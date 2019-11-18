Как приготовить домашний мандариновый ликер
Такой ликер можно сделать на Новый год и Рождество
Мандариновый ликер покорит вас своим потрясающим вкусом и ароматом. Он очень прост в изготовлении, но требует некоторое время на настаивание.
Смотрите видео, как приготовить домашний шоколадный ликер:
Обязательно приготовьте цитрусовый ликер к зимним праздникам. Это отличный подарок родным и близким на Новый год.
Читайте также:Как сделать домашний кофейный ликер
Домашний мандариновый ликер
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Калорийность:
- 124 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1,5 стакана мандаринового или апельсинового сока
- Цедра с 2-х апельсинов
- 250 мл водки
- Сахар — 3/4 стакана
- Вода — 100 мл
Способ приготовления:
- Апельсины помойте и снимите с них цедру с помощью мелкой терки.
- Выжмите сок из апельсинов или мандаринов.
- Цедру смешайте с соком, поставьте на огонь и доведите до кипения. Остудите и добавьте водку.
- Накройте крышкой и уберите на 3 дня в темное место.
- Затем сварите сироп из сахара и воды. Для этого смешайте сахар с водой и дайте покипеть 3 минуты. Достаньте настойку. процедите ее.
- Смешайте сироп с настойкой, который процедили, закупорьте плотно и уберите в темное место на 20-30 дней.
- Спустя указанное время мандариновый ликер готов.
Как снять цедру с апельсина
Для приготовления блюд используют как свежую цедру апельсина, так и сушеную, и замороженную. Чтобы получить свежую цедру, хорошо помойте цитрус под проточной водой. Затем ошпарьте кипятком, промокните салфеткой и натрите на терке верхний оранжевый слой. Белую корку снимать не нужно – она горчит.
Напомним, ранее мы писали, как использовать лимонную цедру для приготовления блюд. "Сегодня" также делились рецептом яичного ликера на Рождество.
Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.