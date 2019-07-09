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Как приготовить дрожжевой пирог с абрикосами и творогом: пошаговый рецепт

Рецепт вкусного абрикосового пирога с творогом и штрейзелем

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:45
Пирог с абрикосами и творогом
Пирог с абрикосами и творогом
Фото: Depositphotos

Абрикосовый пирог с творогом требует немало времени на приготовление, но результат того стоит. Мягкое дрожжевое тесто идеально сочетается с нежной творожной начинкой, кисловатыми фруктами и хрустящей крошкой.

Смотрите видео, как приготовить дрожжевой кекс по рецепту Алексея Суханова:

Чтобы творожная масса получилась однородной, желательно протереть ее через сито или измельчить блендером. Зимой для приготовления пирога можно использовать консервированные абрикосы или персики.

Дрожжевой пирог с абрикосами и творогом

Ингредиенты:

Для теста:

  • 400 г муки
  • 25 г свежих дрожжей
  • 3 ст.л. сахара
  • 200 мл теплого молока
  • Щепотка соли
  • 50 г мягкого сливочного масла
  • 400 г абрикосов

Для творожной начинки:

  • 1 кг творога
  • 3 яйца
  • 120 г сахара
  • 3 ст.л. лимонного сока
  • 1 пакетик ванильного порошкового пудинга
  • 100 мл сливок

Для штрейзеля:

  • 250 г муки
  • 125 г сахара
  • 1 пакетик ванильного сахара
  • 150 г сливочного масла

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Способ приготовления:

  1. Замесить тесто. Просеять в большую миску муку. Сделать в центре небольшое углубление. Раскрошить туда дрожжи, добавить примерно 1 ч.л. сахара и половину молока. Слегка перемешать. Накрыть и оставить на 20 минут. 
  2. К подошедшей опаре добавить оставшееся молоко, сахар, соль и сливочное масло. Замесить гладкое тесто. Накрыть и оставить до увеличения объема в 2 раза.
  3. Абрикосы помыть, вынуть косточки и разрезать фрукты на кусочки.
  4. Для творожной начинки взбить все ингредиенты в однородную массу.
  5. Подошедшее тесто слегка обмять и раскатать по размеру застеленного пергаментом противня. Сверху вылить творожную начинку, на нее выложить абрикосы.
  6. Для штрейзеля растереть все ингредиенты в крошку среднего размера. Выложить поверх абрикосов.
  7. Выпекать пирог 40 минут в заранее разогретой духовке при 180 градусах. Остудить на решетку. 
  8. Перед подачей по желанию посыпать сахарной пудрой.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить самый вкусный пирог на кефире. "Сегодня" также писали, как приготовить быстрый пирог с замороженной вишней.

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Источник: Сегодня
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