Как приготовить французский хот-дог по классическому рецепту
Рецепт настоящего французского хот-дога
Хот-дог – это сосиска или колбаска в надрезанной булочке с добавлением кетчупа, майонеза или горчицы. Существует масса разновидностей этого блюда. Одна из них – французский хот-дог. Для приготовления достаточно длинной колбаски, багета или специальной булочки и горчицы.
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Чтобы сделать вкус блюда более пикантным, мы советуем добавить в начинку маринованные огурцы, кетчуп и майонез.
Рецепт французского хот-дога
Время приготовления:
- 15 минут
Калорийность:
- 255 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 5 булочек для французских хот-догов
- 5 венских (лионских) сосисок
- 1-2 маринованных огурца
- 5 ч.л. майонеза
- 5 ч.л. кетчупа
- 5 ч.л. горчицы
Смотрите видео, как выбрать безопасные сосиски:
Способ приготовления:
- Разогрейте сковороду гриль. Выложите на нее булочки и обжарьте с обеих сторон. Для этого вам понадобится легкий пресс, например, разделочная доска подходящего размера.
- Промокните сосиски салфеткой и выложите на горячую сковороду, обжарьте со всех сторон до румяного цвета и легких подпалин со всех сторон.
- В каждую булочку выложите по чайной ложке горчицы и майонеза. Добавьте нарезанные маринованные огурцы и кетчуп.
- Вложите в отверстие булочки горячую сосиску.
- То же самое проделайте с остальными булочками, сосисками и соусами.
Полезный совет
Если у вас есть прижимной гриль, готовьте французский хот-дог в нем.
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