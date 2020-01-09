Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как приготовить глазированный мясной рулет в духовке

Рецепт рулета из смешанного фарша под глазурью из кетчупа

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:33
Рулет из двух видов фарша
Рулет из двух видов фарша
Фото: Depositphotos

Мясной рулет из фарша – это сытное и вкусное блюдо на все случаи жизни. Предлагаем приготовить его из свинины и индейки, а перед запеканием заглазировать смесью кетчупа и соевого соуса.

Смотрите видео, как выбрать качественный фарш:

Читайте также:
Домашняя лазанья с фаршем: три простых рецепта

Мясной рулет из фарша

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Калорийность:

  • 152 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 450 г фарша из говядины
  • 450 г фарша из индейки или курицы
  • 1 стакан овсяных хлопьев быстрого приготовления:
  • 1/2 стакана молока
  • 1 репчатый лук
  • 1 сладкий перец
  • 3 зубчика чеснока
  • 1 ст.л. растительного масла
  • 2 ч.л. соевого соуса
  • 60 мл + 2 ст.л. кетчупа
  • 3 средних моркови
  • 2 ст.л. острой горчицы
  • Соль – по вкусу
  • Перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Перец и лук мелко нарежьте. Чеснок пропустите через пресс. Морковь натрите на терке.
  2. Разогрейте духовку до 200 ºС. Форму для запекания выстелите фольгой. Овсяные хлопья залейте молоком, перемешайте и дайте постоять 5 минут.
  3. В разогретом растительном масле обжарьте лук до прозрачности. Добавьте красный перец и чеснок, подержите на огне еще 5 минут, помешивая, пока перец не станет мягким. Переложите в миску, дайте остыть.
  4. Взбейте соевый соус и 60 мл кетчупа. Соедините два вида фарша, тертую морковь, размоченные овсяные хлопья, овощи, горчицу, 2 ст. л. кетчупа, по щепотке соли и перца, вымесите руками.
  5. Выложите фарш в форму для выпечки и руками сформируйте овальный рулет (10х20 см).
  6. Верх и бока смажьте глазурью из соевого соуса с кетчупом. Запекайте 45 минут в разогретой духовке.

Как подавать рулет

Подавайте горячим с зеленым салатом.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить куриный рулет с морковью. "Сегодня" также делились рецептом рулета с болгарским перцем и сыром.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Тушеное мясо в горшочках: три рецепта для обеда Рецепт глинтвейна с клюквой, медом и фруктами Рецепт рулета из лаваша с красной рыбой и сливочным сыром Как приготовить вареники из заварного теста с печенью
мясо рецепт как приготовить фарш рулет
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Незабываемо вкусный салат по-королевски
Незабываемо вкусный салат по-королевски
Торт Наполеон творожный
Торт Наполеон творожный
Почему мужчины встречаются с одними, а женятся на других: причины
Почему мужчины встречаются с одними, а женятся на других: причины
Как засолить красную рыбу в домашних условиях: советы хозяйкам
Как засолить красную рыбу в домашних условиях: советы хозяйкам
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 12:46Психология

Подборка красивых щедривок на Старый Новый год

Сегодня, 11:30Шоу-бизнес

Поправилась на 22 килограмма: в Сеть попало фото беременной Миллы Йовович

Сегодня, 07:55Fun

9 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Вчера, 14:25Fun

"Один из лучших пилотов на курсе": что известно об украинцах, погибших в авиакатастрофе МАУ

Вчера, 10:26Техно

Нельзя купить: создан внешний накопитель с бездонной памятью

7 январяШоу-бизнес

"Горжусь им": отец Анджелины Джоли дал откровенное интервью о дочери и Брэде Питте

7 январяАфиша

Лучшие фильмы 2019: что посмотреть вечером с семьей

7 январяFun

Детские колядки на Рождество 2020: прикольные тексты

7 январяEvents

Открытки и картинки с Рождеством 2020

7 январяFood

Салаты на Рождество: ТОП-5 праздничных рецептов

7 январяFun

Лучшие колядки на русском языке: самые популярные стихи

7 январяFun

Поздравления на Рождество Христово 2020 в стихах, смс, открытки и картинки

7 январяFun

Короткие колядки для детей на Рождество 2020

7 январяFun

Рождество Христово 2020: поздравления в прозе, картинки и открытки

7 январяFun

Рождество 2020: что ни в коем случае нельзя делать 7 января

7 январяEvents

Поздравления с Рождеством: яркие открытки, проза и стихи

Новости партнеров

Всего 15 минут - и печься: заливной мясной пирог
Всего 15 минут - и печься: заливной мясной пирог
Тыквенный пирог с крем-сыром от Эктора Хименес-Браво (рецепт)
Тыквенный пирог с крем-сыром от Эктора Хименес-Браво (рецепт)
Названа самая полезная каша
Названа самая полезная каша
Жареная курица с тыквой и картофелем
Жареная курица с тыквой и картофелем
10 интересных рецептов домашних бургеров
10 интересных рецептов домашних бургеров
Женская стрижка боб-каре 2020: главные тренды нового года
Женская стрижка боб-каре 2020: главные тренды нового года
Выявлена новая причина бесплодия - Cursorinfo: главные...
Выявлена новая причина бесплодия - Cursorinfo: главные...
Куриная запеканка с брокколи
Куриная запеканка с брокколи