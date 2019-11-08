Как приготовить фаршированную тыкву с гречкой и куриной печенью

Тыква, запеченная целиком в духовке с начинкой

Тыква, фаршированная гречкой и печенкой Фото: Depositphotos

Фаршированная тыква с начинкой из гречки и куриной печени – очень праздничное блюдо. Оно ароматное, сытное и оригинальное.

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Приготовление фаршированной тыквы требует минимум усилий. Нужно только аккуратно подготовить сам овощ. Но результат того стоит.

Тыква, фаршированная гречкой и печенью

Время приготовления:

2 часа

Калорийность:

80 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 небольшая тыква

2 луковицы

200 г куриной печени

4 ст.ложки гречки (сырой)

Немного тертого сыра

Соль – по вкусу

Специи – по вкусу

Растительное масло

Способ приготовления:

Подготовить тыкву весом 500-700 г. Срезать верхушку и вычистить семенную часть. Потом удалить часть мякоти, оставляя слой приблизительно в 1,5-2 см. Выскобленную мякоть нужно будет нарезать и потушить с луком и печенью. Гречку отварить почти до готовности. Отдельно на растительном масле спассеровать измельченный лук, добавить нарезанную небольшими кусочками печень, а в конце – мякоть тыквы. Посолить по вкусу, добавить любимые специи. Наполнить тыкву начинкой и смазать растительным маслом. Поставить в любую подходящую форму. Накрыть тыкву срезанной ранее верхушкой и отправить в духовку. Выпекать 40-50 минут при температуре 170-180 ºС. Готовность можно определить, проткнув верхний срез тыквы. Она должна быть мягкой. Минут за 10 до готовности снять крышку и присыпать верх начинки тертым сыром. Подавать фаршированную тыкву горячей.

Почему нужно включить в рацион тыкву

В этом осеннем овоще содержится уникальный витаминный комплекс и питательные компоненты. В тыкве есть витамины группы А, В, C, E, D, Р, рекордное количество содержания железа, а также редкий витамин Т, который влияет на процессы обмена веществ в организме.

Большое количество каротина и витамина Е помогает замедлять процессы старения в организме, благотворно влияет на людей с проблемами зрения и слизистой глаза. Уникальные растительные фибры нормализуют пищеварение, а также предотвращают такие серьезные заболевания, как рак, колит и диабет.

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