Как приготовить джем и варенье из ежевики: ТОП-5 рецептов

Узнайте, как сварить густое варенье из ежевики

Варенье из ежевики на зиму Фото: Depositphotos

Ежевику на зиму можно заготавливать с сахаром, замораживать, делать пастилу и варить из нее вкусное домашнее варенье. Джемы и варенья из ежевики хороши тем, что сохраняют практически все полезные свойства ягод. А готовить их не сложнее, чем из любых других летних плодов.

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Ежевика, как черника и клюква, богата антиоксидантами, которые защищают организм от рака. Она помогает укрепить нервную систему, противостоять стрессам. Ежевика насыщенна минеральными веществами, в ней есть медь, марганец, магний, калий, кальций. Регулярное употребление ягод ежевики повышает иммунитет.

Джем из ежевики с медом

Джем из ежевики с медом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

1 кг ежевики

400 г сахара или по вкусу

2 ст. л. меда

Сок 1 лимона

100 мл воды

Способ приготовления:

Ежевику помыть, удалить плодоножки. Воду довести до кипения, всыпать сахар и ежевику. Варить 5 минут, добавить лимонный сок, мед и проварить еще 10 минут. Горячую массу пюрировать блендером. Можно перетереть ягоды через сито, чтобы удалить косточки. Ежевичное пюре влить в кастрюлю и варить до загустения. Это займет около 10 минут. Горячий джем из ежевики разлить по стерилизованным банкам.

Варенье из ежевики простое

Ежевичное варенье Фото: Pixabay

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

1 кг ежевики

1 кг сахара

Способ приготовления:

Ежевику перебрать и аккуратно промыть. Засыпать сахаром и дать постоять 4 часа или оставить на ночь. За это время ягода даст сок. Поставить миску с ежевикой на плиту и варить в три приема: кипятить по 5-10 минут и оставлять остыть до комнатной температуры. На третьем приеме варки разлить варенье по стерилизованным теплым банкам и закатать стерилизованным крышками. Ежевичное варенье хранить в темном и прохладном месте.

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Джем из ежевики с розмарином

Ежевичный джем с розмарином Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

750 г ежевики

250 г сахара

сок 1 лимона

1 ч. л. сушеного розмарина (с горкой)

Способ приготовления:

Ежевику засыпать сахаром и оставить на 1-2 часа. Добавить лимонный сок и розмарин, довести до кипения, варить 5 минут, все время помешивая, до растворения сахара, снять с огня. Остудить, накрыть посуду пленкой, убрать на ночь в холодильник. Утром довести до кипения, варить 10 минут, на среднем огне, помешивая. Измельчить ежевику с розмарином в блендере, протереть через сито. Вернуть джем на огонь, довести до кипения, варить 5-7 минут, все время помешивая, снять с огня, остудить. Перелить ежевичный джем в стерилизованные банки и закрыть.

Варенье из ежевики "Пятиминутка"

Варенье-пятиминутка из ежевики Фото: freepik.com

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

1 кг ягод

0,5 кг сахарного песка

Способ приготовления:

Ежевику засыпать сахаром и встряхнуть, чтобы он равномерно распределился в ягодах, оставить на ночь или на несколько часов.

Перед варкой аккуратно перемешать, чтобы на дне не было осевшего сахара, довести до кипения на среднем огне, варить 5 минут на несильном огне, снимая пену.

Разлить ежевичное варенье-пятиминутку в заранее подготовленные стерилизованные банки, герметично закрыть

Ежевичное варенье на зиму

Варенье из ежевики на зиму с лимоном Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

7 стаканов ежевики

7 стаканов сахара

2 стакана воды

1/4 ч.л. лимонной кислоты

Способ приготовления:

В таз для варенья всыпать сахар и влить воду, варить на медленном огне до пробы "слабый шарик". В горячий сироп всыпать ежевику, встряхнуть таз, чтобы ягоды погрузились в сироп. К концу варки добавить разведенную в небольшом количестве воды лимонную кислоту. Хорошо перемешанное варенье доварить до пробы на каплю. Перелить варенье из ежевики в стерилизованные банки.

Напомним, ранее мы рассказывали, чем полезна ежевика для здоровья. "Сегодня" также делились рецептом простого ежевичного пирога.

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