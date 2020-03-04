Как приготовить французский салат с консервированным тунцом
Это блюдо напоминает знаменитый "Нисуаз"
Салат с консервированным тунцом – отличный вариант для сытного перекуса. Помимо рыбы, в его состав входят: свежие овощи, бланшированная фасоль, анчоусы, маслины и вареные яйца. В качестве заправки используется оливковое масло с чесноком и базиликом.
Читайте также:Рецепт легкого салата с тунцом, кукурузой и овощами
Для салата лучше всего подойдет тунец, консервированный кусочками. У измельченного тунца вкус хуже. В масле или в рассоле – ориентируйтесь на свои предпочтения.
Салат с тунцом, овощами и яйцом
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 105 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 кочан салата цикорий
- 4 помидора
- 3 яйца
- 2 пера зеленого лука
- 1/2 болгарского красного перца
- 200 г зеленой стручковой фасоли
- 1 зубчик чеснока
- 2 ст. л. небольших маслин
- 8 анчоусов в масле
- 150 г тунца в масле
- 3 ст. л. лимонного сока
- 1 веточка петрушки
Для заправки:
- 7 ст. л. оливкового масла
- 8 листьев зеленого базилика
- 1 ст. л. винного уксуса
- 1 зубчик чеснока
- Соль и перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Приготовьте заправку: все ингредиенты смешайте и дайте настояться.
- Тем временем отварите фасоль в подсоленной воде около двух минут. Затем откиньте на дуршлаг и промойте холодной водой, чтобы сохранить цвет и плотность фасоли.
- Измельчите петрушку и чеснок. Обжарьте чеснок и фасоль на оливковом масле около минуты. Добавьте петрушку, уберите с огня и остудите. Сбрызните лимонным соком.
- Разберите салат на листья. Помидоры и отварные яйца нарежьте на четыре кусочка. Измельчите зеленый лук.
- Болгарский перец очистите и нарежьте полосками. Переложите все ингредиенты в салатник в следующем порядке: салат, лук, помидоры, фасоль и перец. Повторите эту процедуру несколько раз.
- Заправьте готовым соусом, посолите и поперчите салат. Готово!
Смотрите видео, как приготовить изысканный салат с икрой мойвы:
Напомним, ранее мы писали, как приготовить тунца в соевом соусе по рецепту Юлии Высоцкой. "Сегодня" также делились рецептом салата из тунца с гренками.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное