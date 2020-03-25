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Как приготовить французский хот-дог по классическому рецепту

Рецепт настоящего французского хот-дога

Ирина Павлина
Сегодня, 11:54

Хот-дог – это сосиска или колбаска в надрезанной булочке с добавлением кетчупа, майонеза или горчицы. Существует масса разновидностей этого блюда. Одна из них – французский хот-дог. Для приготовления достаточно длинной колбаски, багета или специальной булочки и горчицы.

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Чтобы сделать вкус блюда более пикантным, мы советуем добавить в начинку маринованные огурцы, кетчуп и майонез.

Рецепт французского хот-дога

Французский хот-дог
Французский хот-дог

Время приготовления:

  • 15 минут

Калорийность:

  • 255 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 5 булочек для французских хот-догов
  • 5 венских (лионских) сосисок
  • 1-2 маринованных огурца
  • 5 ч.л. майонеза
  • 5 ч.л. кетчупа
  • 5 ч.л. горчицы

Смотрите видео, как выбрать безопасные сосиски:

Способ приготовления:

  1. Разогрейте сковороду гриль. Выложите на нее булочки и обжарьте с обеих сторон. Для этого вам понадобится легкий пресс, например, разделочная доска подходящего размера.
  2. Промокните сосиски салфеткой и выложите на горячую сковороду, обжарьте со всех сторон до румяного цвета и легких подпалин со всех сторон.
  3. В каждую булочку выложите по чайной ложке горчицы и майонеза. Добавьте нарезанные маринованные огурцы и кетчуп.
  4. Вложите в отверстие булочки горячую сосиску.
  5. То же самое проделайте с остальными булочками, сосисками и соусами.

Полезный совет

Если у вас есть прижимной гриль, готовьте французский хот-дог в нем.

Напомним, ранее мы писали, как сделать полезную домашнюю шаурму. "Сегодня" также рассказывали, как сделать рулетики из лаваша с курицей.

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Источник: Сегодня
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