Как приготовить фаршированные цукини на гриле: пошаговый рецепт от Григория Германа

Такую закуску можно приготовить на даче или на пикнике в лесу

Фаршированные кабачки или цукини – одна из самых простых и вкусных летних закусок. Григорий Герман, ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" показал, как сделать лодочки из цукини с мясным фаршем, помидорами, маслинами и сыром. Пошаговый рецепт с видео смотрите ниже.

Фаршированные цукини на гриле

Фаршированные цукини Фото: freepik.com

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

4 больших цукини

400 г мясного фарша

1 луковица

2 помидора

150 г твердого сыра

50 г маслин

150 мл растительного масла

Соль, перец

Зелень

Способ приготовления:

Лук порубите. Разогрейте растительное масло в чугунной сковороде на мангале. Обжарьте до прозрачности. Добавьте фарш и готовьте, разбивая комочки лопаткой. Порубите помидоры и добавьте их к фаршу. Посолите и поперчите. Сделайте лодочки из цукини, наполните их фаршем. Посыпьте маслинами и тертым сыром. Отправьте на мангал и накройте фольгой. Через 10 минут снимите с огня.

Как подавать цукини

Подавайте закуску горячей, по желанию дополнив ее овощным салатом.

Напомним, ранее Григорий Герман делился рецептом плова на гриле. Ведущий также показал, как сделать шашлычки из курицы.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты для пикников

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