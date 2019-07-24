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Как приготовить джем и варенье из ежевики: ТОП-5 рецептов

Узнайте, как сварить густое варенье из ежевики

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:15
Варенье из ежевики на зиму
Варенье из ежевики на зиму
Фото: Depositphotos

Ежевику на зиму можно заготавливать с сахаром, замораживать, делать пастилу и варить из нее вкусное домашнее варенье. Джемы и варенья из ежевики хороши тем, что сохраняют практически все полезные свойства ягод. А готовить их не сложнее, чем из любых других летних плодов.

Смотрите видео, как приготовить домашнее вино из ежевики:

Ежевика, как черника и клюква, богата антиоксидантами, которые защищают организм от рака. Она помогает укрепить нервную систему, противостоять стрессам. Ежевика насыщенна минеральными веществами, в ней есть медь, марганец, магний, калий, кальций. Регулярное употребление ягод ежевики повышает иммунитет.

Джем из ежевики с медом

Джем из ежевики с медом
Джем из ежевики с медом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 1 кг ежевики
  • 400 г сахара или по вкусу
  • 2 ст. л. меда
  • Сок 1 лимона
  • 100 мл воды

Способ приготовления:

  1. Ежевику помыть, удалить плодоножки.
  2. Воду довести до кипения, всыпать сахар и ежевику. Варить 5 минут, добавить лимонный сок, мед и проварить еще 10 минут.
  3. Горячую массу пюрировать блендером. Можно перетереть ягоды через сито, чтобы удалить косточки.
  4. Ежевичное пюре влить в кастрюлю и варить до загустения. Это займет около 10 минут.
  5. Горячий джем из ежевики разлить по стерилизованным банкам.

Варенье из ежевики простое

Ежевичное варенье
Ежевичное варенье
Фото: Pixabay

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 1 кг ежевики
  • 1 кг сахара

Способ приготовления:

  1. Ежевику перебрать и аккуратно промыть.
  2. Засыпать сахаром и дать постоять 4 часа или оставить на ночь. За это время ягода даст сок.
  3. Поставить миску с ежевикой на плиту и варить в три приема: кипятить по 5-10 минут и оставлять остыть до комнатной температуры. На третьем приеме варки разлить варенье по стерилизованным теплым банкам и закатать стерилизованным крышками. 
  4. Ежевичное варенье хранить в темном и прохладном месте. 

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Джем из ежевики с розмарином

Ежевичный джем с розмарином
Ежевичный джем с розмарином
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 750 г ежевики
  • 250 г сахара
  • сок 1 лимона
  • 1 ч. л. сушеного розмарина (с горкой)

Способ приготовления:

  1. Ежевику засыпать сахаром и оставить на 1-2 часа.
  2. Добавить лимонный сок и розмарин, довести до кипения, варить 5 минут, все время помешивая, до растворения сахара, снять с огня.
  3. Остудить, накрыть посуду пленкой, убрать на ночь в холодильник.
  4. Утром довести до кипения, варить 10 минут, на среднем огне, помешивая.
  5. Измельчить ежевику с розмарином в блендере, протереть через сито.
  6. Вернуть джем на огонь, довести до кипения, варить 5-7 минут, все время помешивая, снять с огня, остудить.
  7. Перелить ежевичный джем в стерилизованные банки и закрыть.

Варенье из ежевики "Пятиминутка"

Варенье-пятиминутка из ежевики
Варенье-пятиминутка из ежевики
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 1 кг ягод 
  • 0,5 кг сахарного песка

Способ приготовления:

  • Ежевику засыпать сахаром и встряхнуть, чтобы он равномерно распределился в ягодах, оставить на ночь или на несколько часов.
  • Перед варкой аккуратно перемешать, чтобы на дне не было осевшего сахара, довести до кипения на среднем огне, варить 5 минут на несильном огне, снимая пену. 
  • Разлить ежевичное варенье-пятиминутку в заранее подготовленные стерилизованные банки, герметично закрыть

Ежевичное варенье на зиму

Варенье из ежевики на зиму с лимоном
Варенье из ежевики на зиму с лимоном
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 7 стаканов ежевики
  • 7 стаканов сахара
  • 2 стакана воды
  • 1/4 ч.л. лимонной кислоты

Способ приготовления:

  1. В таз для варенья всыпать сахар и влить воду, варить на медленном огне до пробы "слабый шарик". 
  2. В горячий сироп всыпать ежевику, встряхнуть таз, чтобы ягоды погрузились в сироп. 
  3. К концу варки добавить разведенную в небольшом количестве воды лимонную кислоту. Хорошо перемешанное варенье доварить до пробы на каплю.
  4. Перелить варенье из ежевики в стерилизованные банки.

Напомним, ранее мы рассказывали, чем полезна ежевика для здоровья. "Сегодня" также делились рецептом простого ежевичного пирога.

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Источник: Сегодня
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