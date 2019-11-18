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Как приготовить домашний постный майонез: ТОП-5 рецептов

Как сделать домашний постный майонез без яиц

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:59
Постный майонез
Постный майонез
Фото: Depositphotos

Рождественский пост 2019-2020 начнется 28 ноября и продлится до 6 января. В течение этого периода церковный устав запрещает употреблять любые продукты животного происхождения.

Смотрите видео, как выбрать настоящий майонез:

Во время продолжительного поста нам часто не хватает привычных блюд. Многие постящиеся легко переносят отсутствие мяса, но скучают по блюдам с майонезом.

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Мы советуем приправить салаты, овощи или рыбу домашним майонезом без яиц. Наши быстрые и полезные рецепты пригодится не только постящимся, но и тем, кто желает похудеть или снизить уровень вредного холестерина.

Постный майонез без яиц

Постный майонез из фасоли
Постный майонез из фасоли
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 15 минут

Ингредиенты:

  • 1 стакан готовой белой фасоли
  • 100-150 мл рафинированного растительного масла
  • 1 ч.л. горчицы
  • 1 ч.л. лимонного сока
  • Соль и сахар – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Измельчите фасоль до состояния однородной пасты с помощью блендера или ступки. Чем белее фасоль, тем белее будет соус.
  2. Добавьте соль, сахар, горчицу и масло. Если блендера нет, взбивайте смесь венчиком или вилкой. При желании соус можно приправить тертым чесноком: вкус получится более насыщенным и ярким.

Совет: Во время приготовления важно использовать достаточно масла, иначе у вас получится паштет из фасоли. Это постное блюдо тоже имеет приятный вкус, но приправить им вареники, овощи или салат не выйдет.

Постный майонез в домашних условиях

Постный майонез на рассоле
Постный майонез на рассоле
Фото: Pixabay

Время приготовления:

  • 10 минут

Ингредиенты:

  • 80 мл жидкости от консервированного горошка
  • 250 мл рафинированного растительного масла
  • 1/2 ч.л. соли
  • 1 ч.л. сахара
  • 1 ст.л. неострой горчицы
  • 1 ст.л. яблочного уксуса или лимонного сока

Способ приготовления:

  1. В стакан блендера влить рассол, добавить соль, сахар, горчицу и уксус.
  2. Взбить до пены погружным блендером, и тонкой струйкой вливая масло, продолжать взбивать до загустения.
  3. После того как масса загустеет, переложить ее в банку и убрать в холодильник минимум на 2 часа.

Постный майонез в домашних условиях блендером

Постный майонез из тофу
Постный майонез из тофу
Фото: Unsplash

Время приготовления:

  • 15 минут

Ингредиенты:

  • 300 г шелкового тофу
  • 2 ч.л. дижонской горчицы
  • 1/2 шт. лайма
  • 1 ч.л. соли
  • 5 г сахара

Способ приготовления:

  1. Положите тофу в чашу блендера и слегка разомните его.
  2. Добавьте горчицу, чайную ложку соли без верха, сахар (или чуть-чуть заменителя). В качестве кислой составляющей можно использовать столовый уксус, лимонный или лаймовый сок.
  3. Тщательно взбейте майонез блендером.
  4. Должна получиться гомогенная, кремовая масса, напоминающая по структуре обычный майонез. На этом этапе попробуйте соус и по желанию добавьте больше специй.

Постный майонез: рецепт

Постный майонез на соевом молоке
Постный майонез на соевом молоке
Фото: Unsplash

Ингредиенты:

  • 70 г соевого молока
  • 140 г кукурузного масла
  • Соль – по вкусу
  • Сахар – по вкусу
  • 1 ч.л. без верха горчицы или по вкусу
  • Уксус или сок лимона – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Налить соевое молоко и масло в стакан для взбивания.
  2. Взбивать погружным блендером в течении 1 минуты на самой высокой скорости.
  3. Добавить горчицу, соль, сахар, лимонный сок или уксус. Снова взбить.

Как сделать постный майонез: рецепт

Постный майонез на муке
Постный майонез на муке
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 20 минут

Ингредиенты:

  • 1/2 стакана муки
  • 1/2 стакана воды
  • 3 ст.л. растительного масла
  • 1 ст.л. лимонного сока или уксуса
  • 1 ч.л. сахара
  • 1 ч.л. соли

Способ приготовления:

  1. В толстостенной кастрюле смешайте муку с водой, чтобы не было комочков, и варите на слабом огне до загустения.
  2. Охладите, добавьте остальные ингредиенты и взбейте блендером.

Напомним, ранее мы делились рецептом майонеза от Эктора Хименес-Браво. "Сегодня" также рассказывали о соусах, которые нужно обязательно хранить в холодильнике.

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Источник: Сегодня
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