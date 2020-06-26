Как приготовить фруктовый торт без выпечки

Рецепт сметанного торта с желе и фруктами

Фруктовый торт без выпечки со сметаной и желатином – это легкий и вкусный летний десерт. Благодаря своему эффектному виду он станет настоящим украшением праздничного стола.

Универсальность рецепта заключается в том, что вы можете каждый раз менять фрукты и ягоды, которые входят в его состав. Так вы будете получать разные вкусы.

Фруктовый торт с желе и сметаной

Торт из сметанного желе с фруктами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Калорийность:

140 ккал на 100 г

Ингредиенты:

500 г сметаны

300 г свежих фруктов и/или ягод

200 г готового бисквита или печенья

200 г сахара

30 г желатина

Способ приготовления:

Залить желатин половиной стакана холодной воды, используя для этого небольшую емкость. Оставить на полчаса. Набухший желатин нагреть, не доводя до кипения, чтобы он растворился. В глубокой миске взбить миксером сметану с сахаром, чтобы последний полностью растворился. Не переставая взбивать, тонкой струйкой влить желатин и взбивать еще 30 секунд. Дно глубокой миски застелить пищевой пленкой. Помыть и почистить от кожуры или косточек фрукты и ягоды, нарезать их мелкими кусочками. Бисквит тоже разрезать на кусочки. Если вы вместо бисквита выбрали печенье, его нужно будет поломать. В миску выложить фрукты и ягоды, смешать их с кусочками бисквита. Затем залить сметанным кремом и накрыть пищевой пленкой. Поставить в холодильник до полного застывания, примерно на 3-4 часа.

Как подавать сметанный торт

Вынуть торт из холодильника, перевернуть на красивое блюдо и снять пленку. Украсить фруктами и ягодами.

Смотрите видео, как сделать сметанник с печеньем без выпечки:

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