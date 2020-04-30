Как приготовить фаршированный багет в духовке

Готовим аппетитный сэндвич-багет с начинкой

Фаршированный багет – прекрасная горячая закуска, которую можно приготовить на завтрак. В нашем рецепте он начиняется куриным филе, шампиньонами, томатами и сыром.

Так как для блюда используется только корочка багета, мякиш можно пустить на сухарики или панировку.

Фаршированный багет в духовке

Багет с начинкой в духовке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Калорийность:

239 ккал на 100 г

Ингредиенты:

2 багета

1 куриная грудка

200 г шампиньонов

3 помидора

1 луковица

Зелень – по вкусу

250 г сметаны

Твердый сыр – по вкусу

Маслины – по вкусу

Соль, перец – по вкусу

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Способ приготовления:

Мелко нарезать курицу, грибы и лук. Обжарить их до готовности с использованием растительного масла. Посолить, поперчить, добавить сметану, довести до кипения. Снять с огня. Багеты разрезать вдоль пополам, вынуть из них мякиш. Заполнить хлеб готовой начинкой. Положить багеты в форму для запекания, застеленную фольгой. Посыпать хлеб сыром, натертым на крупной терке. Украсить дольками помидора, маслинами, зеленью и отправить в духовку запекаться при 200 °C на 20 минут.

Как подавать закуску

Подавайте багет горячим вместе с любыми соусами на ваш вкус.

Смотрите видео, как приготовить фаршированный багет по-французски:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить багет с чесночным маслом. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом брускетты из багета с куриным паштетом.

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