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Как приготовить фаршированный перец: три рецепта с овощами

Готовим перец, фаршированный овощной начинкой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:00
Перец, фаршированный овощами
Перец, фаршированный овощами
Фото: Depositphotos

Фаршированный перец чаще всего готовят с мясом и рисом. Но не менее вкусным это блюдо получается с овощной начинкой. 

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Мы поделимся рецептами фаршированного перца с капустой и рисом, перца с начинкой из овощей и кускуса, а также фаршированного перца в маринаде на зиму. 

Перец, фаршированный капустой

Фаршированный перец с овощами
Фаршированный перец с овощами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • 16 шт. болгарского перца
  • 3-4 средних луковицы
  • 5 шт. моркови
  • 1 небольшой кочан капусты
  • 3/4 стакана круглозерного риса
  • Растительное масло для жарки овощей
  • 1,5 стакана томатного сока
  • Соль, перец, любимые приправы – по вкусу
  • Зелень и сметана – для подачи

Способ приготовления:

  1. Лук нарезать мелким кубиком, морковь натереть на крупной терке, капусту нашинковать тонкой соломкой.
  2. Рис отварить до полуготовности.
  3. В небольшом количестве масла спассеровать лук, добавить морковь, готовить еще минут 5-7, добавить нашинкованную капусту и все вместе немного протушить, чтобы овощи оставались немного хрустящими.
  4. Добавить к овощам полусваренный рис, все хорошо перемешать. Приправить по вкусу.
  5. Перцы подготовить к фаршированию – срезать верхушки, удалить семена и перегородки.
  6. Нафаршировать перцы рисово-овощной начинкой, сложить их в кастрюлю, добавить томатный сок, накрыть кастрюлю крышкой и томить на медленном огне 20-25 минут.
  7. Подавать фаршированный перец со сметаной, посыпав зеленью.

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Фаршированный перец овощами и крупой

Фаршированный перец овощами и кускусом
Фаршированный перец овощами и кускусом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • Сладкие перцы (количество зависит от размера)
  • 1/2 чашки кускуса
  • 1 чашка кипящей воды или бульона
  • 1 небольшой баклажан
  • 1 небольшая луковица
  • 1 крупный спелый помидор
  • Тимьян или базилик
  • 100 г феты или брынзы

Способ приготовления:

  1. Кускус залить кипятком, дать постоять, пока жидкость не впитается; посолить, поперчить, перемешать вилкой.
  2. Лук мелко нарезать. Баклажан нарезать маленькими кубиками.
  3. На оливковом масле обжарить лук и баклажан в течение 2-3 минут. Помидор натереть на терке, кожицу выбросить. Добавить в сковороду вместе с тимьяном и базиликом, приправить солью и перцем, перемешать и готовить, пока жидкость не испарится.
  4. Перемешать овощи с кускусом, слегка остудить. Сыр раскрошить, смешать с кускусом и овощами.
  5. У перцев срезать верхушку, очистить от перегородок и семян. Нафаршировать перцы начинкой. Положить в смазанную маслом форму, смазать перцы маслом.
  6. Запекать при 190 С в течение 20-25 минут.

Перец, фаршированный на зиму

Перец на зиму
Перец на зиму
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

  • 2 кг перца
  • 1 кг баклажанов
  • 300 г моркови
  • 300 г лука
  • 100 г чеснока
  • Подсолнечное масло
  • Уксус
  • Черный перец горошек
  • Душистый перец
  • Лавровый лист
  • Сахар
  • Соль

Способ приготовления:

  1. Овощи хорошо помыть, перец следует взять небольших размеров, так чтобы он свободно входил в банку. Аккуратно почистить его от семян и плодоножек, не нарушая целостности самого перца.
  2. Баклажаны почистить и нарезать небольшими кубиками. Обильно посолить и оставить на некоторое время. Когда появится сок, баклажаны хорошо промыть холодной водой и отжать. Обжарить овощи на растительном масле и отложить в сторону.
  3. Приготовить маринад: на 1 литр воды – 150 мл 9%-го уксуса, 250 г подсолнечного масла, 300 г сахара, 2 столовые ложки соли, 2-3 лавровых листика, несколько горошин черного и душистого перца. Все вскипятить и опустить в кипящий маринад перец на 2-3 минуты, эта процедура сделает его мягким и удобным в последующей обработке. 
  4. Пока пропаренный перец остывает, почистить морковку и лук, нарезать овощи соломкой и потушить на масле до готовности. Смешать лук и морковь с жареными баклажанами.
  5. Растереть чеснок и добавить к приготовленным овощам. Все хорошо перемешать и нафаршировать каждый перчик овощной смесью.
  6. Фаршированный перец плотно уложить в литровые банки и залить готовым маринадом. 
  7. Банки прикрыть крышками. В большую кастрюлю налить теплую воду, опустить туда банки с перцем и стерилизовать их в течение 20 минут с момента закипания на медленном огне. Потом банки достать из кастрюли и закрутить крышки.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить маринованный перец. "Сегодня" также делились рецептами лечо на зиму.

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Источник: Сегодня
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