Как приготовить домашний постный майонез: ТОП-5 рецептов
Как сделать домашний постный майонез без яиц
Рождественский пост 2019-2020 начнется 28 ноября и продлится до 6 января. В течение этого периода церковный устав запрещает употреблять любые продукты животного происхождения.
Смотрите видео, как выбрать настоящий майонез:
Во время продолжительного поста нам часто не хватает привычных блюд. Многие постящиеся легко переносят отсутствие мяса, но скучают по блюдам с майонезом.
Читайте также:Простой рецепт домашнего майонеза от Григория Германа
Мы советуем приправить салаты, овощи или рыбу домашним майонезом без яиц. Наши быстрые и полезные рецепты пригодится не только постящимся, но и тем, кто желает похудеть или снизить уровень вредного холестерина.
Постный майонез без яиц
Время приготовления:
- 15 минут
Ингредиенты:
- 1 стакан готовой белой фасоли
- 100-150 мл рафинированного растительного масла
- 1 ч.л. горчицы
- 1 ч.л. лимонного сока
- Соль и сахар – по вкусу
Способ приготовления:
- Измельчите фасоль до состояния однородной пасты с помощью блендера или ступки. Чем белее фасоль, тем белее будет соус.
- Добавьте соль, сахар, горчицу и масло. Если блендера нет, взбивайте смесь венчиком или вилкой. При желании соус можно приправить тертым чесноком: вкус получится более насыщенным и ярким.
Совет: Во время приготовления важно использовать достаточно масла, иначе у вас получится паштет из фасоли. Это постное блюдо тоже имеет приятный вкус, но приправить им вареники, овощи или салат не выйдет.
Постный майонез в домашних условиях
Время приготовления:
- 10 минут
Ингредиенты:
- 80 мл жидкости от консервированного горошка
- 250 мл рафинированного растительного масла
- 1/2 ч.л. соли
- 1 ч.л. сахара
- 1 ст.л. неострой горчицы
- 1 ст.л. яблочного уксуса или лимонного сока
Способ приготовления:
- В стакан блендера влить рассол, добавить соль, сахар, горчицу и уксус.
- Взбить до пены погружным блендером, и тонкой струйкой вливая масло, продолжать взбивать до загустения.
- После того как масса загустеет, переложить ее в банку и убрать в холодильник минимум на 2 часа.
Постный майонез в домашних условиях блендером
Время приготовления:
- 15 минут
Ингредиенты:
- 300 г шелкового тофу
- 2 ч.л. дижонской горчицы
- 1/2 шт. лайма
- 1 ч.л. соли
- 5 г сахара
Способ приготовления:
- Положите тофу в чашу блендера и слегка разомните его.
- Добавьте горчицу, чайную ложку соли без верха, сахар (или чуть-чуть заменителя). В качестве кислой составляющей можно использовать столовый уксус, лимонный или лаймовый сок.
- Тщательно взбейте майонез блендером.
- Должна получиться гомогенная, кремовая масса, напоминающая по структуре обычный майонез. На этом этапе попробуйте соус и по желанию добавьте больше специй.
Постный майонез: рецепт
Ингредиенты:
- 70 г соевого молока
- 140 г кукурузного масла
- Соль – по вкусу
- Сахар – по вкусу
- 1 ч.л. без верха горчицы или по вкусу
- Уксус или сок лимона – по вкусу
Способ приготовления:
- Налить соевое молоко и масло в стакан для взбивания.
- Взбивать погружным блендером в течении 1 минуты на самой высокой скорости.
- Добавить горчицу, соль, сахар, лимонный сок или уксус. Снова взбить.
Как сделать постный майонез: рецепт
Время приготовления:
- 20 минут
Ингредиенты:
- 1/2 стакана муки
- 1/2 стакана воды
- 3 ст.л. растительного масла
- 1 ст.л. лимонного сока или уксуса
- 1 ч.л. сахара
- 1 ч.л. соли
Способ приготовления:
- В толстостенной кастрюле смешайте муку с водой, чтобы не было комочков, и варите на слабом огне до загустения.
- Охладите, добавьте остальные ингредиенты и взбейте блендером.
Напомним, ранее мы делились рецептом майонеза от Эктора Хименес-Браво. "Сегодня" также рассказывали о соусах, которые нужно обязательно хранить в холодильнике.
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.