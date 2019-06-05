Как приготовить дрожжевой пирог с клубникой
Рецепт закрытого пирога с клубничной начинкой
Дрожжевой пирог с клубникой станет прекрасным десертом для домашнего чаепития. Вы можете заменить клубнику другими ягодами или фруктами или сделать начинку ассорти. Разрезайте пирог только через 3-4 часа после выпечки, чтобы начинка успела загустеть и не растеклась.
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Пирог с клубникой из дрожжевого теста
Ингредиенты:
Для опары:
- 15 г дрожжей
- 150 г пшеничной муки
- 150 мл молока
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Для теста:
- 350 г пшеничной муки
- 175 мл молока
- 2 яйца
- 1 яичный желток
- 50 г сахара
- 2 г соли
- 125 г сливочного масла
Для начинки:
- 500 г свежей или замороженной клубники
- 150 г сахара
- цедра 1 апельсина
- 30 г ягодного джема
Рецепт приготовления:
- Для опары растворите дрожжи в молоке, смешайте с мукой, накройте крышкой и оставьте для брожения на 1 час.
- Ягоды помойте и обсушите, удалите плодоножки. Замороженной клубнике дайте оттаять в дуршлаге.
- Переложите опару в чашу миксера, добавьте остальные ингредиенты и замесите гладкое, мягкое тесто. Переложите его в слегка смазанную растительным маслом миску, накройте пленкой или крышкой и оставьте в тепле на 1 час.
- Переложите тесто на присыпанную мукой рабочую поверхность и разделите на две неравные части.
- Смажьте дно и бортики формы диаметром 28-30 см сливочным маслом. Выложите большую часть теста, распределите руками. Накройте пленкой и оставьте для расстойки на 45-60 минут.
- Меньшую часть теста раскатайте в прямоугольник толщиной 5 мм, нарежьте полоски шириной 5-7 мм и на бумаге или смазанной маслом пленке, сформируйте решетку. Прикройте пленкой и дайте расстояться.
- Разогрейте духовку до 190 градусов.
- Сахар разотрите с апельсиновой цедрой. Смажьте нижнюю часть теста джемом. Выложите на джем клубнику, посыпьте сахаром и накройте решеткой. Закрепите концы решетки. Смажьте поверхность пирога слегка взбитым яйцом и поставьте в духовку.
- Выпекайте пирог 40-50 минут, пока поверхность не станет золотистой. Нижний слой теста должен полностью пропечься.
- Готовый пирог остудите на решетке в форме 10-15 минут, затем достаньте из формы и остудите до комнатной температуры.
Напомним, ранее мы делились рецептом клубничного тарта из песочного теста. "Сегодня" также писали, как приготовить клубничный пирог в мультиварке.
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Источник: Сегодня