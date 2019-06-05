Как приготовить дрожжевой пирог с клубникой

Рецепт закрытого пирога с клубничной начинкой

Пирог клубничный дрожжевой Фото: Depositphotos

Дрожжевой пирог с клубникой станет прекрасным десертом для домашнего чаепития. Вы можете заменить клубнику другими ягодами или фруктами или сделать начинку ассорти. Разрезайте пирог только через 3-4 часа после выпечки, чтобы начинка успела загустеть и не растеклась.

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Пирог с клубникой из дрожжевого теста

Ингредиенты:

Для опары:

15 г дрожжей

150 г пшеничной муки

150 мл молока

Для теста:

350 г пшеничной муки

175 мл молока

2 яйца

1 яичный желток

50 г сахара

2 г соли

125 г сливочного масла

Для начинки:

500 г свежей или замороженной клубники

150 г сахара

цедра 1 апельсина

30 г ягодного джема

Рецепт приготовления:

Для опары растворите дрожжи в молоке, смешайте с мукой, накройте крышкой и оставьте для брожения на 1 час. Ягоды помойте и обсушите, удалите плодоножки. Замороженной клубнике дайте оттаять в дуршлаге. Переложите опару в чашу миксера, добавьте остальные ингредиенты и замесите гладкое, мягкое тесто. Переложите его в слегка смазанную растительным маслом миску, накройте пленкой или крышкой и оставьте в тепле на 1 час. Переложите тесто на присыпанную мукой рабочую поверхность и разделите на две неравные части. Смажьте дно и бортики формы диаметром 28-30 см сливочным маслом. Выложите большую часть теста, распределите руками. Накройте пленкой и оставьте для расстойки на 45-60 минут. Меньшую часть теста раскатайте в прямоугольник толщиной 5 мм, нарежьте полоски шириной 5-7 мм и на бумаге или смазанной маслом пленке, сформируйте решетку. Прикройте пленкой и дайте расстояться. Разогрейте духовку до 190 градусов. Сахар разотрите с апельсиновой цедрой. Смажьте нижнюю часть теста джемом. Выложите на джем клубнику, посыпьте сахаром и накройте решеткой. Закрепите концы решетки. Смажьте поверхность пирога слегка взбитым яйцом и поставьте в духовку. Выпекайте пирог 40-50 минут, пока поверхность не станет золотистой. Нижний слой теста должен полностью пропечься. Готовый пирог остудите на решетке в форме 10-15 минут, затем достаньте из формы и остудите до комнатной температуры.

Напомним, ранее мы делились рецептом клубничного тарта из песочного теста. "Сегодня" также писали, как приготовить клубничный пирог в мультиварке.

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