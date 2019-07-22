Как приготовить фаршированную курицу с рисом: пошаговый рецепт

Простой рецепт запеченной курицы с начинкой

Фаршированная курица с рисом Фото: Depositphotos

Запеченная курица в духовке – это вкусное блюдо, которое можно готовить как в будни, так и на праздники. Мы предлагаем рецепт фаршированной курицы с рисом и мандаринами.

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Перед запеканием птица маринуется в смеси оливкового масла, горчицы и соевого соуса, а перед подачей натирается чесноком. В итоге получается аппетитное блюдо с восхитительным ароматом.

Курица, фаршированная рисом

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

1 тушка курицы

125 г оливкового масла

1 ст.л. горчицы с зернами

3 ст.л. соевого соуса с грибным вкусом

4 дольки чеснока

Соль и молотый перец

Для начинки:

1 стакан риса

1 бульонный кубик

1 репчатый лук

5 долек мандарина

5 шт. барбариса

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Способ приготовления:

Курицу помыть и обсушить салфеткой. Смешать все ингредиенты для маринада, кроме чеснока, и натереть курицу. Поставить на ночь в холодильник. Сделать начинку. Развести кубик куриного бульона в 2.5 стакана кипятка, залить промытый рис. Добавить барбарис и отварить до готовности. Когда рис остынет, добавить предварительно обжаренный лук, поперчить, добавить нарезанные дольки мандарина и перемешать. Достать курицу из холодильника, наполнить рисом и зашить кулинарной нитью. Переложить в смазанную маслом форму и запекать в горячей духовке около 1 часа. Готовую курицу натереть пропущенным через пресс чесноком. На гарнир к фаршированной курице можно подать жареную стручковую фасоль с беконом.

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