Как приготовить глазированный мясной рулет в духовке

Рецепт рулета из смешанного фарша под глазурью из кетчупа

Рулет из двух видов фарша Фото: Depositphotos

Мясной рулет из фарша – это сытное и вкусное блюдо на все случаи жизни. Предлагаем приготовить его из свинины и индейки, а перед запеканием заглазировать смесью кетчупа и соевого соуса.

Смотрите видео, как выбрать качественный фарш:

Мясной рулет из фарша

Время приготовления:

1.5 часа

Калорийность:

152 ккал на 100 г

Ингредиенты:

450 г фарша из говядины

450 г фарша из индейки или курицы

1 стакан овсяных хлопьев быстрого приготовления:

1/2 стакана молока

1 репчатый лук

1 сладкий перец

3 зубчика чеснока

1 ст.л. растительного масла

2 ч.л. соевого соуса

60 мл + 2 ст.л. кетчупа

3 средних моркови

2 ст.л. острой горчицы

Соль – по вкусу

Перец – по вкусу

Способ приготовления:

Перец и лук мелко нарежьте. Чеснок пропустите через пресс. Морковь натрите на терке. Разогрейте духовку до 200 ºС. Форму для запекания выстелите фольгой. Овсяные хлопья залейте молоком, перемешайте и дайте постоять 5 минут. В разогретом растительном масле обжарьте лук до прозрачности. Добавьте красный перец и чеснок, подержите на огне еще 5 минут, помешивая, пока перец не станет мягким. Переложите в миску, дайте остыть. Взбейте соевый соус и 60 мл кетчупа. Соедините два вида фарша, тертую морковь, размоченные овсяные хлопья, овощи, горчицу, 2 ст. л. кетчупа, по щепотке соли и перца, вымесите руками. Выложите фарш в форму для выпечки и руками сформируйте овальный рулет (10х20 см). Верх и бока смажьте глазурью из соевого соуса с кетчупом. Запекайте 45 минут в разогретой духовке.

Как подавать рулет

Подавайте горячим с зеленым салатом.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить куриный рулет с морковью. "Сегодня" также делились рецептом рулета с болгарским перцем и сыром.

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