Как приготовить фигурный пасхальный кулич с изюмом, цукатами и орехами
Чтобы его испечь, вам понадобятся круглые формы для кексов
Пасха в 2019 году наступит 28 апреля. Для тех, кто в этом году хочет разнообразить свои куличи, но не знает, как это сделать, мы приготовили простой рецепт пасхального кекса. Он готовится из сдобного дрожжевого теста с изюмом, цукатами и орехами, и покрывается белковой глазурью.
Пасхальный кулич с глазурью
Ингредиенты:
Для теста:
- 800 г муки
- 300 мл сливок
- 250 г сливочного масла
- 180 г сахара
- 8 яичных желтков
- 1 ч.л. соли
- 10 г сухих дрожжей
- 10 г ванильного сахара
- 50 г нарезанных орехов
- 50 г нарезанных цукатов
- 50 г мелкого изюма
- растительное масло
Для глазури:
- 1 яичный белок
- 150 г сахарной пудры
- 1 ч.л. лимонного сока
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Рецепт приготовления:
- Просеять муку в глубокую миску. Перемешать ее с сахаром, солью, ванилью и дрожжами.
- Сделать в центре мучной смеси лунку. Добавить нарезанное сливочное масло комнатной температуры, желтки, предварительно размешанные вилкой, и теплые сливки. Замесить мягкое тесто. Накрыть его полотенцем и поставить в теплое место на 1 час.
- Рабочую поверхность смазать растительным маслом. Выложить сверху тесто и хорошо обмять. Добавить орехи, изюм и цукаты; вымесить руками.
- Снова накрыть тесто полотенцем и дать ему подойти в течение 40 минут.
- Круглые формы для кексов с отверстием внутри смазать маслом и присыпать мукой. Наполнить их тестом на 1/3, дать подойти около 30 минут.
- Отправить формы в разогретую до 180 С духовку примерно на час. В последние 15 минут прикрыть куличи фольгой или влажным пергаментом.
- Готовые куличи вынуть из духовки и аккуратно переложить на сервировочное блюдо. Дать немного остыть.
- Для глазури сахарную пудру просеять в миску. Добавить яичный белок и сок лимона, взбить до получения однородной блестящей массы.
- Покрыть куличи сахарной глазурью. Через 15 минут их можно будет украсить кондитерской посыпкой.
Напомним, ранее "Сегодня" делились рецептами глазури для куличей. Мы также писали, как украсить яйца в технике декупаж.
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Источник: Сегодня