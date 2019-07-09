Как приготовить дрожжевой пирог с абрикосами и творогом: пошаговый рецепт

Рецепт вкусного абрикосового пирога с творогом и штрейзелем

Пирог с абрикосами и творогом Фото: Depositphotos

Абрикосовый пирог с творогом требует немало времени на приготовление, но результат того стоит. Мягкое дрожжевое тесто идеально сочетается с нежной творожной начинкой, кисловатыми фруктами и хрустящей крошкой.

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Чтобы творожная масса получилась однородной, желательно протереть ее через сито или измельчить блендером. Зимой для приготовления пирога можно использовать консервированные абрикосы или персики.

Дрожжевой пирог с абрикосами и творогом

Ингредиенты:

Для теста:

400 г муки

25 г свежих дрожжей

3 ст.л. сахара

200 мл теплого молока

Щепотка соли

50 г мягкого сливочного масла

400 г абрикосов

Для творожной начинки:

1 кг творога

3 яйца

120 г сахара

3 ст.л. лимонного сока

1 пакетик ванильного порошкового пудинга

100 мл сливок

Для штрейзеля:

250 г муки

125 г сахара

1 пакетик ванильного сахара

150 г сливочного масла

Способ приготовления:

Замесить тесто. Просеять в большую миску муку. Сделать в центре небольшое углубление. Раскрошить туда дрожжи, добавить примерно 1 ч.л. сахара и половину молока. Слегка перемешать. Накрыть и оставить на 20 минут. К подошедшей опаре добавить оставшееся молоко, сахар, соль и сливочное масло. Замесить гладкое тесто. Накрыть и оставить до увеличения объема в 2 раза. Абрикосы помыть, вынуть косточки и разрезать фрукты на кусочки. Для творожной начинки взбить все ингредиенты в однородную массу. Подошедшее тесто слегка обмять и раскатать по размеру застеленного пергаментом противня. Сверху вылить творожную начинку, на нее выложить абрикосы. Для штрейзеля растереть все ингредиенты в крошку среднего размера. Выложить поверх абрикосов. Выпекать пирог 40 минут в заранее разогретой духовке при 180 градусах. Остудить на решетку. Перед подачей по желанию посыпать сахарной пудрой.

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