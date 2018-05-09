Как приготовить эскимо: рецепт самого популярного летнего десерта

Рецепт от Ирины Чадеевой, известного фуд-блогера и автора кулинарных книг

Пломбир в шоколаде Фото: depositphotos.com

Эскимо имеет две главные отличительные особенности – оно всегда покрыто глазурью и насажено на деревянную палочку. Для начала вам нужно будет приготовить сливочный пломбир и дать ему застыть. После этого следует сделать шоколадную глазурь и щедро покрыть ею мороженое. И завершающий этап – заморозка эскимо на застеленном пергаментной бумагой противне.

Домашнее эскимо

Ингредиенты:

Для пломбира:

молоко 3.2% – 300 мл

сливки 35 % – 250 мл

сухое молоко – 35 г

сахар – 90 г

кукурузный крахмал – 10 г

ванильный сахар – 10 г

Для шоколадной глазури:

черный шоколад – 200 г

сливочное масло – 200 г

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Рецепт приготовления:

Смешать в кастрюльке сахар, ванильный сахар и сухое молоко. Понемногу влить 250 мл молока, размешивая. Оставшиеся 50 мл молока смешать с крахмалом. Молочную смесь в кастрюльке довести до кипения, влить крахмал и размешать до загустения. Снять с огня, через сито перелить в небольшую посуду, накрыть пленкой и остудить. Сливки для взбивания и молочная смесь должны быть холодными! Сливки взбить до мягких пиков и смешать с молочным киселем. Важно: и в домашней мороженице и в промышленном фризере предусмотрено взбивание смеси в процессе замораживания. Но если сливки заранее взбиты, мороженое в итоге получается более нежным и пышным. Перелить массу в мороженицу и замораживать около 30 минут по инструкции. Если мороженицы нет, каждые 15 минут можно доставать смесь из морозилки и перемешивать миксером. Готовое мягкое мороженое разлить по стаканчикам и отправить в морозилку на несколько часов. Готовый пломбир разложить по формочкам для мороженого, быстро, чтобы он не растаял. Постучать формочками по столу, чтобы удалить лишний воздух воздух. Воткнуть деревянные палочки. Оставить в морозилке несколько часов. Приготовить глазурь. Ее должно быть много, чтобы можно было свободно опустить в нее мороженое и оно полностью погрузилось. Для этого растопить и перемешать 200 г шоколада и 200 г масла. Формочки окатить кипятком и осторожно вынуть мороженое. Окунать его в теплую глазурь как можно быстрее и, достав, подержать в руке, пока не застынет. Перекладывать сразу в морозилку на бумагу для выпечки. Когда подмерзнет – можно завернуть, а можно сразу съесть.

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