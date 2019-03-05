Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как приготовить дрожжевое тесто для пиццы

Три рецепта тонкого теста для пиццы на сухих дрожжах

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:36
Тесто для пиццы готовят с добавлением дрожжей
Тесто для пиццы готовят с добавлением дрожжей
Фото: Depositphotos

По консистенции и составу тесто для пиццы должно получиться похожим на тесто для вареников, только немного мягче. Его обязательно нужно тщательно вымешать, чтобы не было комочков. 

Профессиональные пиццайоло раскатывают руками, если опыта не хватает, на помощь можно призвать скалку. Следите, чтобы края были выше, чем основная часть, тогда они не подгорят.

Чтобы тесто не прилипало к столу, с помощью специальной лопатки для пиццы подсыпайте под низ муку. Получившийся "блин" должен быть максимально тонким, без дырок. Лучше всего заранее положить его на противень, на котором вы и будете выкладывать ингредиенты.

Дрожжевое тесто для пиццы с медом

Ингредиенты:

  • 850 г хлебной муки
  • 18 г соли
  • 1 1/4 ч.л. (5 г) мгновенных дрожжей
  • 35 г сахара или меда (по желанию)
  • 600 г воды
  • 35 г оливкового масла

Рецепт приготовления:

  1. Смешайте муку, дрожжи, соль и сахар в миске или чаше миксера, добавьте воду и оливковое масло и размешайте ложкой или лопаткой, пока не получите грубое, слегка липкое тесто. Дайте тесту постоять 5 минут, затем вымесите руками или 2-3 минуты "крюком" на средней скорости. Тесто должно стать более гладким, но при этом остаться мягким и довольно липким.
  2. Выложите тесто на смазанную оливковым маслом пластиковую доску и сложите несколько раз, чтобы тесто подтянулось в тугой шар и поделите на нужное количество частей из расчета 250 г теста на пиццу. Положите тесто в смазанные оливковым маслом мешки, завяжите их и сразу уберите в холодильник. Тесто будет готово к употреблению на следующий день и может храниться в холодильнике до четырех дней.
  3. В день выпечки достаньте нужное количество тесто из холодильника и поделите на порции. Смажьте руки оливковым маслом и скатайте куски теста в тугие шарики. Положите шарики теста на смазанную оливковым маслом доску, накройте пленкой и оставьте на полтора часа при комнатной температуре.
  4. Пока тесто согревается и поднимается подготовьте все остальное – соус и сыр, разогрейте духовку до максимума. 
  5. Подпылите доску мукой, возьмите кусок теста, обваляйте его в муке и руками растяните его в лепешку диаметром 25-30 см. Если тесто начнет "сопротивляться", отложите его в сторону и займитесь следующим куском, пока оно отлеживается. 
  6. Переложите пиццу на противень и добавьте начинку. Отправьте в горячую духовку и пеките до готовности,

Читайте также
Пресное и дрожжевое: как приготовить слоеное тесто

Тесто для пиццы с сухими дрожжами

Ингредиенты:

  • 2 1/4  ч.л. сухих дрожжей
  • 525 г муки 
  • 330 мл теплой воды
  • 2 ст.л. оливкового масла
  • 1 ст.л. соли
  • 1 ст.л. сахара

Рецепт приготовления:

  1. Замесить тесто и дать ему подняться.
  2. Обмять, разделить на 2 части, скатать 2 шара и дать постоять 10-15 минут.
  3. К этому времени разогреть духовку до 250 С.
  4. Лист для пиццы смазать маслом и посыпать кукурузной мукой мелкого помола.
  5. Раскатать из одного шара круг 30 см в диаметре. Перенести на лист.
  6. Поднять края теста и загнуть во внутрь, чтобы получился бортик.
  7. Смазать тесто оливковым маслом и сделать на поверхности вмятины кончиками пальцев – тогда тесто не поднимется пузырями.
  8. Дать постоять 10 минут.
  9. Теперь можно положить начинку и отправить в печь.

