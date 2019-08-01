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Как приготовить фаршированный перец с мясом, рисом и вялеными томатами

Рецепт фаршированного перца в сметанно-томатном соусе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:25
Перец, фаршированный мясом и рисом
Перец, фаршированный мясом и рисом
Фото: Depositphotos

Фаршированный перец – популярная летняя закуска. Его чаще всего готовят с начинкой из мясного фарша и риса. Мы предлагаем разнообразить этот рецепт, добавив вяленые томаты.

Смотрите видео, как выбрать качественный фарш:

Перед фаршированием перец нужно обязательно промыть, срезать верхушки, удалить белые перегородки и семена. Затем ошпарить кипятком, наполнить начинкой и протушить до мягкости.

Перец, фаршированный мясом, рисом и вялеными помидорами

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • 12 шт. перца "Белозерка"
  • 1 луковица
  • 1 морковь
  • 5 ст.л. риса с горкой
  • 4 вяленых помидора
  • 500 г смешанного фарша 
  • 200 г сметаны
  • 100 г томатного соуса
  • Растительное масло
  • Соль, перец
  • Вода

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Способ приготовления:

  1. Отправить мясной фарш в миску, посолить и поперчить.
  2. Лук и морковь почистить.
  3. В сковороде с растительным маслом обжарить мелко нарезанный лук и натертую морковь. Добавить рис и готовить, пока он не пропитается маслом, около 5-7 минут. Если нужно, влить немного воды. Снять смесь с плиты.
  4. Помыть перец, срезать верхушки и удалить сердцевину. 
  5. Перемешать фарш, рис и нарезанные вяленые помидоры. 
  6. Нафаршировать полученной смесью перец, выложить его в большую глубокую сковороду с растительным маслом. 
  7. Налить немного воды, посолить, накрыть крышкой и тушить около 40-50 минут. 
  8. За 5-10 минут до конца приготовления смешать томатный соус и сметану, добавить в сковороду. Довести до кипения и убрать с огня.
  9. Перед подачей украсить фаршированный перец рубленой зеленью.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить маринованный перец. "Сегодня" также делились рецептами лечо на зиму.

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Источник: Сегодня
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