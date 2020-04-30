Как приготовить фаршированный багет в духовке
Готовим аппетитный сэндвич-багет с начинкой
Фаршированный багет – прекрасная горячая закуска, которую можно приготовить на завтрак. В нашем рецепте он начиняется куриным филе, шампиньонами, томатами и сыром.
Так как для блюда используется только корочка багета, мякиш можно пустить на сухарики или панировку.
Фаршированный багет в духовке
Время приготовления:
- 45 минут
Калорийность:
- 239 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 2 багета
- 1 куриная грудка
- 200 г шампиньонов
- 3 помидора
- 1 луковица
- Зелень – по вкусу
- 250 г сметаны
- Твердый сыр – по вкусу
- Маслины – по вкусу
- Соль, перец – по вкусу
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Способ приготовления:
- Мелко нарезать курицу, грибы и лук.
- Обжарить их до готовности с использованием растительного масла. Посолить, поперчить, добавить сметану, довести до кипения. Снять с огня.
- Багеты разрезать вдоль пополам, вынуть из них мякиш.
- Заполнить хлеб готовой начинкой. Положить багеты в форму для запекания, застеленную фольгой.
- Посыпать хлеб сыром, натертым на крупной терке. Украсить дольками помидора, маслинами, зеленью и отправить в духовку запекаться при 200 °C на 20 минут.
Как подавать закуску
Подавайте багет горячим вместе с любыми соусами на ваш вкус.
Смотрите видео, как приготовить фаршированный багет по-французски:
Напомним, ранее мы писали, как приготовить багет с чесночным маслом. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом брускетты из багета с куриным паштетом.
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Источник: Сегодня