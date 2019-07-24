Как приготовить джем и варенье из ежевики: ТОП-5 рецептов
Узнайте, как сварить густое варенье из ежевики
Ежевику на зиму можно заготавливать с сахаром, замораживать, делать пастилу и варить из нее вкусное домашнее варенье. Джемы и варенья из ежевики хороши тем, что сохраняют практически все полезные свойства ягод. А готовить их не сложнее, чем из любых других летних плодов.
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Ежевика, как черника и клюква, богата антиоксидантами, которые защищают организм от рака. Она помогает укрепить нервную систему, противостоять стрессам. Ежевика насыщенна минеральными веществами, в ней есть медь, марганец, магний, калий, кальций. Регулярное употребление ягод ежевики повышает иммунитет.
Джем из ежевики с медом
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 1 кг ежевики
- 400 г сахара или по вкусу
- 2 ст. л. меда
- Сок 1 лимона
- 100 мл воды
Способ приготовления:
- Ежевику помыть, удалить плодоножки.
- Воду довести до кипения, всыпать сахар и ежевику. Варить 5 минут, добавить лимонный сок, мед и проварить еще 10 минут.
- Горячую массу пюрировать блендером. Можно перетереть ягоды через сито, чтобы удалить косточки.
- Ежевичное пюре влить в кастрюлю и варить до загустения. Это займет около 10 минут.
- Горячий джем из ежевики разлить по стерилизованным банкам.
Варенье из ежевики простое
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 1 кг ежевики
- 1 кг сахара
Способ приготовления:
- Ежевику перебрать и аккуратно промыть.
- Засыпать сахаром и дать постоять 4 часа или оставить на ночь. За это время ягода даст сок.
- Поставить миску с ежевикой на плиту и варить в три приема: кипятить по 5-10 минут и оставлять остыть до комнатной температуры. На третьем приеме варки разлить варенье по стерилизованным теплым банкам и закатать стерилизованным крышками.
- Ежевичное варенье хранить в темном и прохладном месте.
Джем из ежевики с розмарином
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 750 г ежевики
- 250 г сахара
- сок 1 лимона
- 1 ч. л. сушеного розмарина (с горкой)
Способ приготовления:
- Ежевику засыпать сахаром и оставить на 1-2 часа.
- Добавить лимонный сок и розмарин, довести до кипения, варить 5 минут, все время помешивая, до растворения сахара, снять с огня.
- Остудить, накрыть посуду пленкой, убрать на ночь в холодильник.
- Утром довести до кипения, варить 10 минут, на среднем огне, помешивая.
- Измельчить ежевику с розмарином в блендере, протереть через сито.
- Вернуть джем на огонь, довести до кипения, варить 5-7 минут, все время помешивая, снять с огня, остудить.
- Перелить ежевичный джем в стерилизованные банки и закрыть.
Варенье из ежевики "Пятиминутка"
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 1 кг ягод
- 0,5 кг сахарного песка
Способ приготовления:
- Ежевику засыпать сахаром и встряхнуть, чтобы он равномерно распределился в ягодах, оставить на ночь или на несколько часов.
- Перед варкой аккуратно перемешать, чтобы на дне не было осевшего сахара, довести до кипения на среднем огне, варить 5 минут на несильном огне, снимая пену.
- Разлить ежевичное варенье-пятиминутку в заранее подготовленные стерилизованные банки, герметично закрыть
Ежевичное варенье на зиму
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 7 стаканов ежевики
- 7 стаканов сахара
- 2 стакана воды
- 1/4 ч.л. лимонной кислоты
Способ приготовления:
- В таз для варенья всыпать сахар и влить воду, варить на медленном огне до пробы "слабый шарик".
- В горячий сироп всыпать ежевику, встряхнуть таз, чтобы ягоды погрузились в сироп.
- К концу варки добавить разведенную в небольшом количестве воды лимонную кислоту. Хорошо перемешанное варенье доварить до пробы на каплю.
- Перелить варенье из ежевики в стерилизованные банки.
Напомним, ранее мы рассказывали, чем полезна ежевика для здоровья. "Сегодня" также делились рецептом простого ежевичного пирога.
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