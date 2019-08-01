Как приготовить фаршированный перец с мясом, рисом и вялеными томатами
Рецепт фаршированного перца в сметанно-томатном соусе
Фаршированный перец – популярная летняя закуска. Его чаще всего готовят с начинкой из мясного фарша и риса. Мы предлагаем разнообразить этот рецепт, добавив вяленые томаты.
Смотрите видео, как выбрать качественный фарш:
Перед фаршированием перец нужно обязательно промыть, срезать верхушки, удалить белые перегородки и семена. Затем ошпарить кипятком, наполнить начинкой и протушить до мягкости.
Перец, фаршированный мясом, рисом и вялеными помидорами
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- 12 шт. перца "Белозерка"
- 1 луковица
- 1 морковь
- 5 ст.л. риса с горкой
- 4 вяленых помидора
- 500 г смешанного фарша
- 200 г сметаны
- 100 г томатного соуса
- Растительное масло
- Соль, перец
- Вода
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Способ приготовления:
- Отправить мясной фарш в миску, посолить и поперчить.
- Лук и морковь почистить.
- В сковороде с растительным маслом обжарить мелко нарезанный лук и натертую морковь. Добавить рис и готовить, пока он не пропитается маслом, около 5-7 минут. Если нужно, влить немного воды. Снять смесь с плиты.
- Помыть перец, срезать верхушки и удалить сердцевину.
- Перемешать фарш, рис и нарезанные вяленые помидоры.
- Нафаршировать полученной смесью перец, выложить его в большую глубокую сковороду с растительным маслом.
- Налить немного воды, посолить, накрыть крышкой и тушить около 40-50 минут.
- За 5-10 минут до конца приготовления смешать томатный соус и сметану, добавить в сковороду. Довести до кипения и убрать с огня.
- Перед подачей украсить фаршированный перец рубленой зеленью.
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Источник: Сегодня