Как приготовить драники из кабачков и картофеля

Готовим картофельные оладьи с кабачками и зеленью

Драники из кабачков и картофеля Фото: depositphotos.com

Не можете решить, что вы любите больше – золотистые картофельные драники или оладьи из кабачков? Тогда просто соедините эти два блюда в одно.

Драники из картофеля и кабачков

Ингредиенты:

300 г кабачков

300 г картофеля

1 яйцо

2-3 ст.л. муки

соль, перец

несколько веточек зелени

растительное масло

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Рецепт приготовления:

Картофель почистить, кабачки помыть и срезать кончики. Натереть овощи на крупной терке. Посолить, перемешать и оставить на 10 минут. Затем хорошо отжать выделившийся сок. Добавить к овощам яйцо, мелко нарезанную зелень, муку, соль и молотый перец. Перемешать. Разогреть сковороду с растительным маслом. Выкладывая ложкой тесто, обжарить драники с двух сторон до золотистой корочки Подавать горячими вместе со сметаной.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить шоколадные кексы с кабачками. Кроме этого, сайт "Сегодня" делился рецептом испанской тортильи с кабачками и картофелем. Мы также сообщали, почему летом стоит есть больше кабачков.

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