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Как приготовить французские тосты по классическому рецепту

Сегодня, 09:19

Гренки с ягодами и кленовым сиропом – отличная идея для летнего завтрака

Нежные и ароматные французские тосты разнообразят ваше повседневное меню. Для них вам понадобятся ломтики белого хлеба, а также яйца, молоко и корица, которые нужно хорошо взбить, а затем в полученной массе обмакнуть хлеб. Потом отправить ломтики на разогретую сковороду и обжарить на сливочном масле.

Золотистые и очень вкусные тосты украсить ягодами, полить кленовым сиропом и подавать со свежесваренным кофе.

Классические французские тосты

Французские тосты
Французские тосты
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 20 минут

Калорийность:

  • 245 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 4 яйца
  • 2/3 чашки молока
  • 1 ч. л. молотой корицы
  • 8 ломтиков багета или тостового хлеба
  • Сливочное масло – для обжаривания

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Для подачи:

  • Мед или кленовый сироп
  • Свежие ягоды

Смотрите видео, как сделать гренки "Крем-брюле":

Способ приготовления:

  1. В небольшой миске взбейте яйца, молоко и корицу.
  2. Поставьте сковороду на средний огонь и растопите кусочек сливочного масла.
  3. Каждый кусочек хлеба обмакните в яичную смесь и обжарьте до золотистого цвета.

Полезный совет

Ломтики тостового хлеба можно разрезать на треугольники.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить французские тосты с фруктами от Юлии Высоцкой. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом яичницы в тосте от Марты Стюарт.

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Источник: Сегодня
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