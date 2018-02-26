Фондю: история блюда и лучшие рецепты

Где появилось впервые блюдо фондю – до сих спорят между собой швейцарцы и французы. По одной из версий, семь веков назад швейцарские пастухи брали с собой в горы хлеб, сыр и вино. Из утвари с ними всегда был глиняный горшок, в котором на огне переплавлялись остатки затвердевшего сыра вместе с вином. Туда-то пастухи и макали кусочки хлеба. Именно так выглядела церемония фондю на заре изобретения этого блюда.

Затем фондю ожидал гастрономический карьерный взлет: оно попало на столы аристократии и готовилось уже из лучших сортов сыра, вина и сопровождалось богатым ассортиментом свежайших хлебов.

По другой версии, фондю появилось в XVIII веке в кантоне Невшатель. Произошло это благодаря крестьянкам, собиравшим по сусекам и растапливающим засохшие кусочки разных сортов сыров в общем котле.

А вот что точно установлено – благодаря французам у нас есть шоколадное фондю, которое сразу же покорило сердца всех сладкоежек мира. В растопленный шоколад опускают кусочки фруктов, ягод или бисквитов.

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Но как бы то ни было, традиционное швейцарское фондю, как правило, состоит из комбинации двух сыров – грюйера и эмменталя, которые топят в сухом белом вине, иногда с добавлением кирша – вишневой водки.

Как его приготовить? Мы расскажем и о традиционном блюде, и о различных вариантах вкусного сытного фондю.

Фото: pixabay.com

Фондю "Невшатель"

300 г сыра грюйер, 100 г сыра эмменталь, 1 зубчик чеснока, 2 ч. л. кукурузного крахмала , 200 мл сухого белого вина, свежеотжатый лимонный сок, немного кирша (вишневой водки), соль, перец молотый по вкусу

С сыров удалите твердую корочку, натрите сыры на терке и перемешайте между собой. Заранее подготовьте хлеб – нарежьте его на кубики размером 3 см и сложите в корзинку или блюдо (хлеб лучше брать не самый свежий, иначе он будет распадаться в сыре).

Зубчик чеснока разрежьте пополам, одной половинкой натрите внутреннюю поверхность фондюшницы (после этого чеснок выбросьте). Фондюшницу поставьте на горелку (если она может регулировать нужный уровень огня) или на плиту, влейте вино, лимонный сок (1-2 ст. л.), добавьте кукурузный крахмал. В течение нескольких минут нагревайте вино на слабом огне, затем добавьте сыры, соль и перец по вкусу. При непрерывном помешивании растопите полностью сыры, дождитесь, когда масса начнет мягко пузыриться. Если масса кажется вам слишком жидкой, добавьте еще немного крахмала, если наоборот, слишком густой, разбавьте ее вином. В конце добавьте немного кирша и перемешайте.

Поставьте фондюшницу на горелку (она будет подогревать фондю). Вы можете на время выключить горелку или убавить огонь до самого минимума, чтобы он только грел емкость, поддерживая температуру фондю. Кусочки хлеба надевайте на порционные длинные вилки и макайте в растопленный сыр.

Средиземноморское фондю

15 г сливочного масла, 50 г шампиньонов, нарезанных ломтиками, 1 маленький зубчик чеснок, 225 г консервированных помидоров, 225 г тертого сыра фонтина, 1 ст. л. кукурузной муки (кукурузного крахмала), 170 г концентрированного молока, 1/2 ч. л. соли, 1/2 ч. л. сухого орегано

Растопите в фондюшнице сливочное масло. Добавьте шампиньоны и чеснок. Пассеруйте 2 минуты, помешивая. Добавьте помидоры и доведите смесь до кипения. Перемешайте сыр и кукурузную муку. Добавьте в томатную смесь и мешайте до тех пор, пока сыр не расплавится. Постепенно вливайте концентрированное молоко, затем приправьте фондю солью и орегано. Когда фондю закипит, можно подавать на стол вместе с итальянским хлебом – чиабаттой.

Швейцарское фондю

15 г сливочного масла, 450 г тертого сыра грюйер (швейцарский), 375 мл сухого белого вина, 60 мл кирша, 1 ч. л. сухой горчицы, щепотка тертого мускатного ореха

Растопите сливочное масло в фондюшнице. Добавьте сыр и мешайте до тех пор, пока он не расплавится. Постепенно вливайте вино, постоянно мешая смесь. Перемешайте немного кирша с сухой горчицей. Влейте в фондюшницу. Добавьте туда же кирш и мускатный орех. Когда фондю станет гладким, подавайте на стол.

Итальянское фондю

1/2 чубчика чеснока, 300 мл молока, 350 г моцареллы, нарезанной кубиками, 175 г тертого сыра чеддер, 50 г тертого пармезана, 2 ст. л. кукурузной муки (кукурузного крахмала), 3 ст. л. сухого белого вина, 1 ч. л. мелко нарезанного базилика

Натрите фондюшницу изнутри разрезанным зубчиком чеснока. Влейте молоко и доведите почти до кипения. Уменьшите огонь.

