Как приготовить фаршированный картофель с брокколи и сыром

Рецепт картофельных лодочек в духовке

Картошка с брокколи запеченная Фото: Depositphotos

Фаршированный картофель с брокколи и сыром – это вкусная и быстрая горячая закуска, которая готовится из доступных продуктов. Ее можно сделать на ужин или подать как праздничное блюдо.

Смотрите видео, как приготовить картофель на мангале:

Чтобы не купить испорченный картофель, следует внимательно присмотреться: кожура должна быть естественного оттенка, без гнили и порезов. Если картошка неправильно хранилась, то ее цвет может быть слегка зеленый. Употреблять ее в пищу нельзя.

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Картофель с брокколи и сыром в духовке

Время приготовления:

2 часа

Калорийность:

102 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Картофель – 4 шт.

Оливковое масло – 1 ч.л.

Сливочное масло – 3 1/2 ст.л.

Обезжиренный йогурт – 1/2 стакана

Соль – 1/2 ч.л.

Черный молотый перец – 1/2 ч.л.

Рубленая зеленый лук – 3/4 ч.л.

Чесночный порошок – 3/4 ч.л.

Луковый порошок – 1/2 ч.л.

Паприка – 1/2 ч.л.

Брокколи – 1/2 чашки

Тертый сыр – 2 чашки

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 200 °C. Выложите картофель в форму для запекания и отправьте в духовку на час. После охладите и нарежьте на половинки. Разберите брокколи на соцветия и отварите на пару. Удалите мякоть картофеля и переложите ее в миску. Смажьте картофель оливковым маслом и выложите на противень, застеленный бумагой для запекания. В картофельную мякоть добавьте сливочное масло и взбейте с помощью блендера. Затем добавьте йогурт, соль, перец, лук, чесночный и луковый порошки, паприку, брокколи и сыр. Перемешайте и нафаршируйте массой картофельные ломтики. Запекайте 20-25 минут. Подавайте к столу.

С чем есть фаршированный картофель

Запеченную картошку можно подать вместе со сметаной, йогуртом или соусом тартар.

Напомним, ранее мы писали как приготовить фаршированный картофель с беконом и сыром. "Сегодня" также делились рецептом картошки по-гречески.

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