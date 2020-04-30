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Как приготовить фаршированный багет в духовке

Готовим аппетитный сэндвич-багет с начинкой

Ирина Павлина
Сегодня, 18:52

Фаршированный багет – прекрасная горячая закуска, которую можно приготовить на завтрак. В нашем рецепте он начиняется куриным филе, шампиньонами, томатами и сыром.

Так как для блюда используется только корочка багета, мякиш можно пустить на сухарики или панировку.

Фаршированный багет в духовке

Багет с начинкой в духовке
Багет с начинкой в духовке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 45 минут

Калорийность:

  • 239 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 2 багета
  • 1 куриная грудка
  • 200 г шампиньонов
  • 3 помидора
  • 1 луковица
  • Зелень – по вкусу
  • 250 г сметаны
  • Твердый сыр – по вкусу
  • Маслины – по вкусу
  • Соль, перец – по вкусу

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Способ приготовления:

  1. Мелко нарезать курицу, грибы и лук.
  2. Обжарить их до готовности с использованием растительного масла. Посолить, поперчить, добавить сметану, довести до кипения. Снять с огня.
  3. Багеты разрезать вдоль пополам, вынуть из них мякиш.
  4. Заполнить хлеб готовой начинкой. Положить багеты в форму для запекания, застеленную фольгой.
  5. Посыпать хлеб сыром, натертым на крупной терке. Украсить дольками помидора, маслинами, зеленью и отправить в духовку запекаться при 200 °C на 20 минут.

Как подавать закуску

Подавайте багет горячим вместе с любыми соусами на ваш вкус.

Смотрите видео, как приготовить фаршированный багет по-французски:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить багет с чесночным маслом. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом брускетты из багета с куриным паштетом.

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Источник: Сегодня
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