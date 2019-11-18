Как приготовить домашний мандариновый ликер

Такой ликер можно сделать на Новый год и Рождество

Мандариновый ликер Фото: Depositphotos

Мандариновый ликер покорит вас своим потрясающим вкусом и ароматом. Он очень прост в изготовлении, но требует некоторое время на настаивание.

Смотрите видео, как приготовить домашний шоколадный ликер:

Обязательно приготовьте цитрусовый ликер к зимним праздникам. Это отличный подарок родным и близким на Новый год.

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Домашний мандариновый ликер

Время приготовления:

больше 3-х часов

Калорийность:

124 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1,5 стакана мандаринового или апельсинового сока

Цедра с 2-х апельсинов

250 мл водки

Сахар — 3/4 стакана

Вода — 100 мл

Способ приготовления:

Апельсины помойте и снимите с них цедру с помощью мелкой терки. Выжмите сок из апельсинов или мандаринов. Цедру смешайте с соком, поставьте на огонь и доведите до кипения. Остудите и добавьте водку. Накройте крышкой и уберите на 3 дня в темное место. Затем сварите сироп из сахара и воды. Для этого смешайте сахар с водой и дайте покипеть 3 минуты. Достаньте настойку. процедите ее. Смешайте сироп с настойкой, который процедили, закупорьте плотно и уберите в темное место на 20-30 дней. Спустя указанное время мандариновый ликер готов.

Как снять цедру с апельсина

Для приготовления блюд используют как свежую цедру апельсина, так и сушеную, и замороженную. Чтобы получить свежую цедру, хорошо помойте цитрус под проточной водой. Затем ошпарьте кипятком, промокните салфеткой и натрите на терке верхний оранжевый слой. Белую корку снимать не нужно – она горчит.

Напомним, ранее мы писали, как использовать лимонную цедру для приготовления блюд. "Сегодня" также делились рецептом яичного ликера на Рождество.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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