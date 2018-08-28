Как приготовить домашний майонез: рецепт Джейми Оливера

"Голый шеф" считает, что для особых случаев домашний майонез ничем не превзойти

У Джейми Оливера есть фирменный рецепт домашнего майонеза Фото: instagram.com/jamieoliver

"Майонез – это не просто заправка, у него есть много других ролей. Этим соусом хорошо заправлять салат коул-слоу и robust-салаты, а также класть ложку сверху на тушеную рыбу. Прекрасным в майонезе является то, что вы можете изменить его так, как хотите, добавляя травы, специи или чеснок. Сначала приготовления майонеза может показаться сложноватым, но постарайтесь – и у вас выйдет!", – рассказал Джейми Оливер.

"Для первой-второй попытки я рекомендую заменить половину оливкового масла подсолнечным. Начните с добавления недорогого масла каплями и перейдите на оливковое, когда увидите, что смесь удается. Для вас это означает, что если майонез не получится, вы не потратите дорогое оливковое масло. Когда почувствуете уверенность, можете увеличить часть оливкового масла до 425 мл, а часть растительного уменьшить до 140 мл. Вы можете даже воспользоваться маслом extra virgin – это придаст майонезу более яркий вкус и аромат", – посоветовал британский шеф.

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Домашний майонез от Джейми Оливера

Ингредиенты:

желток одного большого органического яйца

1 чайная ложка дижонской горчицы

565 мл оливкового масла

1 лимон

морская соль

Рецепт приготовления:

Положите яичный желток и дижонскую горчицу в миску. Взбейте миксером или ручным венчиком. Продолжая взбивать, понемногу добавляйте оливковое масло, капля за каплей. Следите за тем, чтобы каждая капля разошлась в смеси, прежде чем добавлять другую. Когда вы разотрете около 3 столовых ложек масла и смесь начнет густеть, можно влить остальное масло тонкой непрерывной струйкой. Если майонез распадается, можно добавить немного горячей воды и попробовать взбить снова, но лучше начать новую порцию. Когда она начнет густеть, постепенно вмешайте в нее неудавшийся майонез. Так вы не испортите ингредиенты. Когда вы используете все масло, выжмите в майонез процеженный сок лимона и посолите по вкусу. Готовый майонез немедленно поставьте в холодильник.

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