Как приготовить домашний зефир: ТОП-5 рецептов
Лучшие рецепты приготовления домашнего зефира
Рецепт зефира в домашних условиях интересует многих. Классический десерт готовят из яблочного пюре, богатого пектином, яичных белков, сахара и агар-агара. Мы поделимся рецептами, который помогут вам сделать вкусный домашний зефир из натуральных ингредиентов на собственной кухне.
Зефир: рецепт простой
Ингредиенты:
- Яблоки – 3-4 шт. или 250 г готового яблочного пюре
- Яичный белок – 1 шт.
- Сахар – 400 г
- Агар-агар – 8 г
- Вода – 150 г
Рецепт приготовления:
- Из яблок удалить сердцевину, кожицу оставить. Запечь в духовке или микроволновке до мягкости. Ложкой выбрать мякоть. Должно получиться 250 г яблочного пюре.
- В кухонном комбайне венчиком взбейте пюре до однородности и добавьте яичный белок. Взбивайте на большой скорости минут 10 до плотных пиков.
- Пока взбивается белок, приготовьте сахарный сироп с агаром. Для этого нагрейте воду с 350 г сахара. Оставшиеся 50 г сахара смешайте с агаром. Когда вода будет близка к закипанию (80 ºC), добавьте смесь сахара с агаром. При постоянном помешивании доведите до кипения и варите сироп 5 минут. Лопатка, поднятая из сиропа, потянет за собой тонкую нитку.
- Сразу влейте тонкой струйкой сироп в яично-яблочную массу, продолжая ее взбивать. Взбивайте еще несколько минут до плотных пиков.
- Соберите массу в кулинарный мешок и отсаживайте на кулинарную бумагу. Из этого количества выходит около 50-60 штук. Приготовьте заранее место, куда вы будете зефир отсаживать. Дайте зефиру подсохнуть сутки.
- Присыпьте зефир сахарной пудрой, можно попарно соединить половинки.
Зефир: рецепт с желатином
Ингредиенты:
- Яблоки – 3-4 шт.
- Сахар – 300 г
- Яйцо (белок) – 1 шт.
- Вода – 80 мл
- Желатин – 25 г
- Краситель – по желанию
Рецепт приготовления:
- Желатин залить горячей водой и оставить набухать.
- С вымытых яблок вынуть сердцевину и разрезать на 4 части.
- Выложить на пергамент и запечь в духовке 15 минут при температуре 180 градусов.
- Затем аккуратно снять кожуру и перетереть всю массу через мелкое сито. Выход готового пюре должен составлять 200 граммов.
- К готовому и остывшему пюре всыпать сахар и с помощью миксера перетереть его до полного растворения сахара. Затем, не останавливая работу миксера, ввести половинку белка. Масса начнет густеть и белеть. Не останавливаться. Через 5-7 минут влить вторую часть белка.
- Продолжить взбивать до густой, пышной, белой массы. По желанию, чтобы получить нежно розовый, красивый зефир, добавить 1-2 капли красителя.
- Набухший желатин размешать, убедиться в том, что он полностью растворился (если нет – поставить на слабый огонь и прогреть, но не доводить до кипения!). Не останавливая миксер, тонкой струйкой влить желатиновый сироп. Продолжить взбивание до полного остывания, это займет 2-3 минуты.
- Наполнить кондитерский мешок и отсадить зефир на пергамент. Когда весь зефир будет готов, оставить его минимум на 24 часа, чтобы он подсох.
- По истечении этого времени обсыпать зефир сахарной пудрой, снять его с пергаментной бумаги по две штучки и склеить их между собой.
Зефир яблочный: рецепт от Лизы Глинской
Ингредиенты:
Для фруктовой основы:
- 2 больших яблока (после запекания должно получиться 200 г),
- 200 г сахара
- яичный белок
Для сиропа:
- 80 мл воды
- 220 г сахара
- 4 г агар-агара
- красный пищевой краситель (по желанию)
Рецепт приготовления:
- Разрежьте яблоки пополам, удалите сердцевину, запекайте в духовке (микроволновке) при 180°С около 15 минут. Очистите яблоки от кожуры, взбейте блендером или перетрите через сито до состояния пюре, добавьте сахар, перемешайте, дайте остыть.
