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Как приготовить домашнюю сгущенку из трех ингредиентов

Рецепт вкусной сгущенки на основе сухого молока

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:09
Домашняя сгущенка
Домашняя сгущенка
Фото: Depositphotos

Домашнее сгущенное молоко – не только прекрасное дополнение к блинам, но и отличная основа для кремов. Чтобы сгущенка получилась по-настоящему вкусной, используйте только качественное сухое молоко.

Сгущенка из сухого молока: рецепт

Ингредиенты:

  • 1 стакан молока (желательно домашнего)
  • 1 стакан сухого молока
  • 1 стакан сахара
  • ванилин

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Рецепт приготовления:

  1. Насыпать сахар в сотейник вместе с сухими молоком, тщательно перемешать.
  2. Постепенно влить молоко комнатной температуры, все время помешивая венчиком, чтобы не было комков.
  3. Довести смесь до кипения на умеренном огне, не переставая мешать. 
  4. Убавить нагрев до минимум и готовить еще 8-10 минут, все так же помешивая. Добавить щепотку ванилина.
  5. Снять сгущенку с плиты и дать ей остыть. Затем переложить в чистую стеклянную банку с крышкой и хранить в холодильнике.

На заметку: готовая сгущенка может показаться жидкой, но в холодильнике она загустеет.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить "Бейлис" из сгущенки. "Сегодня" также делились рецептом торта на сгущенке с заварным кремом.

Смотрите видео и узнайте, из чего делают сгущенное молоко:

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Источник: Сегодня
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