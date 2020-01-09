Как приготовить глазированный мясной рулет в духовке
Рецепт рулета из смешанного фарша под глазурью из кетчупа
Мясной рулет из фарша – это сытное и вкусное блюдо на все случаи жизни. Предлагаем приготовить его из свинины и индейки, а перед запеканием заглазировать смесью кетчупа и соевого соуса.
Смотрите видео, как выбрать качественный фарш:
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Мясной рулет из фарша
Время приготовления:
- 1.5 часа
Калорийность:
- 152 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 450 г фарша из говядины
- 450 г фарша из индейки или курицы
- 1 стакан овсяных хлопьев быстрого приготовления:
- 1/2 стакана молока
- 1 репчатый лук
- 1 сладкий перец
- 3 зубчика чеснока
- 1 ст.л. растительного масла
- 2 ч.л. соевого соуса
- 60 мл + 2 ст.л. кетчупа
- 3 средних моркови
- 2 ст.л. острой горчицы
- Соль – по вкусу
- Перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Перец и лук мелко нарежьте. Чеснок пропустите через пресс. Морковь натрите на терке.
- Разогрейте духовку до 200 ºС. Форму для запекания выстелите фольгой. Овсяные хлопья залейте молоком, перемешайте и дайте постоять 5 минут.
- В разогретом растительном масле обжарьте лук до прозрачности. Добавьте красный перец и чеснок, подержите на огне еще 5 минут, помешивая, пока перец не станет мягким. Переложите в миску, дайте остыть.
- Взбейте соевый соус и 60 мл кетчупа. Соедините два вида фарша, тертую морковь, размоченные овсяные хлопья, овощи, горчицу, 2 ст. л. кетчупа, по щепотке соли и перца, вымесите руками.
- Выложите фарш в форму для выпечки и руками сформируйте овальный рулет (10х20 см).
- Верх и бока смажьте глазурью из соевого соуса с кетчупом. Запекайте 45 минут в разогретой духовке.
Как подавать рулет
Подавайте горячим с зеленым салатом.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить куриный рулет с морковью. "Сегодня" также делились рецептом рулета с болгарским перцем и сыром.
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Источник: Сегодня