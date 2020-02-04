Как приготовить драники в горшочках с грибами и сметаной
Рецепт запеченных драников в духовке
Классические картофельные драники будут вкуснее, если запечь их в горшочках вместе с жареными грибами, луком и сметаной. Такое блюдо едят горячим, сразу после приготовления.
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Драники с грибами и сметаной в духовке
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 211 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 5 картофелин
- 1 яйцо
- 2 луковицы
- 2 ст. л. пшеничной муки
- 1 зубчик чеснока
- 4-5 шампиньонов
- Смесь перцев – по вкусу
- Соль – по вкусу
- Масло растительное – для жарки
Способ приготовления:
- Картофель, одну луковицу и чеснок почистите и натрите на терке.
- Добавьте просеянную муку, яйцо, соль и перец. Хорошо перемешайте.
- Разогрейте сковороду, влейте масло и столовой ложкой выложите тесто. Обжарьте с двух сторон до готовности. Драники должны быть румяного цвета.
- Лук и грибы тонко нарежьте. Обжарьте на отдельной сковороде до золотистого цвета. Немного посолите.
- Возьмите два керамических горшочка. На дно выложите первый слой драников.
- Затем добавьте примерно по столовой ложке сметаны и жареные грибы с луком. Повторите слои.
- Разогрейте духовку до 180-200 ºС и поставьте туда горшочки на 20 минут. Запекайте под крышечками.
Как подавать драники
Подавайте блюдо прямо в горшочках. Драники с грибами в сметане можно посыпать рубленой зеленью.
Напомним, ранее мы рассказывали, чем полезен картофель для здоровья. "Сегодня" также делились рецептом вкусной картофельной запеканки с фаршем.
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Источник: Сегодня