Как приготовить фаршированный перец: три рецепта с овощами
Готовим перец, фаршированный овощной начинкой
Фаршированный перец чаще всего готовят с мясом и рисом. Но не менее вкусным это блюдо получается с овощной начинкой.
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Мы поделимся рецептами фаршированного перца с капустой и рисом, перца с начинкой из овощей и кускуса, а также фаршированного перца в маринаде на зиму.
Перец, фаршированный капустой
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- 16 шт. болгарского перца
- 3-4 средних луковицы
- 5 шт. моркови
- 1 небольшой кочан капусты
- 3/4 стакана круглозерного риса
- Растительное масло для жарки овощей
- 1,5 стакана томатного сока
- Соль, перец, любимые приправы – по вкусу
- Зелень и сметана – для подачи
Способ приготовления:
- Лук нарезать мелким кубиком, морковь натереть на крупной терке, капусту нашинковать тонкой соломкой.
- Рис отварить до полуготовности.
- В небольшом количестве масла спассеровать лук, добавить морковь, готовить еще минут 5-7, добавить нашинкованную капусту и все вместе немного протушить, чтобы овощи оставались немного хрустящими.
- Добавить к овощам полусваренный рис, все хорошо перемешать. Приправить по вкусу.
- Перцы подготовить к фаршированию – срезать верхушки, удалить семена и перегородки.
- Нафаршировать перцы рисово-овощной начинкой, сложить их в кастрюлю, добавить томатный сок, накрыть кастрюлю крышкой и томить на медленном огне 20-25 минут.
- Подавать фаршированный перец со сметаной, посыпав зеленью.
Фаршированный перец овощами и крупой
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- Сладкие перцы (количество зависит от размера)
- 1/2 чашки кускуса
- 1 чашка кипящей воды или бульона
- 1 небольшой баклажан
- 1 небольшая луковица
- 1 крупный спелый помидор
- Тимьян или базилик
- 100 г феты или брынзы
Способ приготовления:
- Кускус залить кипятком, дать постоять, пока жидкость не впитается; посолить, поперчить, перемешать вилкой.
- Лук мелко нарезать. Баклажан нарезать маленькими кубиками.
- На оливковом масле обжарить лук и баклажан в течение 2-3 минут. Помидор натереть на терке, кожицу выбросить. Добавить в сковороду вместе с тимьяном и базиликом, приправить солью и перцем, перемешать и готовить, пока жидкость не испарится.
- Перемешать овощи с кускусом, слегка остудить. Сыр раскрошить, смешать с кускусом и овощами.
- У перцев срезать верхушку, очистить от перегородок и семян. Нафаршировать перцы начинкой. Положить в смазанную маслом форму, смазать перцы маслом.
- Запекать при 190 С в течение 20-25 минут.
Перец, фаршированный на зиму
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- 2 кг перца
- 1 кг баклажанов
- 300 г моркови
- 300 г лука
- 100 г чеснока
- Подсолнечное масло
- Уксус
- Черный перец горошек
- Душистый перец
- Лавровый лист
- Сахар
- Соль
Способ приготовления:
- Овощи хорошо помыть, перец следует взять небольших размеров, так чтобы он свободно входил в банку. Аккуратно почистить его от семян и плодоножек, не нарушая целостности самого перца.
- Баклажаны почистить и нарезать небольшими кубиками. Обильно посолить и оставить на некоторое время. Когда появится сок, баклажаны хорошо промыть холодной водой и отжать. Обжарить овощи на растительном масле и отложить в сторону.
- Приготовить маринад: на 1 литр воды – 150 мл 9%-го уксуса, 250 г подсолнечного масла, 300 г сахара, 2 столовые ложки соли, 2-3 лавровых листика, несколько горошин черного и душистого перца. Все вскипятить и опустить в кипящий маринад перец на 2-3 минуты, эта процедура сделает его мягким и удобным в последующей обработке.
- Пока пропаренный перец остывает, почистить морковку и лук, нарезать овощи соломкой и потушить на масле до готовности. Смешать лук и морковь с жареными баклажанами.
- Растереть чеснок и добавить к приготовленным овощам. Все хорошо перемешать и нафаршировать каждый перчик овощной смесью.
- Фаршированный перец плотно уложить в литровые банки и залить готовым маринадом.
- Банки прикрыть крышками. В большую кастрюлю налить теплую воду, опустить туда банки с перцем и стерилизовать их в течение 20 минут с момента закипания на медленном огне. Потом банки достать из кастрюли и закрутить крышки.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить маринованный перец. "Сегодня" также делились рецептами лечо на зиму.
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Источник: Сегодня