Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как приготовить французский салат с консервированным тунцом

Это блюдо напоминает знаменитый "Нисуаз"

Ирина Павлина
Сегодня, 18:22

Салат с консервированным тунцом – отличный вариант для сытного перекуса. Помимо рыбы, в его состав входят: свежие овощи, бланшированная фасоль, анчоусы, маслины и вареные яйца. В качестве заправки используется оливковое масло с чесноком и базиликом.

Читайте также:
Рецепт легкого салата с тунцом, кукурузой и овощами

Для салата лучше всего подойдет тунец, консервированный кусочками. У измельченного тунца вкус хуже. В масле или в рассоле – ориентируйтесь на свои предпочтения.

Салат с тунцом, овощами и яйцом

Салат с тунцом
Салат с тунцом
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 105 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 кочан салата цикорий
  • 4 помидора
  • 3 яйца
  • 2 пера зеленого лука
  • 1/2 болгарского красного перца
  • 200 г зеленой стручковой фасоли
  • 1 зубчик чеснока
  • 2 ст. л. небольших маслин
  • 8 анчоусов в масле
  • 150 г тунца в масле
  • 3 ст. л. лимонного сока
  • 1 веточка петрушки

Для заправки:

  • 7 ст. л. оливкового масла
  • 8 листьев зеленого базилика
  • 1 ст. л. винного уксуса
  • 1 зубчик чеснока
  • Соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Приготовьте заправку: все ингредиенты смешайте и дайте настояться.
  2. Тем временем отварите фасоль в подсоленной воде около двух минут. Затем откиньте на дуршлаг и промойте холодной водой, чтобы сохранить цвет и плотность фасоли.
  3. Измельчите петрушку и чеснок. Обжарьте чеснок и фасоль на оливковом масле около минуты. Добавьте петрушку, уберите с огня и остудите. Сбрызните лимонным соком.
  4. Разберите салат на листья. Помидоры и отварные яйца нарежьте на четыре кусочка. Измельчите зеленый лук.
  5. Болгарский перец очистите и нарежьте полосками. Переложите все ингредиенты в салатник в следующем порядке: салат, лук, помидоры, фасоль и перец. Повторите эту процедуру несколько раз.
  6. Заправьте готовым соусом, посолите и поперчите салат. Готово!

Смотрите видео, как приготовить изысканный салат с икрой мойвы:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить тунца в соевом соусе по рецепту Юлии Высоцкой. "Сегодня" также делились рецептом салата из тунца с гренками.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Рецепт ароматного песочного печенья с апельсином Как сделать нежные печеночные оладьи с начинкой Постные вареники с картофелем и грибами: рецепт дня Лучший рецепт мидий в томатном соусе в овощами
тунец салат рецепт
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

"Я всегда буду живая": экс-муж Заворотнюк рассказал о ее молитве
Алла Пугачева сняла парик. Долой ненатуральность!
Алла Пугачева сняла парик. Долой ненатуральность!
Звезде «Все женщины – ведьмы» диагностировали 4-ю стадию рака
Звезде «Все женщины – ведьмы» диагностировали 4-ю стадию рака
В ДТП с погоней в Днепре погиб популярный в городе ведущий
В ДТП с погоней в Днепре погиб популярный в городе ведущий

Популярные статьи

Сегодня, 15:41Fun

Поздравления с наступающим 8 Марта: красивые стихи и SMS

Сегодня, 13:12Travel

Увидевший весь мир украинец назвал самую счастливою страну

Сегодня, 10:42Fun

Популярный телеведущий случайно вышел в прямой эфир голым

Сегодня, 10:10Food

Меню на 8 Марта: ТОП-5 праздничных рецептов

Вчера, 18:52Стиль

Какую прическу сделать на 8 Марта: красивые идеи для разной длины волос

Вчера, 16:36Events

Будет ли выходной на 8 Марта в Украине 2020

Вчера, 10:42Fun

Когда Вербное воскресенье в 2020 году: дата и главные традиции праздника

Вчера, 10:10Food

Салат "Мимоза": классический рецепт на 8 Марта с сардинами

Вчера, 09:05Food

Горячие блюда на 8 Марта: ТОП-5 праздничных рецептов

Вчера, 08:15Шоу-бизнес

Евровидение-2020: все участники конкурса, которые известны на данный момент

2 мартаШоу-бизнес

"Сотни людей уже написали мне": 24-летняя Jerry Heil объяснила, почему заговорила о девственности

2 мартаEvents

Выходные дни и праздники в марте 2020 года в Украине

2 мартаEvents

Великий пост 2020: дата и правила питания

2 мартаEvents

Великий пост 2020: наглядный календарь питания по дням

2 мартаWellness

Как снизить высокое давление: пять эффективных способов

Техно

Вторая Земля: найдена потенциально обитаемая экзопланета

Новости партнеров

Здоровый завтрак: рецепт овсяных пряников на кефире к чаю
Здоровый завтрак: рецепт овсяных пряников на кефире к чаю
Песочная шарлотка с яблоками: рецепт с фото пошагово и видео
Песочная шарлотка с яблоками: рецепт с фото пошагово и видео
Чесночные булочки в духовке из дрожжевого теста
Чесночные булочки в духовке из дрожжевого теста
Свадьба отменяется: Шатунов сбежал от Волочковой в Германию
Свадьба отменяется: Шатунов сбежал от Волочковой в Германию
Концертов не будет: знаменитая дочь Пугачевой сломала ногу (фото)
Концертов не будет: знаменитая дочь Пугачевой сломала ногу (фото)
18-летняя дочь Веры Брежневой взорвала Сеть пикантным снимком
18-летняя дочь Веры Брежневой взорвала Сеть пикантным снимком
Немецкий медик назвал пять самых полезных продуктов в мире
Немецкий медик назвал пять самых полезных продуктов в мире
Гірка спадщина матері: Син Фріске і Шепелєва серйозно хворий?
Гірка спадщина матері: Син Фріске і Шепелєва серйозно хворий?