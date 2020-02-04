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Как приготовить драники в горшочках с грибами и сметаной

Рецепт запеченных драников в духовке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:20
Драники в горшочках
Драники в горшочках
Фото: Depositphotos

Классические картофельные драники будут вкуснее, если запечь их в горшочках вместе с жареными грибами, луком и сметаной. Такое блюдо едят горячим, сразу после приготовления.

Смотрите видео, как выбрать правильный картофель:

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Драники с грибами и сметаной в духовке

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 211 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 5 картофелин
  • 1 яйцо
  • 2 луковицы
  • 2 ст. л. пшеничной муки
  • 1 зубчик чеснока
  • 4-5 шампиньонов
  • Смесь перцев – по вкусу
  • Соль – по вкусу
  • Масло растительное – для жарки

Способ приготовления:

  1. Картофель, одну луковицу и чеснок почистите и натрите на терке.
  2. Добавьте просеянную муку, яйцо, соль и перец. Хорошо перемешайте.
  3. Разогрейте сковороду, влейте масло и столовой ложкой выложите тесто. Обжарьте с двух сторон до готовности. Драники должны быть румяного цвета.
  4. Лук и грибы тонко нарежьте. Обжарьте на отдельной сковороде до золотистого цвета. Немного посолите.
  5. Возьмите два керамических горшочка. На дно выложите первый слой драников.
  6. Затем добавьте примерно по столовой ложке сметаны и жареные грибы с луком. Повторите слои.
  7. Разогрейте духовку до 180-200 ºС и поставьте туда горшочки на 20 минут. Запекайте под крышечками.

Как подавать драники

Подавайте блюдо прямо в горшочках. Драники с грибами в сметане можно посыпать рубленой зеленью.

Напомним, ранее мы рассказывали, чем полезен картофель для здоровья. "Сегодня" также делились рецептом вкусной картофельной запеканки с фаршем.

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Источник: Сегодня
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