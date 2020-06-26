Как приготовить фруктовый торт без выпечки
Рецепт сметанного торта с желе и фруктами
Фруктовый торт без выпечки со сметаной и желатином – это легкий и вкусный летний десерт. Благодаря своему эффектному виду он станет настоящим украшением праздничного стола.
Универсальность рецепта заключается в том, что вы можете каждый раз менять фрукты и ягоды, которые входят в его состав. Так вы будете получать разные вкусы.
Фруктовый торт с желе и сметаной
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Калорийность:
- 140 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 500 г сметаны
- 300 г свежих фруктов и/или ягод
- 200 г готового бисквита или печенья
- 200 г сахара
- 30 г желатина
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Способ приготовления:
- Залить желатин половиной стакана холодной воды, используя для этого небольшую емкость. Оставить на полчаса.
- Набухший желатин нагреть, не доводя до кипения, чтобы он растворился.
- В глубокой миске взбить миксером сметану с сахаром, чтобы последний полностью растворился.
- Не переставая взбивать, тонкой струйкой влить желатин и взбивать еще 30 секунд.
- Дно глубокой миски застелить пищевой пленкой.
- Помыть и почистить от кожуры или косточек фрукты и ягоды, нарезать их мелкими кусочками.
- Бисквит тоже разрезать на кусочки. Если вы вместо бисквита выбрали печенье, его нужно будет поломать.
- В миску выложить фрукты и ягоды, смешать их с кусочками бисквита.
- Затем залить сметанным кремом и накрыть пищевой пленкой.
- Поставить в холодильник до полного застывания, примерно на 3-4 часа.
Как подавать сметанный торт
Вынуть торт из холодильника, перевернуть на красивое блюдо и снять пленку. Украсить фруктами и ягодами.
Смотрите видео, как сделать сметанник с печеньем без выпечки:
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