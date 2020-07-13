Как приготовить французские тосты по классическому рецепту

Гренки с ягодами и кленовым сиропом – отличная идея для летнего завтрака

Нежные и ароматные французские тосты разнообразят ваше повседневное меню. Для них вам понадобятся ломтики белого хлеба, а также яйца, молоко и корица, которые нужно хорошо взбить, а затем в полученной массе обмакнуть хлеб. Потом отправить ломтики на разогретую сковороду и обжарить на сливочном масле.

Золотистые и очень вкусные тосты украсить ягодами, полить кленовым сиропом и подавать со свежесваренным кофе.

Классические французские тосты

Французские тосты Фото: freepik.com

Время приготовления:

20 минут

Калорийность:

245 ккал на 100 г

Ингредиенты:

4 яйца

2/3 чашки молока

1 ч. л. молотой корицы

8 ломтиков багета или тостового хлеба

Сливочное масло – для обжаривания

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Для подачи:

Мед или кленовый сироп

Свежие ягоды

Смотрите видео, как сделать гренки "Крем-брюле":

Способ приготовления:

В небольшой миске взбейте яйца, молоко и корицу. Поставьте сковороду на средний огонь и растопите кусочек сливочного масла. Каждый кусочек хлеба обмакните в яичную смесь и обжарьте до золотистого цвета.

Полезный совет

Ломтики тостового хлеба можно разрезать на треугольники.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить французские тосты с фруктами от Юлии Высоцкой. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом яичницы в тосте от Марты Стюарт.

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