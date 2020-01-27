Как приготовить фаршированный картофель с брокколи и сыром
Рецепт картофельных лодочек в духовке
Фаршированный картофель с брокколи и сыром – это вкусная и быстрая горячая закуска, которая готовится из доступных продуктов. Ее можно сделать на ужин или подать как праздничное блюдо.
Смотрите видео, как приготовить картофель на мангале:
Чтобы не купить испорченный картофель, следует внимательно присмотреться: кожура должна быть естественного оттенка, без гнили и порезов. Если картошка неправильно хранилась, то ее цвет может быть слегка зеленый. Употреблять ее в пищу нельзя.
Картофель с брокколи и сыром в духовке
Время приготовления:
- 2 часа
Калорийность:
- 102 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Картофель – 4 шт.
- Оливковое масло – 1 ч.л.
- Сливочное масло – 3 1/2 ст.л.
- Обезжиренный йогурт – 1/2 стакана
- Соль – 1/2 ч.л.
- Черный молотый перец – 1/2 ч.л.
- Рубленая зеленый лук – 3/4 ч.л.
- Чесночный порошок – 3/4 ч.л.
- Луковый порошок – 1/2 ч.л.
- Паприка – 1/2 ч.л.
- Брокколи – 1/2 чашки
- Тертый сыр – 2 чашки
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 200 °C.
- Выложите картофель в форму для запекания и отправьте в духовку на час. После охладите и нарежьте на половинки.
- Разберите брокколи на соцветия и отварите на пару.
- Удалите мякоть картофеля и переложите ее в миску.
- Смажьте картофель оливковым маслом и выложите на противень, застеленный бумагой для запекания.
- В картофельную мякоть добавьте сливочное масло и взбейте с помощью блендера.
- Затем добавьте йогурт, соль, перец, лук, чесночный и луковый порошки, паприку, брокколи и сыр. Перемешайте и нафаршируйте массой картофельные ломтики.
- Запекайте 20-25 минут. Подавайте к столу.
С чем есть фаршированный картофель
Запеченную картошку можно подать вместе со сметаной, йогуртом или соусом тартар.
Напомним, ранее мы писали как приготовить фаршированный картофель с беконом и сыром. "Сегодня" также делились рецептом картошки по-гречески.
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