Как приготовить домашний постный майонез: ТОП-5 рецептов

Как сделать домашний постный майонез без яиц

Постный майонез Фото: Depositphotos

Рождественский пост 2019-2020 начнется 28 ноября и продлится до 6 января. В течение этого периода церковный устав запрещает употреблять любые продукты животного происхождения.

Смотрите видео, как выбрать настоящий майонез:

Во время продолжительного поста нам часто не хватает привычных блюд. Многие постящиеся легко переносят отсутствие мяса, но скучают по блюдам с майонезом.

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Мы советуем приправить салаты, овощи или рыбу домашним майонезом без яиц. Наши быстрые и полезные рецепты пригодится не только постящимся, но и тем, кто желает похудеть или снизить уровень вредного холестерина.

Постный майонез без яиц

Постный майонез из фасоли Фото: freepik.com

Время приготовления:

15 минут

Ингредиенты:

1 стакан готовой белой фасоли

100-150 мл рафинированного растительного масла

1 ч.л. горчицы

1 ч.л. лимонного сока

Соль и сахар – по вкусу

Способ приготовления:

Измельчите фасоль до состояния однородной пасты с помощью блендера или ступки. Чем белее фасоль, тем белее будет соус. Добавьте соль, сахар, горчицу и масло. Если блендера нет, взбивайте смесь венчиком или вилкой. При желании соус можно приправить тертым чесноком: вкус получится более насыщенным и ярким.

Совет: Во время приготовления важно использовать достаточно масла, иначе у вас получится паштет из фасоли. Это постное блюдо тоже имеет приятный вкус, но приправить им вареники, овощи или салат не выйдет.

Постный майонез в домашних условиях

Постный майонез на рассоле Фото: Pixabay

Время приготовления:

10 минут

Ингредиенты:

80 мл жидкости от консервированного горошка

250 мл рафинированного растительного масла

1/2 ч.л. соли

1 ч.л. сахара

1 ст.л. неострой горчицы

1 ст.л. яблочного уксуса или лимонного сока

Способ приготовления:

В стакан блендера влить рассол, добавить соль, сахар, горчицу и уксус. Взбить до пены погружным блендером, и тонкой струйкой вливая масло, продолжать взбивать до загустения. После того как масса загустеет, переложить ее в банку и убрать в холодильник минимум на 2 часа.

Постный майонез в домашних условиях блендером

Постный майонез из тофу Фото: Unsplash

Время приготовления:

15 минут

Ингредиенты:

300 г шелкового тофу

2 ч.л. дижонской горчицы

1/2 шт. лайма

1 ч.л. соли

5 г сахара

Способ приготовления:

Положите тофу в чашу блендера и слегка разомните его. Добавьте горчицу, чайную ложку соли без верха, сахар (или чуть-чуть заменителя). В качестве кислой составляющей можно использовать столовый уксус, лимонный или лаймовый сок. Тщательно взбейте майонез блендером. Должна получиться гомогенная, кремовая масса, напоминающая по структуре обычный майонез. На этом этапе попробуйте соус и по желанию добавьте больше специй.

Постный майонез: рецепт

Постный майонез на соевом молоке Фото: Unsplash

Ингредиенты:

70 г соевого молока

140 г кукурузного масла

Соль – по вкусу

Сахар – по вкусу

1 ч.л. без верха горчицы или по вкусу

Уксус или сок лимона – по вкусу

Способ приготовления:

Налить соевое молоко и масло в стакан для взбивания. Взбивать погружным блендером в течении 1 минуты на самой высокой скорости. Добавить горчицу, соль, сахар, лимонный сок или уксус. Снова взбить.

Как сделать постный майонез: рецепт

Постный майонез на муке Фото: freepik.com

Время приготовления:

20 минут

Ингредиенты:

1/2 стакана муки

1/2 стакана воды

3 ст.л. растительного масла

1 ст.л. лимонного сока или уксуса

1 ч.л. сахара

1 ч.л. соли

Способ приготовления:

В толстостенной кастрюле смешайте муку с водой, чтобы не было комочков, и варите на слабом огне до загустения. Охладите, добавьте остальные ингредиенты и взбейте блендером.

Напомним, ранее мы делились рецептом майонеза от Эктора Хименес-Браво. "Сегодня" также рассказывали о соусах, которые нужно обязательно хранить в холодильнике.

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