько слоев марли.
- Смешайте в кастрюле сахар и воду, доведите до кипения и варите 3-5 минут на слабом огне, снимая пену. Сироп готов, когда пена больше не появляется.
- Смешайте охлажденный до комнатной температуры сироп с настоем.
- Плотно закройте, поставьте на неделю в темное прохладное место.
- Готовый ликер из персиков слейте с осадка через трубочку, профильтруйте через вату и разлейте в бутылки для хранения.
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