Как приготовить французские тосты по классическому рецепту
Гренки с ягодами и кленовым сиропом – отличная идея для летнего завтрака
Нежные и ароматные французские тосты разнообразят ваше повседневное меню. Для них вам понадобятся ломтики белого хлеба, а также яйца, молоко и корица, которые нужно хорошо взбить, а затем в полученной массе обмакнуть хлеб. Потом отправить ломтики на разогретую сковороду и обжарить на сливочном масле.
Золотистые и очень вкусные тосты украсить ягодами, полить кленовым сиропом и подавать со свежесваренным кофе.
Классические французские тосты
Время приготовления:
- 20 минут
Калорийность:
- 245 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 4 яйца
- 2/3 чашки молока
- 1 ч. л. молотой корицы
- 8 ломтиков багета или тостового хлеба
- Сливочное масло – для обжаривания
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Для подачи:
- Мед или кленовый сироп
- Свежие ягоды
Смотрите видео, как сделать гренки "Крем-брюле":
Способ приготовления:
- В небольшой миске взбейте яйца, молоко и корицу.
- Поставьте сковороду на средний огонь и растопите кусочек сливочного масла.
- Каждый кусочек хлеба обмакните в яичную смесь и обжарьте до золотистого цвета.
Полезный совет
Ломтики тостового хлеба можно разрезать на треугольники.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить французские тосты с фруктами от Юлии Высоцкой. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом яичницы в тосте от Марты Стюарт.
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