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Как приготовить фаршированную курицу с рисом: пошаговый рецепт

Простой рецепт запеченной курицы с начинкой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:10
Фаршированная курица с рисом
Фаршированная курица с рисом
Фото: Depositphotos

Запеченная курица в духовке – это вкусное блюдо, которое можно готовить как в будни, так и на праздники. Мы предлагаем рецепт фаршированной курицы с рисом и мандаринами.

Смотрите видео, как приготовить стрипсы из куриного филе:

Перед запеканием птица маринуется в смеси оливкового масла, горчицы и соевого соуса, а перед подачей натирается чесноком. В итоге получается аппетитное блюдо с восхитительным ароматом. 

Курица, фаршированная рисом

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 1 тушка курицы
  • 125 г оливкового масла
  • 1 ст.л. горчицы с зернами
  • 3 ст.л. соевого соуса с грибным вкусом
  • 4 дольки чеснока
  • Соль и молотый перец

Для начинки:

  • 1 стакан риса
  • 1 бульонный кубик
  • 1 репчатый лук
  • 5 долек мандарина
  • 5 шт. барбариса

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Способ приготовления:

  1. Курицу помыть и обсушить салфеткой. 
  2. Смешать все ингредиенты для маринада, кроме чеснока, и натереть курицу. Поставить на ночь в холодильник.
  3. Сделать начинку. Развести кубик куриного бульона в 2.5 стакана кипятка, залить промытый рис. Добавить барбарис и отварить до готовности.
  4. Когда рис остынет, добавить предварительно обжаренный лук, поперчить, добавить нарезанные дольки мандарина и перемешать.
  5. Достать курицу из холодильника, наполнить рисом и зашить кулинарной нитью.
  6. Переложить в смазанную маслом форму и запекать в горячей духовке около 1 часа.
  7. Готовую курицу натереть пропущенным через пресс чесноком.
  8. На гарнир к фаршированной курице можно подать жареную стручковую фасоль с беконом.

Напомним, ранее мы делились рецептом котлет из куриного фарша. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить куриные бедрышки с горошком и картошкой.

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Источник: Сегодня
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