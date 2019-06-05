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Как приготовить дрожжевой пирог с клубникой

Рецепт закрытого пирога с клубничной начинкой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:20
Пирог клубничный дрожжевой
Пирог клубничный дрожжевой
Фото: Depositphotos

Дрожжевой пирог с клубникой станет прекрасным десертом для домашнего чаепития. Вы можете заменить клубнику другими ягодами или фруктами или сделать начинку ассорти. Разрезайте пирог только через 3-4 часа после выпечки, чтобы начинка успела загустеть и не растеклась. 

Смотрите видео, как приготовить домашнее вино из клубники:

Пирог с клубникой из дрожжевого теста

Ингредиенты:

Для опары:

  • 15 г дрожжей
  • 150 г пшеничной муки
  • 150 мл молока

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Для теста:

  • 350 г пшеничной муки
  • 175 мл молока
  • 2 яйца
  • 1 яичный желток
  • 50 г сахара
  • 2 г соли
  • 125 г сливочного масла

Для начинки:

  • 500 г свежей или замороженной клубники
  • 150 г сахара
  • цедра 1 апельсина
  • 30 г ягодного джема

Рецепт приготовления:

  1. Для опары растворите дрожжи в молоке, смешайте с мукой, накройте крышкой и оставьте для брожения на 1 час.
  2. Ягоды помойте и обсушите, удалите плодоножки. Замороженной клубнике дайте оттаять в дуршлаге.
  3. Переложите опару в чашу миксера, добавьте остальные ингредиенты и замесите гладкое, мягкое тесто. Переложите его в слегка смазанную растительным маслом миску, накройте пленкой или крышкой и оставьте в тепле на 1 час.
  4. Переложите тесто на присыпанную мукой рабочую поверхность и разделите на две неравные части.
  5. Смажьте дно и бортики формы диаметром 28-30 см сливочным маслом. Выложите большую часть теста, распределите руками. Накройте пленкой и оставьте для расстойки на 45-60 минут. 
  6. Меньшую часть теста раскатайте в прямоугольник толщиной 5 мм, нарежьте полоски шириной 5-7 мм и на бумаге или смазанной маслом пленке, сформируйте решетку. Прикройте пленкой и дайте расстояться.
  7. Разогрейте духовку до 190 градусов.
  8. Сахар разотрите с апельсиновой цедрой. Смажьте нижнюю часть теста джемом. Выложите на джем клубнику, посыпьте сахаром и накройте решеткой. Закрепите концы решетки. Смажьте поверхность пирога слегка взбитым яйцом и поставьте в духовку.
  9. Выпекайте пирог 40-50 минут, пока поверхность не станет золотистой. Нижний слой теста должен полностью пропечься.
  10. Готовый пирог остудите на решетке в форме 10-15 минут, затем достаньте из формы и остудите до комнатной температуры. 

Напомним, ранее мы делились рецептом клубничного тарта из песочного теста. "Сегодня" также писали, как приготовить клубничный пирог в мультиварке.

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Источник: Сегодня
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