Добавьте сыры, нагревайте и помешивайте, пока весь сыр не расплавится. Перемешайте кукурузную муку с вином и влейте в сырную смесь. Варите 2-3 минуты, постоянно помешивая, пока фондю не станет гладким. Добавьте нарезанный базилик.

Подавайте это фондю с оливками, большими кусочками красного, зеленого или желтого сладкого перца и кусочками салями.

Новозеландское фондю с бараниной

1 кг баранины, 3/4 л растительного масла, перец, соль

Нарежьте мясо на тонкие маленькие кусочки. Нагрейте масло в фондюшнице. Добавьте соль, перец. Макайте кусочки мяса в кипящее масло. Подавайте с чесночным хлебом.

Немецкое фондю

1/2 зубчика чеснока, 250 мл молока, 225 г тертого сыра гауда, 225 г тертого эдемского сыра, 1 ч. л. тертого мускатного ореха, 1 ст. л. кукурузной крупы (кукурузного крахмала), 2 ст. л. джина, молотый черный перец

Натрите фондюшницу изнутри разрезанным зубчиком чеснока. Выбросьте чеснок. Влейте молоко и доведите его до кипения. Постепенно добавляйте сыр. Уменьшите огонь и всыпьте мускатный орех. Перемешайте кукурузную муку с джином и влейте в сырную смесь.

Приправьте перцем и варите 2-3 минуты, помешивая, пока фондю не загустеет. Подавайте с сырыми овощами и хрустящими крекерами.

Фондю из сыра и овощей

50 г сливочного масла, 2 ст. л. пшеничной муки, 375 мл сухого белого вина, 100 г тертого швейцарского сыра, 100 г тертого пармезана, З ст. л. густого натурального йогурта, 1/2 ч. л. сухого базилика, молотый черный перец

Растопите в фондюшнице сливочное масло. Добавьте муку и пассеруйте, помешивая, 1 минуту. Постепенно влейте вино и доведите смесь до кипения. Все время взбивайте смесь, чтобы она стала густой и в ней растаяли все комочки.

Перемешайте сыры, а затем понемногу добавляйте их в фондю. Мешайте до тех пор, пока сыр не расплавится. Добавьте йогурт и базилик. Приправьте перцем.

Фото: pixabay.com

Сырное фондю по-деревенски

150 г сыра Грюйер Эмми, 150 г эмментальского сыра, 150 мл белого сухого вина, 20 мл вишневой водки, 1 ч. л. картофельного или кукурузного крахмала, 2 зубчика чеснока, 50 г сырокопченого окорока, 35 г сливочного масла, 400 г картофеля, 400 г брокколи, 4 сладких перца

Картофель вымойте и отварите в мундире. Нарежьте мелкими кубиками окорок, бланшируйте брокколи, почистите и измельчите чеснок, натрите на терке сыр. Сладкий перец очистите от семечек, нарежьте его полосками и слегка обжарьте.

Смажьте стенки и дно кастрюли маслом. Поставьте кастрюлю на плиту. Обжарьте в ней мелко нарезанный окорок. Всыпьте тертый сыр, влейте вино и водку, добавьте крахмал и чеснок. Помешивая, доведите смесь до кипения.

Переставьте кастрюлю на горелку. Отдельно подайте очищенный от кожуры и порезанный крупными кубиками картофель, брокколи и перец. Макайте кусочки в сыр.

Фондю из даров моря

225 г филе камбалы без кожи, 225 г филе палтуса без кожи, 225 г филе трески без кожи, 225 г крупных очищенных креветок, 175 г мидий без раковин, сок 2 лимонов, 1 ч. л. устричного соуса, 2 ст. л. кукурузной муки (кукурузного крахмала), растительное масло для жарки

Положите рыбу в большую миску и сбрызните лимонным соком и устричным соусом. Закройте крышкой и поставьте в холодильник на 20 минут. Выньте из миски и присыпьте кукурузной мукой. Разложите на сервировочном блюде. Нагрейте масло в фондюшнице до кипения, макайте туда кусочки рыбы и морепродуктов.

Фото: pinterest.com

Шоколадное фондю

150 г шоколада (не менее 50% какао-бобов), 150 мл сливок жирностью 20-33%, 20 мл рома (можно заменить ликером или бренди), 200 г клубники, 4 яблока, 4 банана, 2 апельсина

Вымойте ягоды и фрукты. У клубники удалите листочки, у яблок – сердцевину, у бананов и апельсинов снимите кожуру. Яблоки порежьте кубиками, апельсины разделите на дольки, бананы порежьте ломтиками.

Шоколад разломайте на кусочки, положите в фондюшницу. Туда же влейте сливки и ром. Непрерывно помешивая, дождитесь, когда шоколад полностью растает.

Чтобы шоколад не застывал подольше, нужно, окуная в него фрукты, помешивать шоколадную массу. Помимо ягод и фруктов можно использовать печенье или вафли.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, в чем заключается разница между сырами бри и камамбер. Мы также делились рецептом запеченного куриного филе с беконом и сыром.

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