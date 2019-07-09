Как приготовить дрожжевой пирог с абрикосами и творогом: пошаговый рецепт
Рецепт вкусного абрикосового пирога с творогом и штрейзелем
Абрикосовый пирог с творогом требует немало времени на приготовление, но результат того стоит. Мягкое дрожжевое тесто идеально сочетается с нежной творожной начинкой, кисловатыми фруктами и хрустящей крошкой.
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Чтобы творожная масса получилась однородной, желательно протереть ее через сито или измельчить блендером. Зимой для приготовления пирога можно использовать консервированные абрикосы или персики.
Дрожжевой пирог с абрикосами и творогом
Ингредиенты:
Для теста:
- 400 г муки
- 25 г свежих дрожжей
- 3 ст.л. сахара
- 200 мл теплого молока
- Щепотка соли
- 50 г мягкого сливочного масла
- 400 г абрикосов
Для творожной начинки:
- 1 кг творога
- 3 яйца
- 120 г сахара
- 3 ст.л. лимонного сока
- 1 пакетик ванильного порошкового пудинга
- 100 мл сливок
Для штрейзеля:
- 250 г муки
- 125 г сахара
- 1 пакетик ванильного сахара
- 150 г сливочного масла
Способ приготовления:
- Замесить тесто. Просеять в большую миску муку. Сделать в центре небольшое углубление. Раскрошить туда дрожжи, добавить примерно 1 ч.л. сахара и половину молока. Слегка перемешать. Накрыть и оставить на 20 минут.
- К подошедшей опаре добавить оставшееся молоко, сахар, соль и сливочное масло. Замесить гладкое тесто. Накрыть и оставить до увеличения объема в 2 раза.
- Абрикосы помыть, вынуть косточки и разрезать фрукты на кусочки.
- Для творожной начинки взбить все ингредиенты в однородную массу.
- Подошедшее тесто слегка обмять и раскатать по размеру застеленного пергаментом противня. Сверху вылить творожную начинку, на нее выложить абрикосы.
- Для штрейзеля растереть все ингредиенты в крошку среднего размера. Выложить поверх абрикосов.
- Выпекать пирог 40 минут в заранее разогретой духовке при 180 градусах. Остудить на решетку.
- Перед подачей по желанию посыпать сахарной пудрой.
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