Простое дрожжевое тесто для пиццы

Ингредиенты:

  • 375 г муки (примерно пополам "сильной" и обычной)
  • 1 ч.л. сахара
  • 1 ч.л. соли
  • 1 ч.л. сухих дрожжей
  • 1 1/2 ст.л. оливкового масла
  • 225 мл теплой воды

Рецепт приготовления:

  1. Муку просеять, отмерить примерно половину. Смешать с сахаром, солью и дрожжами. 
  2. Добавить воду и оливковое масло, начать замешивать тесто. Постепенно всыпать оставшуюся муку, продолжить замес. Месить около 5 минут (при помощи "крюка" для теста или 10 минут руками).
  3. Положить тесто в смазанную оливковым маслом посуду, накрыть салфеткой, оставить на 1-2 часа.
  4. Растянуть руками, выложить начинку и отправить пиццу в горячую духовку.

Напомним, ранее мы делились рецептом картофельной пиццы с грибами, беконом и помидорами

Смотрите видео, как приготовить вкусную пиццу на хлебе за 5 минут:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Худеем к лету: четыре рецепта жиросжигающих смузи "Яд для организма": чем опасна пицца с колбасой Масленица 2019: три рецепта тонких блинов на молоке Что приготовить из замороженной стручковой фасоли: четыре простых рецепта
рецепты пицца тесто
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

"Я задыхаюсь от боли": актриса о страшной болезни
Беременность не щадит? Каменских показала свою фигуру
Беременность не щадит? Каменских показала свою фигуру
Как красиво! Вера Брежнева впервые показала свой дом
Как красиво! Вера Брежнева впервые показала свой дом
Похожи? На
Похожи? На "Голос країни" пришла девушка-двойник Тины Кароль

Популярные статьи

Сегодня, 09:33Шоу-бизнес

Умер Люк Перри: реакция соцсетей на смерть актера

Сегодня, 08:25Техно

Почему Samsung Galaxy S10 стоит дорого : названа причина

Вчера, 17:17Fun

4 марта: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

Вчера, 16:33Шоу-бизнес

Настя Каменских прокомментировала отношения с Потапом

Вчера, 13:49Fun

Когда начинается Великий пост в 2019 году: правила питания

Вчера, 12:09Fun

Илон Маск неожиданно обратился к россиянке по-русски

Вчера, 11:25Техно

Xiaomi опубликовала список смартфонов на обновление MIUI 11

Вчера, 10:25Техно

"Убийца яблока": Nokia 9 поборола iPhone XS в битве фотокамер

Вчера, 10:02Travel

От пяти евро: появились доступные авиабилеты из Киева в разные города Европы

Вчера, 09:35Техно

Биткоин не нужен: майнеры обвалили рынок видеокарт

Вчера, 09:15Fun

Сегодня Масленица 2019: история и традиции праздника

3 мартаПсихология

Гороскоп на неделю: Ракам нужно избегать конфликтов, а Водолеям – уделить время здоровью

3 мартаТехно

MacBook Air рухнут в цене

3 мартаШоу-бизнес

"Прости, мам": дочь Веры Брежневой удивила сеть неожиданным поступком

3 мартаТехно

Ракета Илона Маска отправила в космос манекен: видео

3 мартаFood

На кастинг "МастерШеф. Профессионалы" пришел двойник Олега Винника

Новости партнеров

Не надо стесняться: 5 правил нескромности от психолога Холоденко
Не надо стесняться: 5 правил нескромности от психолога Холоденко
5 модных вещей, которые убивали своих владельцев
5 модных вещей, которые убивали своих владельцев
Капустник заливной. Вкусно и просто готовить
Капустник заливной. Вкусно и просто готовить
Попа как у Ким! Настя Каменских взорвала сеть эпатажным клипом
Попа как у Ким! Настя Каменских взорвала сеть эпатажным клипом
Дочь Оли Поляковой опубликовала взрослое фото в душе
Дочь Оли Поляковой опубликовала взрослое фото в душе
«Раньше красивее была»: Одесская Барби показала себя 10 лет назад
«Раньше красивее была»: Одесская Барби показала себя 10 лет назад
5 комнатных растений, которые привлекают деньги, удачу и любовь
5 комнатных растений, которые привлекают деньги, удачу и любовь
5 детективных сериалов, в которые ты нырнешь с головой
5 детективных сериалов, в которые ты нырнешь с головой