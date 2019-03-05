Как приготовить дрожжевое тесто для пиццы

Три рецепта тонкого теста для пиццы на сухих дрожжах

Тесто для пиццы готовят с добавлением дрожжей Фото: Depositphotos

По консистенции и составу тесто для пиццы должно получиться похожим на тесто для вареников, только немного мягче. Его обязательно нужно тщательно вымешать, чтобы не было комочков.

Профессиональные пиццайоло раскатывают руками, если опыта не хватает, на помощь можно призвать скалку. Следите, чтобы края были выше, чем основная часть, тогда они не подгорят.

Чтобы тесто не прилипало к столу, с помощью специальной лопатки для пиццы подсыпайте под низ муку. Получившийся "блин" должен быть максимально тонким, без дырок. Лучше всего заранее положить его на противень, на котором вы и будете выкладывать ингредиенты.

Дрожжевое тесто для пиццы с медом

Ингредиенты:

850 г хлебной муки

18 г соли

1 1/4 ч.л. (5 г) мгновенных дрожжей

35 г сахара или меда (по желанию)

600 г воды

35 г оливкового масла

Рецепт приготовления:

Смешайте муку, дрожжи, соль и сахар в миске или чаше миксера, добавьте воду и оливковое масло и размешайте ложкой или лопаткой, пока не получите грубое, слегка липкое тесто. Дайте тесту постоять 5 минут, затем вымесите руками или 2-3 минуты "крюком" на средней скорости. Тесто должно стать более гладким, но при этом остаться мягким и довольно липким. Выложите тесто на смазанную оливковым маслом пластиковую доску и сложите несколько раз, чтобы тесто подтянулось в тугой шар и поделите на нужное количество частей из расчета 250 г теста на пиццу. Положите тесто в смазанные оливковым маслом мешки, завяжите их и сразу уберите в холодильник. Тесто будет готово к употреблению на следующий день и может храниться в холодильнике до четырех дней. В день выпечки достаньте нужное количество тесто из холодильника и поделите на порции. Смажьте руки оливковым маслом и скатайте куски теста в тугие шарики. Положите шарики теста на смазанную оливковым маслом доску, накройте пленкой и оставьте на полтора часа при комнатной температуре. Пока тесто согревается и поднимается подготовьте все остальное – соус и сыр, разогрейте духовку до максимума. Подпылите доску мукой, возьмите кусок теста, обваляйте его в муке и руками растяните его в лепешку диаметром 25-30 см. Если тесто начнет "сопротивляться", отложите его в сторону и займитесь следующим куском, пока оно отлеживается. Переложите пиццу на противень и добавьте начинку. Отправьте в горячую духовку и пеките до готовности,

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Тесто для пиццы с сухими дрожжами

Ингредиенты:

2 1/4 ч.л. сухих дрожжей

525 г муки

330 мл теплой воды

2 ст.л. оливкового масла

1 ст.л. соли

1 ст.л. сахара

Рецепт приготовления:

Замесить тесто и дать ему подняться. Обмять, разделить на 2 части, скатать 2 шара и дать постоять 10-15 минут. К этому времени разогреть духовку до 250 С. Лист для пиццы смазать маслом и посыпать кукурузной мукой мелкого помола. Раскатать из одного шара круг 30 см в диаметре. Перенести на лист. Поднять края теста и загнуть во внутрь, чтобы получился бортик. Смазать тесто оливковым маслом и сделать на поверхности вмятины кончиками пальцев – тогда тесто не поднимется пузырями. Дать постоять 10 минут. Теперь можно положить начинку и отправить в печь.

Простое дрожжевое тесто для пиццы

Ингредиенты:

375 г муки (примерно пополам "сильной" и обычной)

1 ч.л. сахара

1 ч.л. соли

1 ч.л. сухих дрожжей

1 1/2 ст.л. оливкового масла

225 мл теплой воды

Рецепт приготовления:

Муку просеять, отмерить примерно половину. Смешать с сахаром, солью и дрожжами. Добавить воду и оливковое масло, начать замешивать тесто. Постепенно всыпать оставшуюся муку, продолжить замес. Месить около 5 минут (при помощи "крюка" для теста или 10 минут руками). Положить тесто в смазанную оливковым маслом посуду, накрыть салфеткой, оставить на 1-2 часа. Растянуть руками, выложить начинку и отправить пиццу в горячую духовку.

Напомним, ранее мы делились рецептом картофельной пиццы с грибами, беконом и помидорами.

Смотрите видео, как приготовить вкусную пиццу на хлебе за 5 минут:

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