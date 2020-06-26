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Как приготовить фруктовый торт без выпечки

Сегодня, 19:33

Рецепт сметанного торта с желе и фруктами

Фруктовый торт без выпечки со сметаной и желатином – это легкий и вкусный летний десерт. Благодаря своему эффектному виду он станет настоящим украшением праздничного стола.

Универсальность рецепта заключается в том, что вы можете каждый раз менять фрукты и ягоды, которые входят в его состав. Так вы будете получать разные вкусы.

Фруктовый торт с желе и сметаной

Торт из сметанного желе с фруктами
Торт из сметанного желе с фруктами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Калорийность:

  • 140 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 500 г сметаны
  • 300 г свежих фруктов и/или ягод
  • 200 г готового бисквита или печенья
  • 200 г сахара
  • 30 г желатина

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Способ приготовления:

  1. Залить желатин половиной стакана холодной воды, используя для этого небольшую емкость. Оставить на полчаса.
  2. Набухший желатин нагреть, не доводя до кипения, чтобы он растворился.
  3. В глубокой миске взбить миксером сметану с сахаром, чтобы последний полностью растворился.
  4. Не переставая взбивать, тонкой струйкой влить желатин и взбивать еще 30 секунд.
  5. Дно глубокой миски застелить пищевой пленкой.
  6. Помыть и почистить от кожуры или косточек фрукты и ягоды, нарезать их мелкими кусочками.
  7. Бисквит тоже разрезать на кусочки. Если вы вместо бисквита выбрали печенье, его нужно будет поломать.
  8. В миску выложить фрукты и ягоды, смешать их с кусочками бисквита.
  9. Затем залить сметанным кремом и накрыть пищевой пленкой.
  10. Поставить в холодильник до полного застывания, примерно на 3-4 часа.

Как подавать сметанный торт

Вынуть торт из холодильника, перевернуть на красивое блюдо и снять пленку. Украсить фруктами и ягодами.

Смотрите видео, как сделать сметанник с печеньем без выпечки:

Напомним, ранее мы писали, как сделать лимонный торт без выпечки.

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Источник: Сегодня
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