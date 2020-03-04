Как приготовить французский салат с консервированным тунцом

Это блюдо напоминает знаменитый "Нисуаз"

Салат с консервированным тунцом – отличный вариант для сытного перекуса. Помимо рыбы, в его состав входят: свежие овощи, бланшированная фасоль, анчоусы, маслины и вареные яйца. В качестве заправки используется оливковое масло с чесноком и базиликом.

Для салата лучше всего подойдет тунец, консервированный кусочками. У измельченного тунца вкус хуже. В масле или в рассоле – ориентируйтесь на свои предпочтения.

Салат с тунцом, овощами и яйцом

Салат с тунцом Фото: freepik.com

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

105 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 кочан салата цикорий

4 помидора

3 яйца

2 пера зеленого лука

1/2 болгарского красного перца

200 г зеленой стручковой фасоли

1 зубчик чеснока

2 ст. л. небольших маслин

8 анчоусов в масле

150 г тунца в масле

3 ст. л. лимонного сока

1 веточка петрушки

Для заправки:

7 ст. л. оливкового масла

8 листьев зеленого базилика

1 ст. л. винного уксуса

1 зубчик чеснока

Соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

Приготовьте заправку: все ингредиенты смешайте и дайте настояться. Тем временем отварите фасоль в подсоленной воде около двух минут. Затем откиньте на дуршлаг и промойте холодной водой, чтобы сохранить цвет и плотность фасоли. Измельчите петрушку и чеснок. Обжарьте чеснок и фасоль на оливковом масле около минуты. Добавьте петрушку, уберите с огня и остудите. Сбрызните лимонным соком. Разберите салат на листья. Помидоры и отварные яйца нарежьте на четыре кусочка. Измельчите зеленый лук. Болгарский перец очистите и нарежьте полосками. Переложите все ингредиенты в салатник в следующем порядке: салат, лук, помидоры, фасоль и перец. Повторите эту процедуру несколько раз. Заправьте готовым соусом, посолите и поперчите салат. Готово!

Смотрите видео, как приготовить изысканный салат с икрой мойвы:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить тунца в соевом соусе по рецепту Юлии Высоцкой. "Сегодня" также делились рецептом салата из тунца с гренками.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться