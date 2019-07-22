Как приготовить фаршированную курицу с рисом: пошаговый рецепт
Простой рецепт запеченной курицы с начинкой
Запеченная курица в духовке – это вкусное блюдо, которое можно готовить как в будни, так и на праздники. Мы предлагаем рецепт фаршированной курицы с рисом и мандаринами.
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Перед запеканием птица маринуется в смеси оливкового масла, горчицы и соевого соуса, а перед подачей натирается чесноком. В итоге получается аппетитное блюдо с восхитительным ароматом.
Курица, фаршированная рисом
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 1 тушка курицы
- 125 г оливкового масла
- 1 ст.л. горчицы с зернами
- 3 ст.л. соевого соуса с грибным вкусом
- 4 дольки чеснока
- Соль и молотый перец
Для начинки:
- 1 стакан риса
- 1 бульонный кубик
- 1 репчатый лук
- 5 долек мандарина
- 5 шт. барбариса
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Способ приготовления:
- Курицу помыть и обсушить салфеткой.
- Смешать все ингредиенты для маринада, кроме чеснока, и натереть курицу. Поставить на ночь в холодильник.
- Сделать начинку. Развести кубик куриного бульона в 2.5 стакана кипятка, залить промытый рис. Добавить барбарис и отварить до готовности.
- Когда рис остынет, добавить предварительно обжаренный лук, поперчить, добавить нарезанные дольки мандарина и перемешать.
- Достать курицу из холодильника, наполнить рисом и зашить кулинарной нитью.
- Переложить в смазанную маслом форму и запекать в горячей духовке около 1 часа.
- Готовую курицу натереть пропущенным через пресс чесноком.
- На гарнир к фаршированной курице можно подать жареную стручковую фасоль с беконом.
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Источник: Сегодня