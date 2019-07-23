Как приготовить домашний томатный сок на зиму: три простых рецепта

Рецепты томатного сока на зиму в домашних условиях

Сок томатный на зиму Фото: Depositphotos

Томатный сок на зиму можно легко приготовить на собственной кухне. Для этого вам понадобятся спелые и сладкие помидоры. Вкусная заготовка получится не только из красных, но и из желтых или розовых томатов.

Смотрите видео, как заморозить помидоры на зиму:

Домашний томатный сок на зиму можно готовить с мякотью и без, а также добавлять в него различные приправы и специи: чеснок, базилик, укроп, острый и болгарский перец, уксус или лавровый лист. При правильно хранении в соке сохранятся все полезные свойства овощей.

Томатный сок на зиму с мякотью

Томатный сок на зиму в домашних условиях Фото: pexels.com

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

1,2 кг помидоров

2 ч.л. соли

Способ приготовления:

Спелые помидоры тщательно помыть, откинуть на дуршлаг и опустить на 1-2 минуты в кастрюлю с кипящей водой. После этого достать томаты и опустить их в кастрюлю с холодной водой, также на 1-2 минуты. Снять кожицу. Используя деревянную толкушку, протереть очищенные помидоры через сито в эмалированную или стеклянную посуду. Процедить сок через сложенную в несколько слоев марлю, добавить соль. Банки для сока хорошо помыть и простерилизовать. Разлить томатный сок по банкам, накрыть прокипяченными металлическими крышками и стерилизовать банки с соком. Время стерилизации меняется в зависимости от объема банки, чем объем больше, тем дольше придется стерилизовать. Закатать горячие банки с томатным соком крышками и перевернуть вверх дном до полного остывания.

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Томатный сок без стерилизации на зиму

Домашний томатный сок на зиму: рецепт Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

1 кг помидоров

2.5 г соли

Способ приготовления:

Помидоры помыть, на поверхности кожицы сделать крестообразный надрез. Обдать томаты кипятком, а затем – ледяной водой. Снять кожицу и разрезать мякоть на четвертинки. Затем измельчить помидоры с помощью блендера или пропустить через мясорубку. Полученную томатную массу поставить на огонь, добавить соль и довести до кипения. Варить сок в течение 20 минут, снимая пену. Банки стерилизовать, крышки обдать кипятком. В подготовленные банки налить кипящий томатный сок, закатать подготовленными крышками, перевернуть вверх дном, укутать в теплый плед и оставить на сутки. Хранить заготовки в погребе или в кладовке.

Сладкий томатный сок на зиму

Сладкий томатный сок на зиму: рецепт Фото: Depositphotos

Время приготовления:

40 минут

Ингредиенты:

5 кг помидоров

4 ст.л. сахара

2 ст.л. поваренной соли без горки

Способ приготовления:

Помидоры помыть и пропустить через соковыжималку. Дополнительно выжать жмых через несколько слоев марли. Налить полученный сок в большую кастрюлю. Добавить на каждый литр сока 1 ст.л. сахара и 1 ч.л. соли. Помешивая, довести томатный сок до кипения. Варить 5-6 минут. Попробовать, по желанию добавить больше сахара или соли. Разлить кипящий томатный сок в подготовленные банки, не доходя до кромки посуды несколько сантиметров. Сразу же герметично закрыть банки прокипяченными крышками. Перевернуть банки донышками вверх и накрыть пледом. Оставить до полного остывания. Хранить в сухом прохладном помещении вдали от солнечных лучей.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить помидоры в собственном соку. "Сегодня" также делились рецептами лечо на зиму.

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