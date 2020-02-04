Как приготовить драники в горшочках с грибами и сметаной

Рецепт запеченных драников в духовке

Драники в горшочках Фото: Depositphotos

Классические картофельные драники будут вкуснее, если запечь их в горшочках вместе с жареными грибами, луком и сметаной. Такое блюдо едят горячим, сразу после приготовления.

Смотрите видео, как выбрать правильный картофель:

Драники с грибами и сметаной в духовке

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

211 ккал на 100 г

Ингредиенты:

5 картофелин

1 яйцо

2 луковицы

2 ст. л. пшеничной муки

1 зубчик чеснока

4-5 шампиньонов

Смесь перцев – по вкусу

Соль – по вкусу

Масло растительное – для жарки

Способ приготовления:

Картофель, одну луковицу и чеснок почистите и натрите на терке. Добавьте просеянную муку, яйцо, соль и перец. Хорошо перемешайте. Разогрейте сковороду, влейте масло и столовой ложкой выложите тесто. Обжарьте с двух сторон до готовности. Драники должны быть румяного цвета. Лук и грибы тонко нарежьте. Обжарьте на отдельной сковороде до золотистого цвета. Немного посолите. Возьмите два керамических горшочка. На дно выложите первый слой драников. Затем добавьте примерно по столовой ложке сметаны и жареные грибы с луком. Повторите слои. Разогрейте духовку до 180-200 ºС и поставьте туда горшочки на 20 минут. Запекайте под крышечками.

Как подавать драники

Подавайте блюдо прямо в горшочках. Драники с грибами в сметане можно посыпать рубленой зеленью.

Напомним, ранее мы рассказывали, чем полезен картофель для здоровья. "Сегодня" также делились рецептом вкусной картофельной запеканки с фаршем.

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