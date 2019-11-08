Как приготовить фаршированную тыкву с гречкой и куриной печенью
Тыква, запеченная целиком в духовке с начинкой
Фаршированная тыква с начинкой из гречки и куриной печени – очень праздничное блюдо. Оно ароматное, сытное и оригинальное.
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Приготовление фаршированной тыквы требует минимум усилий. Нужно только аккуратно подготовить сам овощ. Но результат того стоит.
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Тыква, фаршированная гречкой и печенью
Время приготовления:
- 2 часа
Калорийность:
- 80 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 небольшая тыква
- 2 луковицы
- 200 г куриной печени
- 4 ст.ложки гречки (сырой)
- Немного тертого сыра
- Соль – по вкусу
- Специи – по вкусу
- Растительное масло
Способ приготовления:
- Подготовить тыкву весом 500-700 г. Срезать верхушку и вычистить семенную часть. Потом удалить часть мякоти, оставляя слой приблизительно в 1,5-2 см. Выскобленную мякоть нужно будет нарезать и потушить с луком и печенью.
- Гречку отварить почти до готовности.
- Отдельно на растительном масле спассеровать измельченный лук, добавить нарезанную небольшими кусочками печень, а в конце – мякоть тыквы. Посолить по вкусу, добавить любимые специи.
- Наполнить тыкву начинкой и смазать растительным маслом.
- Поставить в любую подходящую форму. Накрыть тыкву срезанной ранее верхушкой и отправить в духовку.
- Выпекать 40-50 минут при температуре 170-180 ºС. Готовность можно определить, проткнув верхний срез тыквы. Она должна быть мягкой.
- Минут за 10 до готовности снять крышку и присыпать верх начинки тертым сыром.
- Подавать фаршированную тыкву горячей.
Почему нужно включить в рацион тыкву
В этом осеннем овоще содержится уникальный витаминный комплекс и питательные компоненты. В тыкве есть витамины группы А, В, C, E, D, Р, рекордное количество содержания железа, а также редкий витамин Т, который влияет на процессы обмена веществ в организме.
Большое количество каротина и витамина Е помогает замедлять процессы старения в организме, благотворно влияет на людей с проблемами зрения и слизистой глаза. Уникальные растительные фибры нормализуют пищеварение, а также предотвращают такие серьезные заболевания, как рак, колит и диабет.
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