Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

Как приготовить драники из кабачков и картофеля

Готовим картофельные оладьи с кабачками и зеленью

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:59
Драники из кабачков и картофеля Фото: depositphotos.com
Драники из кабачков и картофеля Фото: depositphotos.com

Не можете решить, что вы любите больше – золотистые картофельные драники или оладьи из кабачков? Тогда просто соедините эти два блюда в одно. 

Драники из картофеля и кабачков

Ингредиенты:

  • 300 г кабачков
  • 300 г картофеля
  • 1 яйцо
  • 2-3 ст.л. муки
  • соль, перец
  • несколько веточек зелени
  • растительное масло
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Котлеты из кабачков: рецепт Даши Малаховой

Рецепт приготовления:

  1. Картофель почистить, кабачки помыть и срезать кончики. Натереть овощи на крупной терке. Посолить, перемешать и оставить на 10 минут. Затем хорошо отжать выделившийся сок.
  2. Добавить к овощам яйцо, мелко нарезанную зелень, муку, соль и молотый перец. Перемешать.
  3. Разогреть сковороду с растительным маслом. Выкладывая ложкой тесто, обжарить драники с двух сторон до золотистой корочки
  4. Подавать горячими вместе со сметаной.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить шоколадные кексы с кабачками. Кроме этого, сайт "Сегодня" делился рецептом испанской тортильи с кабачками и картофелем. Мы также сообщали, почему летом стоит есть больше кабачков.

Смотрите видео, как приготовить кабачковый мильфей с крабовым пюре:

Еще несколько материалов по теме:
Летняя закуска: оладьи из кабачков с сыром и чесноком Картофель "Анна": рецепт вкусного гарнира Французский картофельный гратен с цуккини и сыром Рецепт дня: кабачковые оладьи с зеленью и фетой
картофель рецепт как приготовить кабачки оладьи драники
Источник: "Сегодня"
Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров