Как приготовить домашнюю сгущенку из трех ингредиентов
Рецепт вкусной сгущенки на основе сухого молока
Домашнее сгущенное молоко – не только прекрасное дополнение к блинам, но и отличная основа для кремов. Чтобы сгущенка получилась по-настоящему вкусной, используйте только качественное сухое молоко.
Сгущенка из сухого молока: рецепт
Ингредиенты:
- 1 стакан молока (желательно домашнего)
- 1 стакан сухого молока
- 1 стакан сахара
- ванилин
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Рецепт приготовления:
- Насыпать сахар в сотейник вместе с сухими молоком, тщательно перемешать.
- Постепенно влить молоко комнатной температуры, все время помешивая венчиком, чтобы не было комков.
- Довести смесь до кипения на умеренном огне, не переставая мешать.
- Убавить нагрев до минимум и готовить еще 8-10 минут, все так же помешивая. Добавить щепотку ванилина.
- Снять сгущенку с плиты и дать ей остыть. Затем переложить в чистую стеклянную банку с крышкой и хранить в холодильнике.
На заметку: готовая сгущенка может показаться жидкой, но в холодильнике она загустеет.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить "Бейлис" из сгущенки. "Сегодня" также делились рецептом торта на сгущенке с заварным кремом.
Смотрите видео и узнайте, из чего делают сгущенное молоко:
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Источник: Сегодня