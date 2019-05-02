Как приготовить домашний зефир: ТОП-5 рецептов

Лучшие рецепты приготовления домашнего зефира

Зефир домашний: рецепт Фото: Depositphotos

Рецепт зефира в домашних условиях интересует многих. Классический десерт готовят из яблочного пюре, богатого пектином, яичных белков, сахара и агар-агара. Мы поделимся рецептами, который помогут вам сделать вкусный домашний зефир из натуральных ингредиентов на собственной кухне.

Зефир: рецепт простой

Зефир: рецепт дома Фото: Pixabay

Ингредиенты:

Яблоки – 3-4 шт. или 250 г готового яблочного пюре

Яичный белок – 1 шт.

Сахар – 400 г

Агар-агар – 8 г

Вода – 150 г

Рецепт приготовления:

Из яблок удалить сердцевину, кожицу оставить. Запечь в духовке или микроволновке до мягкости. Ложкой выбрать мякоть. Должно получиться 250 г яблочного пюре. В кухонном комбайне венчиком взбейте пюре до однородности и добавьте яичный белок. Взбивайте на большой скорости минут 10 до плотных пиков. Пока взбивается белок, приготовьте сахарный сироп с агаром. Для этого нагрейте воду с 350 г сахара. Оставшиеся 50 г сахара смешайте с агаром. Когда вода будет близка к закипанию (80 ºC), добавьте смесь сахара с агаром. При постоянном помешивании доведите до кипения и варите сироп 5 минут. Лопатка, поднятая из сиропа, потянет за собой тонкую нитку. Сразу влейте тонкой струйкой сироп в яично-яблочную массу, продолжая ее взбивать. Взбивайте еще несколько минут до плотных пиков. Соберите массу в кулинарный мешок и отсаживайте на кулинарную бумагу. Из этого количества выходит около 50-60 штук. Приготовьте заранее место, куда вы будете зефир отсаживать. Дайте зефиру подсохнуть сутки. Присыпьте зефир сахарной пудрой, можно попарно соединить половинки.

Зефир: рецепт с желатином

Зефир яблочный рецепт с желатином Фото: Pixabay

Ингредиенты:

Яблоки – 3-4 шт.

Сахар – 300 г

Яйцо (белок) – 1 шт.

Вода – 80 мл

Желатин – 25 г

Краситель – по желанию

Рецепт приготовления:

Желатин залить горячей водой и оставить набухать. С вымытых яблок вынуть сердцевину и разрезать на 4 части. Выложить на пергамент и запечь в духовке 15 минут при температуре 180 градусов. Затем аккуратно снять кожуру и перетереть всю массу через мелкое сито. Выход готового пюре должен составлять 200 граммов. К готовому и остывшему пюре всыпать сахар и с помощью миксера перетереть его до полного растворения сахара. Затем, не останавливая работу миксера, ввести половинку белка. Масса начнет густеть и белеть. Не останавливаться. Через 5-7 минут влить вторую часть белка. Продолжить взбивать до густой, пышной, белой массы. По желанию, чтобы получить нежно розовый, красивый зефир, добавить 1-2 капли красителя. Набухший желатин размешать, убедиться в том, что он полностью растворился (если нет – поставить на слабый огонь и прогреть, но не доводить до кипения!). Не останавливая миксер, тонкой струйкой влить желатиновый сироп. Продолжить взбивание до полного остывания, это займет 2-3 минуты. Наполнить кондитерский мешок и отсадить зефир на пергамент. Когда весь зефир будет готов, оставить его минимум на 24 часа, чтобы он подсох. По истечении этого времени обсыпать зефир сахарной пудрой, снять его с пергаментной бумаги по две штучки и склеить их между собой.

