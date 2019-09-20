Как приготовить смузи с клубникой: два рецепта полезного напитка

Рецепты вкусных домашних смузи с видео

Фруктовые смузи просто и быстро готовить, единственное условие – хороший миксер или блендер. В отличие от коктейлей и соков, смузи более густые, и обязательно включают несколько компонентов.

Харьковские школьницы вызвали ведущего Григория Германа на кулинарный баттл: в рамках программы "Битва рецептов" на телеканале "Украина" они предложили ему приготовить смузи. Чей рецепт лучше – решали обычные прохожие.

Смузи с клубникой и бананом

Черничный коктейль с бананом и мороженым Фото: Depositphotos

Время приготовления:

5 минут

Ингредиенты:

Бананы

Молоко

Яблочный сок

Замороженная клубника

Мята

Способ приготовления:

Бананы почистить и нарезать. Мяту измельчить. Взбить в блендере фрукты и ягоды, добавив мяту, молоко и яблочный сок по вкусу. Перелить смузи в стаканы и сразу же подавать.

Смузи с клубникой и манго от Григория Германа

Смузи с манго и клубникой Фото: Pinterest

Время приготовления:

5 минут

Ингредиенты:

Манго

Свежая клубника

Мята

Сок лайма

Немного газированной воды

Черный перец

Способ приготовления:

Манго почистить и удалить косточку. Нарезать мякоть. Клубнику помыть и удалить "хвостики". Сложить в блендер манго и клубнику, добавить мяту, сок лайма, немного газировки и молотый черный перец. Хорошо взбить, перелить смузи в стаканы и подавать.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить смузи из банана и киви. "Сегодня" также делились рецептами смузи от Джейми Оливера.

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