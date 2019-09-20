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Как приготовить смузи с клубникой: два рецепта полезного напитка

Рецепты вкусных домашних смузи с видео

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:45

Фруктовые смузи просто и быстро готовить, единственное условие – хороший миксер или блендер. В отличие от коктейлей и соков, смузи более густые, и обязательно включают несколько компонентов.

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Харьковские школьницы вызвали ведущего Григория Германа на кулинарный баттл: в рамках программы "Битва рецептов" на телеканале "Украина" они предложили ему приготовить смузи. Чей рецепт лучше – решали обычные прохожие.

Смузи с клубникой и бананом

Черничный коктейль с бананом и мороженым
Черничный коктейль с бананом и мороженым
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 5 минут

Ингредиенты:

  • Бананы
  • Молоко
  • Яблочный сок
  • Замороженная клубника
  • Мята

Способ приготовления:

  1. Бананы почистить и нарезать. Мяту измельчить.
  2. Взбить в блендере фрукты и ягоды, добавив мяту, молоко и яблочный сок по вкусу.
  3. Перелить смузи в стаканы и сразу же подавать.

Смузи с клубникой и манго от Григория Германа

Смузи с манго и клубникой
Смузи с манго и клубникой
Фото: Pinterest

Время приготовления:

  • 5 минут

Ингредиенты:

  • Манго
  • Свежая клубника
  • Мята
  • Сок лайма
  • Немного газированной воды
  • Черный перец

Способ приготовления:

  1. Манго почистить и удалить косточку. Нарезать мякоть.
  2. Клубнику помыть и удалить "хвостики".
  3. Сложить в блендер манго и клубнику, добавить мяту, сок лайма, немного газировки и молотый черный перец.
  4. Хорошо взбить, перелить смузи в стаканы и подавать.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить смузи из банана и киви. "Сегодня" также делились рецептами смузи от Джейми Оливера.

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Источник: Сегодня
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