Зефир яблочный: рецепт от Лизы Глинской

Рецепт зефира с яблоками Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Для фруктовой основы:

2 больших яблока (после запекания должно получиться 200 г),

200 г сахара

яичный белок

Для сиропа:

80 мл воды

220 г сахара

4 г агар-агара

красный пищевой краситель (по желанию)

Рецепт приготовления:

Разрежьте яблоки пополам, удалите сердцевину, запекайте в духовке (микроволновке) при 180°С около 15 минут. Очистите яблоки от кожуры, взбейте блендером или перетрите через сито до состояния пюре, добавьте сахар, перемешайте, дайте остыть. Яблочное пюре смешайте с половиной белка и взбейте миксером. Когда масса увеличится в объеме и посветлеет, добавьте оставшийся белок и продолжайте взбивать еще пару минут. Воду и агар-агар доведите до кипения, добавьте краситель и сахар, и готовьте на среднем огне еще около 5 минут. Тонкой струйкой влейте горячий сироп во взбивающуюся фруктовую основу. Масса увеличится в объеме и станет густеть. Взбивайте еще 5-7 минут. Не медля, наполните кондитерский мешок и отсадите зефир на пергамент. Оставьте на ночь, чтобы он немного подсох, затем посыпьте сахарной пудрой и соедините половинки.

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Тыквенный зефир: рецепт с агар-агаром

Зефир тыквенный на агар-агаре Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Для тыквенной основы:

Тыква – 500 г

Сахар – 220 г

Яичный белок – 40 г

Для сиропа:

Вода – 90 мл

Сахар – 250 г

Агар-агар – 8 г

Рецепт приготовления:

Запечь тыкву, потом перебить ее блендером. Уваривать эту тыквенную массу с сахаром на плите, пока не испарится вся жидкость. Пересыпать полученное пюре в миску и оставить на ночь в холодильнике. В чашу миксера поместить пюре и белок, поставить взбиваться до состояния пышной стойкой пены. Соединить воду с сахаром, поставить варить. Как только сахар растворится и закипит, всыпать агар-агар. Несколько минут проварить до такого состояния, чтобы этот сироп ниточкой тянулся с ложки. Затем влить тонкой струей в белок с пюре во время взбивания. Взбивать до тех пор, пока чаша миксера не остынет. Поместить полученную зефирную массу в кондитерский мешок, отсадить на пергаменте, посыпать сахарной пудрой и оставить сохнуть на 6 часов. Соединить вместе две половинки, окунуть в сахарную пудру и зефир готов.

Домашний зефир: рецепт с ягодным пюре

Зефир с ягодным пюре Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Свежая или замороженная черника – 700 г

Сахар – 200 г

Яичный белок – 30 г

Черносмородиновая эссенция – 1 капля

Для сиропа:

Вода – 150 г

Сахар – 350 г

Агар-агар – 8 г

Рецепт приготовления:

Сложить ягоды в сотейник и уварить на медленном огне. В середине процесса взбить блендером. На уваривание уйдет примерно 1,5-2 часа. Немного остудить пюре, протереть его через сито. Отмерить 250 г. Пюре смешать с 200 г сахара. Прогреть на слабом огне до растворения сахара, накрыть пленкой и остудить. Застелить большой противень пергаментной бумагой, надеть на кондитерский мешок насадку звездочка. Пюре переложить в большую миску, добавить белок. 6. В сотейник налить воду и добавить сахар (300 г). Нагреть до 80 градусов на среднем огне, помешивая. Всыпать тонкой струйкой смесь агар-агара и сахара (50 г). Довести температуру сиропа до 110 градусов. Когда температура сиропа достигнет 109 градусов, начать взбивать ягодное пюре и белок. Взбить до пышности. Не прекращая взбивание, тонкой струйкой влить в пюре сироп. В этот момент можно добавить эссенцию. Взбить до увеличения объема в несколько раз и появления пиков. Это займет примерно 10-15 минут. Отсадить зефирные розочки на пергаментную бумагу. Перед употреблением зефир должен подсохнуть в течение 12-36 часов. Это зависит от влажности и температуры в помещении. Готовые половинки зефира склеить между собой, по желанию посыпать сахарной пудрой.

Напомним, ранее мы рассказывали, как правильно жарить маршмэллоу на костре. "Сегодня" также рассказывали, чем полезен зефир с желатином.

Смотрите видео, как сделать букет из зефира:

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