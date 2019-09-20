Как приготовить смузи с клубникой: два рецепта полезного напитка
Рецепты вкусных домашних смузи с видео
Фруктовые смузи просто и быстро готовить, единственное условие – хороший миксер или блендер. В отличие от коктейлей и соков, смузи более густые, и обязательно включают несколько компонентов.
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Харьковские школьницы вызвали ведущего Григория Германа на кулинарный баттл: в рамках программы "Битва рецептов" на телеканале "Украина" они предложили ему приготовить смузи. Чей рецепт лучше – решали обычные прохожие.
Смузи с клубникой и бананом
Время приготовления:
- 5 минут
Ингредиенты:
- Бананы
- Молоко
- Яблочный сок
- Замороженная клубника
- Мята
Способ приготовления:
- Бананы почистить и нарезать. Мяту измельчить.
- Взбить в блендере фрукты и ягоды, добавив мяту, молоко и яблочный сок по вкусу.
- Перелить смузи в стаканы и сразу же подавать.
Смузи с клубникой и манго от Григория Германа
Время приготовления:
- 5 минут
Ингредиенты:
- Манго
- Свежая клубника
- Мята
- Сок лайма
- Немного газированной воды
- Черный перец
Способ приготовления:
- Манго почистить и удалить косточку. Нарезать мякоть.
- Клубнику помыть и удалить "хвостики".
- Сложить в блендер манго и клубнику, добавить мяту, сок лайма, немного газировки и молотый черный перец.
- Хорошо взбить, перелить смузи в стаканы и подавать.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить смузи из банана и киви. "Сегодня" также делились рецептами смузи от Джейми Оливера.
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