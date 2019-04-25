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Как приготовить фигурный пасхальный кулич с изюмом, цукатами и орехами

Чтобы его испечь, вам понадобятся круглые формы для кексов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:25
Фигурный кулич на Пасху
Фигурный кулич на Пасху
Фото: Depositphotos

Пасха в 2019 году наступит 28 апреля. Для тех, кто в этом году хочет разнообразить свои куличи, но не знает, как это сделать, мы приготовили простой рецепт пасхального кекса. Он готовится из сдобного дрожжевого теста с изюмом, цукатами и орехами, и покрывается белковой глазурью.

Пасхальный кулич с глазурью

Ингредиенты:

Для теста:

  • 800 г муки
  • 300 мл сливок
  • 250 г сливочного масла
  • 180 г сахара
  • 8 яичных желтков
  • 1 ч.л. соли
  • 10 г сухих дрожжей
  • 10 г ванильного сахара
  • 50 г нарезанных орехов
  • 50 г нарезанных цукатов
  • 50 г мелкого изюма
  • растительное масло

Для глазури:

  • 1 яичный белок
  • 150 г сахарной пудры
  • 1 ч.л. лимонного сока
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Рецепт приготовления:

  1. Просеять муку в глубокую миску. Перемешать ее с сахаром, солью, ванилью и дрожжами.
  2. Сделать в центре мучной смеси лунку. Добавить нарезанное сливочное масло комнатной температуры, желтки, предварительно размешанные вилкой, и теплые сливки. Замесить мягкое тесто. Накрыть его полотенцем и поставить в теплое место на 1 час.
  3. Рабочую поверхность смазать растительным маслом. Выложить сверху тесто и хорошо обмять. Добавить орехи, изюм и цукаты; вымесить руками.
  4. Снова накрыть тесто полотенцем и дать ему подойти в течение 40 минут.
  5. Круглые формы для кексов с отверстием внутри смазать маслом и присыпать мукой. Наполнить их тестом на 1/3, дать подойти около 30 минут.
  6. Отправить формы в разогретую до 180 С духовку примерно на час. В последние 15 минут прикрыть куличи фольгой или влажным пергаментом.
  7. Готовые куличи вынуть из духовки и аккуратно переложить на сервировочное блюдо. Дать немного остыть.
  8. Для глазури сахарную пудру просеять в миску. Добавить яичный белок и сок лимона, взбить до получения однородной блестящей массы.
  9. Покрыть куличи сахарной глазурью. Через 15 минут их можно будет украсить кондитерской посыпкой.  

Напомним, ранее "Сегодня" делились рецептами глазури для куличей. Мы также писали, как украсить яйца в технике декупаж.

Смотрите видео, как приготовить весенний дрожжевой пирог с морковью и апельсинами:

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Источник: Сегодня
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