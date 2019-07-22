Как приготовить домашний ликер из персиков: лучшие рецепты

Персиковый ликер можно легко сделать в домашних условиях

Ликер из персиков Фото: Depositphotos

Домашний персиковый ликер – это вкусный алкогольный напиток, который можно использовать для приготовления различных коктейлей. Чтобы ликер удался, для него следует выбирать только спелые и сочные персики.

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Алкогольная основа может быть разной – водка, спирт, виски или бренди, но обязательно хорошего качества. Нелишним будет добавить пряности: тертую цедру, ваниль, корицу или мускатный орех.

Персиковый ликер на водке с цедрой

Ликер из персиков с цедрой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1.5 месяца

Ингредиенты:

1 стакан сахара

1 стакан воды

800 г (около 4 шт.) ароматных спелых персиков

1 ч. ложка мелко натертой лимонной цедры

1 ч. ложка мелко натертой цедры апельсина

1,5 стакана водки + 1 стакан коньяке

Способ приготовления:

Смешайте в кастрюле сахар и воду. Доведите до кипения, чтобы сахар растворился. Остудите. Персики разрежьте пополам и нарежьте как можно более тонкими пластинами. Уложите персики вместе с косточками в банку емкостью 2 л. Затем добавьте тертую цедру лимона и апельсина, залейте все водкой, а затем влейте сахарный сироп. Перемешайте, закройте крышкой и встряхните. Поставьте ликер на 2-4 недели в темное прохладное место. Несколько раз в неделю встряхивайте банку. Процедите ликер через сито, а персики хорошо отожмите через марлю. Снова налейте ликер в банку и дать ему настояться в течение нескольких недель, чтобы осел весь осадок. Затем процедите и разлейте в бутылки.

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Простой ликер из персиков

Персиковый ликер классический Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 месяц

Ингредиенты:

1 кг персиков

1 л водки или спира 40-45%

350 г сахара

100 мл воды

Способ приготовления:

Персики помойте, окуните на 30 секунд в кипяток и снимите шкурки. Затем разрежьте фрукты на половинки и достаньте косточки. Персиковую мякоть измельчите блендером до однородного состояния. В персиковое пюре добавьте 100 мл кипятка, хорошо перемешайте. Через 2-3 слоя марли выжмите сок из пюре. Оставшуюся мякоть выбросите. В сок добавьте водку, сахар и тщательно перемешайте. Перелейте в емкость, в которой ликер будет настаиваться. Поставьте в темное место с комнатной температурой на две недели. Раз в сутки встряхивайте банку. Через две недели ликер необходимо профильтровать через вату или сложенную в несколько раз марлю. Разлейте по бутылкам и храните в темном прохладном месте.

Ликер из персиков с косточками

Персиковый ликер с косточками Фото: Depositphotos

Время приготовления:

4 недели

Ингредиенты:

4-5 персиков

500 мл водки или коньяка

250 мл воды

200 г сахара

Способ приготовления:

Персики помойте и очистите от кожицы. Мякоть нарежьте кусочками по 3-5 см. Косточки разбейте молотком. Ядрышки залейте кипятком, дайте настояться в течение 4-5 минут, затем снимите коричневую кожицу. Мякоть и ядрышки сложите в банку, залить водкой или коньяком так, чтобы алкоголь покрывал фрукты. Плотно закройте крышкой. Настаивайте две-три недели в темном месте при комнатной температуре. Слейте персиковый настой, мякоть отожмите через несколько слоев марли. Смешайте в кастрюле сахар и воду, доведите до кипения и варите 3-5 минут на слабом огне, снимая пену. Сироп готов, когда пена больше не появляется. Смешайте охлажденный до комнатной температуры сироп с настоем. Плотно закройте, поставьте на неделю в темное прохладное место. Готовый ликер из персиков слейте с осадка через трубочку, профильтруйте через вату и разлейте в бутылки для хранения.

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