- Яблочное пюре смешайте с половиной белка и взбейте миксером. Когда масса увеличится в объеме и посветлеет, добавьте оставшийся белок и продолжайте взбивать еще пару минут.
- Воду и агар-агар доведите до кипения, добавьте краситель и сахар, и готовьте на среднем огне еще около 5 минут. Тонкой струйкой влейте горячий сироп во взбивающуюся фруктовую основу. Масса увеличится в объеме и станет густеть. Взбивайте еще 5-7 минут.
- Не медля, наполните кондитерский мешок и отсадите зефир на пергамент. Оставьте на ночь, чтобы он немного подсох, затем посыпьте сахарной пудрой и соедините половинки.
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Тыквенный зефир: рецепт с агар-агаром
Ингредиенты:
Для тыквенной основы:
- Тыква – 500 г
- Сахар – 220 г
- Яичный белок – 40 г
Для сиропа:
- Вода – 90 мл
- Сахар – 250 г
- Агар-агар – 8 г
Рецепт приготовления:
- Запечь тыкву, потом перебить ее блендером.
- Уваривать эту тыквенную массу с сахаром на плите, пока не испарится вся жидкость.
- Пересыпать полученное пюре в миску и оставить на ночь в холодильнике.
- В чашу миксера поместить пюре и белок, поставить взбиваться до состояния пышной стойкой пены.
- Соединить воду с сахаром, поставить варить. Как только сахар растворится и закипит, всыпать агар-агар.
- Несколько минут проварить до такого состояния, чтобы этот сироп ниточкой тянулся с ложки.
- Затем влить тонкой струей в белок с пюре во время взбивания.
- Взбивать до тех пор, пока чаша миксера не остынет.
- Поместить полученную зефирную массу в кондитерский мешок, отсадить на пергаменте, посыпать сахарной пудрой и оставить сохнуть на 6 часов.
- Соединить вместе две половинки, окунуть в сахарную пудру и зефир готов.
Домашний зефир: рецепт с ягодным пюре
Ингредиенты:
- Свежая или замороженная черника – 700 г
- Сахар – 200 г
- Яичный белок – 30 г
- Черносмородиновая эссенция – 1 капля
Для сиропа:
- Вода – 150 г
- Сахар – 350 г
- Агар-агар – 8 г
Рецепт приготовления:
- Сложить ягоды в сотейник и уварить на медленном огне. В середине процесса взбить блендером. На уваривание уйдет примерно 1,5-2 часа.
- Немного остудить пюре, протереть его через сито. Отмерить 250 г.
- Пюре смешать с 200 г сахара. Прогреть на слабом огне до растворения сахара, накрыть пленкой и остудить.
- Застелить большой противень пергаментной бумагой, надеть на кондитерский мешок насадку звездочка.
- Пюре переложить в большую миску, добавить белок. 6. В сотейник налить воду и добавить сахар (300 г). Нагреть до 80 градусов на среднем огне, помешивая. Всыпать тонкой струйкой смесь агар-агара и сахара (50 г). Довести температуру сиропа до 110 градусов.
- Когда температура сиропа достигнет 109 градусов, начать взбивать ягодное пюре и белок. Взбить до пышности.
- Не прекращая взбивание, тонкой струйкой влить в пюре сироп. В этот момент можно добавить эссенцию.
- Взбить до увеличения объема в несколько раз и появления пиков. Это займет примерно 10-15 минут.
- Отсадить зефирные розочки на пергаментную бумагу. Перед употреблением зефир должен подсохнуть в течение 12-36 часов. Это зависит от влажности и температуры в помещении.
- Готовые половинки зефира склеить между собой, по желанию посыпать сахарной пудрой.
Напомним, ранее мы рассказывали, как правильно жарить маршмэллоу на костре. "Сегодня" также рассказывали, чем полезен зефир с желатином.
Смотрите видео, как сделать букет из зефира:
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