Как приготовить драники из кабачков и картофеля
Готовим картофельные оладьи с кабачками и зеленью
Не можете решить, что вы любите больше – золотистые картофельные драники или оладьи из кабачков? Тогда просто соедините эти два блюда в одно.
Драники из картофеля и кабачков
Ингредиенты:
- 300 г кабачков
- 300 г картофеля
- 1 яйцо
- 2-3 ст.л. муки
- соль, перец
- несколько веточек зелени
- растительное масло
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Рецепт приготовления:
- Картофель почистить, кабачки помыть и срезать кончики. Натереть овощи на крупной терке. Посолить, перемешать и оставить на 10 минут. Затем хорошо отжать выделившийся сок.
- Добавить к овощам яйцо, мелко нарезанную зелень, муку, соль и молотый перец. Перемешать.
- Разогреть сковороду с растительным маслом. Выкладывая ложкой тесто, обжарить драники с двух сторон до золотистой корочки
- Подавать горячими вместе со сметаной.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить шоколадные кексы с кабачками. Кроме этого, сайт "Сегодня" делился рецептом испанской тортильи с кабачками и картофелем. Мы также сообщали, почему летом стоит есть больше кабачков.
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Источник: "Сегодня"