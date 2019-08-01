Как приготовить фаршированный перец с мясом, рисом и вялеными томатами

Рецепт фаршированного перца в сметанно-томатном соусе

Перец, фаршированный мясом и рисом Фото: Depositphotos

Фаршированный перец – популярная летняя закуска. Его чаще всего готовят с начинкой из мясного фарша и риса. Мы предлагаем разнообразить этот рецепт, добавив вяленые томаты.

Смотрите видео, как выбрать качественный фарш:

Перед фаршированием перец нужно обязательно промыть, срезать верхушки, удалить белые перегородки и семена. Затем ошпарить кипятком, наполнить начинкой и протушить до мягкости.

Перец, фаршированный мясом, рисом и вялеными помидорами

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

12 шт. перца "Белозерка"

1 луковица

1 морковь

5 ст.л. риса с горкой

4 вяленых помидора

500 г смешанного фарша

200 г сметаны

100 г томатного соуса

Растительное масло

Соль, перец

Вода

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Способ приготовления:

Отправить мясной фарш в миску, посолить и поперчить. Лук и морковь почистить. В сковороде с растительным маслом обжарить мелко нарезанный лук и натертую морковь. Добавить рис и готовить, пока он не пропитается маслом, около 5-7 минут. Если нужно, влить немного воды. Снять смесь с плиты. Помыть перец, срезать верхушки и удалить сердцевину. Перемешать фарш, рис и нарезанные вяленые помидоры. Нафаршировать полученной смесью перец, выложить его в большую глубокую сковороду с растительным маслом. Налить немного воды, посолить, накрыть крышкой и тушить около 40-50 минут. За 5-10 минут до конца приготовления смешать томатный соус и сметану, добавить в сковороду. Довести до кипения и убрать с огня. Перед подачей украсить фаршированный перец рубленой зеленью.

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