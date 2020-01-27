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Как приготовить фаршированный картофель с брокколи и сыром

Рецепт картофельных лодочек в духовке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:07
Картошка с брокколи запеченная
Картошка с брокколи запеченная
Фото: Depositphotos

Фаршированный картофель с брокколи и сыром – это вкусная и быстрая горячая закуска, которая готовится из доступных продуктов. Ее можно сделать на ужин или подать как праздничное блюдо.

Смотрите видео, как приготовить картофель на мангале:

Чтобы не купить испорченный картофель, следует внимательно присмотреться: кожура должна быть естественного оттенка, без гнили и порезов. Если картошка неправильно хранилась, то ее цвет может быть слегка зеленый. Употреблять ее в пищу нельзя.

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Картофель с брокколи и сыром в духовке

Время приготовления:

  • 2 часа

Калорийность:

  • 102 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Картофель – 4 шт.
  • Оливковое масло – 1 ч.л.
  • Сливочное масло – 3 1/2 ст.л.
  • Обезжиренный йогурт – 1/2 стакана
  • Соль – 1/2 ч.л.
  • Черный молотый перец – 1/2 ч.л.
  • Рубленая зеленый лук – 3/4 ч.л.
  • Чесночный порошок – 3/4 ч.л.
  • Луковый порошок – 1/2 ч.л.
  • Паприка – 1/2 ч.л.
  • Брокколи – 1/2 чашки
  • Тертый сыр – 2 чашки

Способ приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 200 °C.
  2. Выложите картофель в форму для запекания и отправьте в духовку на час. После охладите и нарежьте на половинки.
  3. Разберите брокколи на соцветия и отварите на пару.
  4. Удалите мякоть картофеля и переложите ее в миску.
  5. Смажьте картофель оливковым маслом и выложите на противень, застеленный бумагой для запекания.
  6. В картофельную мякоть добавьте сливочное масло и взбейте с помощью блендера.
  7. Затем добавьте йогурт, соль, перец, лук, чесночный и луковый порошки, паприку, брокколи и сыр. Перемешайте и нафаршируйте массой картофельные ломтики.
  8. Запекайте 20-25 минут. Подавайте к столу.

С чем есть фаршированный картофель

Запеченную картошку можно подать вместе со сметаной, йогуртом или соусом тартар.

Напомним, ранее мы писали как приготовить фаршированный картофель с беконом и сыром. "Сегодня" также делились рецептом картошки по-гречески.

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Источник: Сегодня
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