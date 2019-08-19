Как приготовить фаршированный перец: три рецепта с овощами

Готовим перец, фаршированный овощной начинкой

Перец, фаршированный овощами Фото: Depositphotos

Фаршированный перец чаще всего готовят с мясом и рисом. Но не менее вкусным это блюдо получается с овощной начинкой.

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Мы поделимся рецептами фаршированного перца с капустой и рисом, перца с начинкой из овощей и кускуса, а также фаршированного перца в маринаде на зиму.

Перец, фаршированный капустой

Фаршированный перец с овощами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

16 шт. болгарского перца

3-4 средних луковицы

5 шт. моркови

1 небольшой кочан капусты

3/4 стакана круглозерного риса

Растительное масло для жарки овощей

1,5 стакана томатного сока

Соль, перец, любимые приправы – по вкусу

Зелень и сметана – для подачи

Способ приготовления:

Лук нарезать мелким кубиком, морковь натереть на крупной терке, капусту нашинковать тонкой соломкой. Рис отварить до полуготовности. В небольшом количестве масла спассеровать лук, добавить морковь, готовить еще минут 5-7, добавить нашинкованную капусту и все вместе немного протушить, чтобы овощи оставались немного хрустящими. Добавить к овощам полусваренный рис, все хорошо перемешать. Приправить по вкусу. Перцы подготовить к фаршированию – срезать верхушки, удалить семена и перегородки. Нафаршировать перцы рисово-овощной начинкой, сложить их в кастрюлю, добавить томатный сок, накрыть кастрюлю крышкой и томить на медленном огне 20-25 минут. Подавать фаршированный перец со сметаной, посыпав зеленью.

Фаршированный перец овощами и крупой

Фаршированный перец овощами и кускусом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

Сладкие перцы (количество зависит от размера)

1/2 чашки кускуса

1 чашка кипящей воды или бульона

1 небольшой баклажан

1 небольшая луковица

1 крупный спелый помидор

Тимьян или базилик

100 г феты или брынзы

Способ приготовления:

Кускус залить кипятком, дать постоять, пока жидкость не впитается; посолить, поперчить, перемешать вилкой. Лук мелко нарезать. Баклажан нарезать маленькими кубиками. На оливковом масле обжарить лук и баклажан в течение 2-3 минут. Помидор натереть на терке, кожицу выбросить. Добавить в сковороду вместе с тимьяном и базиликом, приправить солью и перцем, перемешать и готовить, пока жидкость не испарится. Перемешать овощи с кускусом, слегка остудить. Сыр раскрошить, смешать с кускусом и овощами. У перцев срезать верхушку, очистить от перегородок и семян. Нафаршировать перцы начинкой. Положить в смазанную маслом форму, смазать перцы маслом. Запекать при 190 С в течение 20-25 минут.

Перец, фаршированный на зиму

Перец на зиму Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

2 кг перца

1 кг баклажанов

300 г моркови

300 г лука

100 г чеснока

Подсолнечное масло

Уксус

Черный перец горошек

Душистый перец

Лавровый лист

Сахар

Соль

Способ приготовления:

Овощи хорошо помыть, перец следует взять небольших размеров, так чтобы он свободно входил в банку. Аккуратно почистить его от семян и плодоножек, не нарушая целостности самого перца. Баклажаны почистить и нарезать небольшими кубиками. Обильно посолить и оставить на некоторое время. Когда появится сок, баклажаны хорошо промыть холодной водой и отжать. Обжарить овощи на растительном масле и отложить в сторону. Приготовить маринад: на 1 литр воды – 150 мл 9%-го уксуса, 250 г подсолнечного масла, 300 г сахара, 2 столовые ложки соли, 2-3 лавровых листика, несколько горошин черного и душистого перца. Все вскипятить и опустить в кипящий маринад перец на 2-3 минуты, эта процедура сделает его мягким и удобным в последующей обработке. Пока пропаренный перец остывает, почистить морковку и лук, нарезать овощи соломкой и потушить на масле до готовности. Смешать лук и морковь с жареными баклажанами. Растереть чеснок и добавить к приготовленным овощам. Все хорошо перемешать и нафаршировать каждый перчик овощной смесью. Фаршированный перец плотно уложить в литровые банки и залить готовым маринадом. Банки прикрыть крышками. В большую кастрюлю налить теплую воду, опустить туда банки с перцем и стерилизовать их в течение 20 минут с момента закипания на медленном огне. Потом банки достать из кастрюли и закрутить крышки.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить маринованный перец. "Сегодня" также делились рецептами лечо на зиму.

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