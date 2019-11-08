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Как приготовить фаршированную тыкву с гречкой и куриной печенью

Тыква, запеченная целиком в духовке с начинкой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:28
Тыква, фаршированная гречкой и печенкой
Тыква, фаршированная гречкой и печенкой
Фото: Depositphotos

Фаршированная тыква с начинкой из гречки и куриной печени – очень праздничное блюдо. Оно ароматное, сытное и оригинальное.

Смотрите видео, как приготовить тыквенный суп с грушей:

Приготовление фаршированной тыквы требует минимум усилий. Нужно только аккуратно подготовить сам овощ. Но результат того стоит.

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Тыква, фаршированная гречкой и печенью

Время приготовления:

  • 2 часа

Калорийность:

  • 80 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 небольшая тыква
  • 2 луковицы
  • 200 г куриной печени
  • 4 ст.ложки гречки (сырой)
  • Немного тертого сыра
  • Соль – по вкусу
  • Специи – по вкусу
  • Растительное масло

Способ приготовления:

  1. Подготовить тыкву весом 500-700 г. Срезать верхушку и вычистить семенную часть. Потом удалить часть мякоти, оставляя слой приблизительно в 1,5-2 см. Выскобленную мякоть нужно будет нарезать и потушить с луком и печенью.
  2. Гречку отварить почти до готовности.
  3. Отдельно на растительном масле спассеровать измельченный лук, добавить нарезанную небольшими кусочками печень, а в конце – мякоть тыквы. Посолить по вкусу, добавить любимые специи.
  4. Наполнить тыкву начинкой и смазать растительным маслом.
  5. Поставить в любую подходящую форму. Накрыть тыкву срезанной ранее верхушкой и отправить в духовку.
  6. Выпекать 40-50 минут при температуре 170-180 ºС. Готовность можно определить, проткнув верхний срез тыквы. Она должна быть мягкой.
  7. Минут за 10 до готовности снять крышку и присыпать верх начинки тертым сыром.
  8. Подавать фаршированную тыкву горячей.

Почему нужно включить в рацион тыкву

В этом осеннем овоще содержится уникальный витаминный комплекс и питательные компоненты. В тыкве есть витамины группы А, В, C, E, D, Р, рекордное количество содержания железа, а также редкий витамин Т, который влияет на процессы обмена веществ в организме.

Большое количество каротина и витамина Е помогает замедлять процессы старения в организме, благотворно влияет на людей с проблемами зрения и слизистой глаза. Уникальные растительные фибры нормализуют пищеварение, а также предотвращают такие серьезные заболевания, как рак, колит и диабет.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить тыквенную кашу с яблоками.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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