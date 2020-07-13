Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как приготовить фаршированные цукини на гриле: пошаговый рецепт от Григория Германа

Сегодня, 13:58

Такую закуску можно приготовить на даче или на пикнике в лесу

Фаршированные кабачки или цукини – одна из самых простых и вкусных летних закусок. Григорий Герман, ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" показал, как сделать лодочки из цукини с мясным фаршем, помидорами, маслинами и сыром. Пошаговый рецепт с видео смотрите ниже.

Фаршированные цукини на гриле

Фаршированные цукини
Фаршированные цукини
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 4 больших цукини
  • 400 г мясного фарша
  • 1 луковица
  • 2 помидора
  • 150 г твердого сыра
  • 50 г маслин
  • 150 мл растительного масла
  • Соль, перец
  • Зелень

Читайте также:
Что приготовить из цветков цукини: три летних рецепта

Способ приготовления:

  1. Лук порубите. Разогрейте растительное масло в чугунной сковороде на мангале. Обжарьте до прозрачности.
  2. Добавьте фарш и готовьте, разбивая комочки лопаткой.
  3. Порубите помидоры и добавьте их к фаршу. Посолите и поперчите.
  4. Сделайте лодочки из цукини, наполните их фаршем. Посыпьте маслинами и тертым сыром.
  5. Отправьте на мангал и накройте фольгой.
  6. Через 10 минут снимите с огня.

Как подавать цукини

Подавайте закуску горячей, по желанию дополнив ее овощным салатом.

Напомним, ранее Григорий Герман делился рецептом плова на гриле. Ведущий также показал, как сделать шашлычки из курицы.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты для пикников

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Как испечь простой пирог с ежевикой на сметане Петровский квас: как сделать его в домашних условиях Как приготовить французские тосты по классическому рецепту Диетические блюда из кабачков: ТОП-5 рецептов
пикник рецепт кабачки фарш Григорий Герман цуккини
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Подружка російської Кардаш'ян справила фурор у невидимій білизна
Подружка російської Кардаш'ян справила фурор у невидимій білизна
Назван симптом, предупреждающий о повышенном сахаре в крови
Назван симптом, предупреждающий о повышенном сахаре в крови
Фитнес-модель Соммер Рей показала фигуру в откровенном наряде
Фитнес-модель Соммер Рей показала фигуру в откровенном наряде
Стареющая Эвелина Бледанс полностью разделась на пляже
Стареющая Эвелина Бледанс полностью разделась на пляже

Популярные статьи

Сегодня, 12:38Fun

Как щенки вырастают в гигантских собак: в Сети запустили новый флешмоб, фото

Сегодня, 08:00Шоу-бизнес

62-летняя Шэрон Стоун показала себя в 19 лет: фото

Сегодня, 05:55Fun

Парень нашел на втором этаже своего дома потайное жилье: фото

Вчера, 14:10Food

Как сделать вино из абрикосов в домашних условиях

Вчера, 12:05Шоу-бизнес

Алла Мазур рассказала, как борется с раком и какие прогнозы дают врачи

Вчера, 10:00Travel

День фотографа: ТОП-7 Instagram-аккаунтов с самыми красивыми фото из путешествий

Вчера, 06:45Психология

Гороскоп на неделю 12-18 июля: все знаки зодиака

Вчера, 06:10Events

С Днем Петра и Павла: лучшие поздравления и открытки

Вчера, 05:05Fun

12 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 03:00Events

Картинки в День Петра и Павла: эффектные поздравления, открытки и стихи

11 июляFood

Всемирный день шоколада: ТОП-5 десертов, которые вы сможете легко приготовить дома

11 июляFun

День ангела Петра и Павла: поздравления с именинами

11 июляFood

Всемирный день шоколада: что нужно знать о любимом десерте

11 июляТехно

Небо озарила самая яркая комета за последние 23 года: фото

11 июляEvents

Праздник Петра и Павла-2020: что ни в коем случае нельзя делать

10 июляШоу-бизнес

В машине был не один: в деле о ДТП с Ефремовым появились новые детали

Новости партнеров

Полякова впервые показала знаменитые ноги без фотошопа
Полякова впервые показала знаменитые ноги без фотошопа
Ставим содовую смесь в духовку: через минуту внутри как новая
Ставим содовую смесь в духовку: через минуту внутри как новая
Корейская Кардашьян в кружевном боди заставила мужчин краснеть
Корейская Кардашьян в кружевном боди заставила мужчин краснеть
Располневшую жену "Сулеймана" поймали в бикини
Располневшую жену "Сулеймана" поймали в бикини
Экс-невеста Кличко Хайден Панеттьери показала их подросшую дочь
Экс-невеста Кличко Хайден Панеттьери показала их подросшую дочь
Квитко опубликовала горячий снимок своей подруги
Квитко опубликовала горячий снимок своей подруги
Рецепт вкусных и быстрых котлет из любого фарша
Рецепт вкусных и быстрых котлет из любого фарша
Лобода показала свои хоромы, скинув лишнее прямо на пороге
Лобода показала свои хоромы, скинув лишнее прямо на пороге

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять